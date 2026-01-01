Vitamin D3 là "rác thải công nghiệp": Tin đồn lan truyền trong hội mẹ bỉm, các mẹ hãy tỉnh táo!

Có thông tin cho rằng vitamin D3 dành cho trẻ em được làm từ “rác thải công nghiệp”, có độc nên không thể sử dụng. Theo thông tin từ tài khoản WeChat chính thức của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cách nói này hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Theo giới thiệu, nguyên liệu sản xuất vitamin D3 dùng trong y tế chủ yếu có hai nguồn:

Thứ nhất, được chiết xuất cholesterol từ lanolin (mỡ lông cừu) tự nhiên, sau đó chiếu tia cực tím để chuyển hóa, rồi tinh chế theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của dược điển.

Thứ hai, được chiết xuất từ dầu gan cá và các thành phần tự nhiên khác.

Quá trình sản xuất vitamin D3 phải tuân thủ tiêu chuẩn thuốc quốc gia và trải qua kiểm nghiệm theo từng lô, hoàn toàn không tồn tại việc sử dụng rác thải công nghiệp làm nguyên liệu. Chất lượng và độ an toàn của vitamin D3 đều có chỉ tiêu rõ ràng trong các hệ thống dược điển như Dược điển Trung Quốc, Dược điển Hoa Kỳ, bao gồm hàm lượng, giới hạn tạp chất và kiểm soát kim loại nặng.

Cách gọi “rác thải công nghiệp” chủ yếu xuất phát từ sự hiểu sai về các bước tổng hợp hóa học, nhầm lẫn các sản phẩm trung gian hợp pháp thành chất thải, từ đó phóng đại rủi ro.

Mặt khác, việc bổ sung bất kỳ dưỡng chất nào (bao gồm vitamin D) đều cần tuân thủ nguyên tắc “bổ sung theo nhu cầu, tránh quá liều”. Nếu sử dụng liều rất cao trong thời gian dài, vitamin D thực sự có thể gây ngộ độc, nhưng mức này cách rất xa liều điều trị thông thường. Các ca ngộ độc vitamin D vô cùng hiếm gặp, chủ yếu liên quan đến việc uống nhầm sản phẩm liều cao dành cho người lớn hoặc lạm dụng kéo dài.

Việc sử dụng vitamin D3 chính hãng theo đúng liều hướng dẫn là an toàn và cần thiết, đặc biệt với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nguy cơ thiếu hụt. Đối với phụ huynh, chỉ cần mua sản phẩm từ nguồn uy tín và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, thì hoàn toàn có thể tránh được những lo lắng không cần thiết.

Tầm quan trọng của vitamin D3 đối với trẻ em và người lớn

Vitamin D3 (cholecalciferol) là một trong những vi chất quan trọng bậc nhất đối với sự phát triển thể chất và sức khỏe lâu dài, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

1. Giúp hấp thu canxi – nền tảng của xương và chiều cao

Vitamin D3 có vai trò then chốt trong việc giúp cơ thể hấp thu canxi và phốt pho từ ruột vào máu.

Nếu thiếu D3:

Canxi dù ăn đủ vẫn không được hấp thu hiệu quả Trẻ dễ bị còi xương, chậm lớn, chậm mọc răng Người lớn dễ loãng xương, đau mỏi xương khớp

Có thể nói: Không có vitamin D3, canxi gần như “vô dụng”.

2. Tăng cường miễn dịch, giảm ốm vặt

Vitamin D3 tham gia điều hòa hệ miễn dịch:

Giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus Giảm nguy cơ viêm đường hô hấp, cảm cúm, viêm phế quản Ở trẻ nhỏ: giúp bé ít ốm vặt, phục hồi nhanh sau bệnh

Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ thiếu vitamin D có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn trẻ đủ D3.

3. Hỗ trợ phát triển cơ và vận động

Vitamin D3 giúp:

Cơ bắp phát triển khỏe mạnh Tăng trương lực cơ, giảm nguy cơ nhão cơ, chậm lẫy – bò – đi.

Ở người lớn: giảm nguy cơ chuột rút, yếu cơ, té ngã.

4. Quan trọng với phát triển não bộ và cảm xúc

Vitamin D3 có liên quan đến:

Sự phát triển thần kinh Khả năng tập trung, học hỏi Ổn định cảm xúc

Thiếu vitamin D được ghi nhận có liên quan đến rối loạn cảm xúc, mệt mỏi kéo dài, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm ở người lớn.

5. Vì sao trẻ nhỏ dễ thiếu vitamin D3?

Ít được tắm nắng đúng cách Sữa mẹ không cung cấp đủ vitamin D Trẻ sống trong nhà, chung cư, che chắn kỹ

Vì vậy, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hầu như đều cần bổ sung vitamin D3 hằng ngày theo khuyến nghị y khoa.

Bổ sung vitamin D3 thế nào cho an toàn?

Trẻ sơ sinh – 1 tuổi: 400 IU/ngày Trẻ lớn hơn: theo chỉ định bác sĩ Dùng sản phẩm chính hãng, đúng liều Không tự ý tăng liều kéo dài

Kết luận

Vitamin D3 không chỉ là vitamin cho xương, mà còn là chìa khóa của miễn dịch, vận động và phát triển toàn diện. Bổ sung đúng và đủ vitamin D3 chính là một trong những việc đơn giản nhưng quan trọng nhất bố mẹ có thể làm để bảo vệ sức khỏe con ngay từ những năm đầu đời.

Nguồn: Sohu