Hội mẹ bỉm hoang mang với trường phái "đánh gừng xuyên khung": Đánh gừng trị bách bệnh từ ốm sốt đến tăng chiều cao?

Dạo gần đây, trên các hội nhóm mẹ bỉm và mạng xã hội bất ngờ rộ lên một trào lưu mang tên “đánh gừng xuyên khung”, khiến không ít phụ huynh hoang mang. Theo những chia sẻ lan truyền, một số mẹ tin rằng chỉ cần giã gừng, xoa hoặc đắp lên người trẻ là có thể trị bách bệnh: cảm lạnh, ho, sổ mũi, thậm chí sốt cao. Đáng lo ngại hơn, từng xuất hiện hình ảnh bé sơ sinh mới 2 tháng tuổi bị đắp gừng kín lưng để “giải cảm, giữ ấm phổi”, gây hoang mang và đắn đo thắc mắc về tính an toàn của phương pháp này trong cộng đồng.

Đánh gừng tăng chiều cao?

Niềm tin phổ biến đứng sau trào lưu này là gừng có tính nóng, giúp làm ấm cơ thể, thông phổi, đẩy hàn khí. Tuy nhiên, theo cảnh báo y khoa, việc đắp hoặc “đánh gừng” cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không những không có tác dụng điều trị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng. Da của trẻ ở giai đoạn này cực kỳ mỏng manh, chưa hoàn thiện hàng rào bảo vệ. Tinh dầu và hoạt chất cay nóng trong gừng có thể gây bỏng da, phồng rộp, nổi bọng nước, khiến trẻ đau đớn, quấy khóc dữ dội, thậm chí đối mặt nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo.

Khi sốt phải đánh gừng xuyên khung cho con vì không có con virus, vi khuẩn nào có thể sống trong cơ thể người ấm nóng hết?

Đáng nói, phương pháp này hoàn toàn không tác động đến đường hô hấp hay phổi, không thể hạ sốt hay chữa ho theo bất kỳ cơ chế khoa học nào. Những hình ảnh tổn thương da lan truyền trên mạng xã hội chính là minh chứng từ thực tế cho hậu quả của việc áp dụng sai và lạm dụng các phương pháp truyền miệng.

Khẳng định đánh gừng không bỏng hư da bé,

Nhưng thực tế thì đã có bé nổi mẩn, đỏ ửng lưng sau khi bị đánh gừng.

Liên quan đến vấn đề này, 1 admin của nhóm bỉm sữa lớn trong cộng đồng mẹ bỉm đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ. Theo vị admin này, bản thân phương pháp dân gian không hẳn sai nếu được áp dụng đúng, có giới hạn và có theo dõi, nhưng điều nguy hiểm nằm ở chỗ khi bị làm sai, làm cực đoan và áp dụng tràn lan cho trẻ sơ sinh. Trước hàng loạt phản ánh và dấu hiệu rủi ro, admin đã quyết định xóa toàn bộ nội dung liên quan đến "đánh gừng" khỏi nhóm, không phải để tranh luận đúng hay sai, mà để bảo vệ các mẹ và các bé.

Cơ sở khoa học nào cho lý thuyết "mượn sức nóng của gừng" để điều trị bệnh tật?

Điều khiến nhiều người lo ngại hơn không chỉ là phương pháp, mà là cách một số cá nhân từng bước chiếm lòng tin của phụ huynh. Những chiêu thức quen thuộc được nhắc đến gồm: kể khổ, tâm sự hoàn cảnh, nhấn mạnh sự hy sinh, đánh vào lòng thương và sự nể phục. Từ cảm xúc thương – phục – tin, nhiều mẹ dần nghe theo, lệ thuộc và tự trách bản thân nếu làm khác đi. Ngay cả những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mẹ và bé cũng thừa nhận từng đặt niềm tin sai chỗ.

Câu chuyện "đánh gừng xuyên khung" vì thế không chỉ là lời cảnh báo về một phương pháp dân gian bị lạm dụng, mà còn là hồi chuông tỉnh táo trước những chiêu trò dẫn dắt cảm xúc, chuyên gia tự phong và thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Trong thời đại bùng nổ nội dung, yêu con thôi chưa đủ, các bậc cha mẹ còn cần tỉnh táo chọn lọc thông tin, bởi mỗi quyết định sai lầm, dù xuất phát từ tình thương, đều có thể để lại hậu quả khôn lường cho trẻ nhỏ.