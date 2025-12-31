Mẹ chồng và bảo mẫu: Nên ở với ai khi ở cữ? Câu trả lời khá bất ngờ

Ở cữ là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với phụ nữ sau sinh, bởi nếu được chăm sóc và điều dưỡng tốt, sức khỏe của mẹ sẽ được hồi phục lâu dài. Tuy nhiên, sau khi sinh, ai là người chăm sóc mẹ ở cữ lại trở thành câu hỏi khiến nhiều gia đình đau đầu – đặc biệt là giữa hai lựa chọn: mẹ chồng hay bảo mẫu ở cữ.

Ngày nay, những gia đình có điều kiện kinh tế thường nghiêng về phương án thuê bảo mẫu ở cữ vì cho rằng chuyên nghiệp, nhàn đầu và tránh được va chạm trong quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Nhưng liệu thuê bảo mẫu đã chắc là lựa chọn tốt nhất?

Thực tế, trong nhiều trường hợp, mẹ chồng chăm sóc ở cữ lại có những lợi thế rất rõ ràng ở các khía cạnh sau.

Thứ nhất, nhẹ gánh về kinh tế

Bảo mẫu là quan hệ thuê – mướn, chi phí hiện nay thường từ vài chục triệu đồng cho một tháng, là khoản không hề nhỏ với nhiều gia đình. Trong khi đó, mẹ chồng giúp con dâu ở cữ là vì tình thân, ít nhất cũng tiết kiệm được tiền công chăm sóc.

Sau khi sinh, các khoản chi cho sữa, bỉm, quần áo, vật dụng cho em bé liên tục phát sinh. Tiết kiệm được chi phí thuê bảo mẫu giúp gia đình giảm áp lực tài chính đáng kể. Hơn nữa, khi mẹ chồng giúp đỡ, thường sẽ tận tâm hơn, ít so đo tính toán, đồng thời còn góp phần gắn kết tình cảm mẹ chồng – nàng dâu, điều mà tiền bạc không thể mua được.

Thứ hai, mẹ dễ tiếp quản việc chăm con hơn

Thông thường, bảo mẫu chỉ làm việc khoảng một tháng. Khi hết thời gian, họ rời đi, nhiều bà mẹ vì đã quen dựa vào bảo mẫu nên dễ rơi vào trạng thái lúng túng, áp lực khi tự mình chăm con. Trẻ nhỏ cũng có thể khó thích nghi do người chăm sóc chính đột ngột thay đổi, dẫn đến quấy khóc, bất an.

Nếu mẹ chồng hỗ trợ, sẽ không có cảm giác “đứt gãy” này. Sau khi hết thời gian ở cữ, bà vẫn có thể tiếp tục phụ giúp, để mẹ từng bước học cách chăm con một cách từ tốn, em bé cũng không bị xáo trộn về người chăm sóc chính.

Thứ ba, tốt hơn cho trạng thái tâm lý của mẹ sau sinh

Bảo mẫu dù chuyên nghiệp đến đâu cũng vẫn là người ngoài. Khi ở chung, nhiều sản phụ vẫn cảm thấy giữ khoảng cách, phải khách sáo hoặc áp lực tâm lý, nhất là khi bảo mẫu hay trò chuyện, hỏi han chuyện gia đình.

Trong thời gian ở cữ, cơ thể mẹ yếu, tâm lý lại dễ dao động. Nếu bên cạnh là một người mẹ chồng biết quan tâm, thấu hiểu, cảm giác an tâm mang lại là điều rất khác. Vì là người nhà, giao tiếp thường thoải mái hơn, không cần giữ kẽ hay sợ bị đánh giá. Với những mẹ có tâm lý nhạy cảm, khả năng thích nghi kém, sự hiện diện của người thân lại càng giúp họ yên tâm nghỉ ngơi và hồi phục.

Dĩ nhiên, không thể nói bảo mẫu là không tốt. Nếu gia đình có điều kiện, mẹ có tâm lý vững vàng, hoặc mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn căng thẳng, khó ở chung, thì thuê một bảo mẫu chuyên nghiệp vẫn là lựa chọn hợp lý. Bảo mẫu được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, có thể hướng dẫn mẹ nhiều kiến thức thực tế hữu ích.

Tuy vậy, nhìn tổng thể, nếu quan hệ mẹ chồng – nàng dâu hòa thuận và mẹ chồng sẵn lòng giúp đỡ, thì để bà chăm sóc ở cữ thực sự là một lựa chọn vừa thực tế vừa ấm áp.

Mẹ chồng từng sinh con, từng nuôi con, có kinh nghiệm thực tế. Dù không học qua các khóa đào tạo bài bản như bảo mẫu, nhưng sự quan tâm chân thành và đồng hành bằng tình thân đôi khi còn quan trọng hơn yếu tố “chuyên nghiệp” đối với một người mẹ vừa trải qua sinh nở. Bởi ở cữ không chỉ là hồi phục thể chất, mà còn là quãng thời gian người phụ nữ rất cần được thấu hiểu, được che chở – và khi có người thân bên cạnh, lòng mẹ luôn cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều.

