Bắt đầu từ 1/1/2026, mẹ bỉm thuộc con giáp này sẽ thấy vận đổi sao dời, vạn vật đều thuận hoà, vạn sự đều như ý

Có những giai đoạn làm mẹ mà mọi thứ dường như đều chồng chéo: con ốm liên miên, kinh tế căng thẳng, tinh thần cạn kiệt, cảm giác cố gắng mãi mà vẫn chưa thấy ánh sáng. Nhưng bước sang ngày 1/1/2026, theo tử vi phương Đông, một số mẹ bỉm thuộc những con giáp dưới đây sẽ chính thức bước ra khỏi chuỗi ngày vất vả ấy để tiến vào giai đoạn thuận mệnh – dễ thở – dễ hanh thông hơn rất nhiều.

1. Tuổi Sửu

Sau nhiều năm “gồng mình” lo cho gia đình, con cái và cả những chuyện không tên, từ đầu năm 2026, mẹ tuổi Sửu sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi. Công việc, tiền bạc không còn bế tắc, con cái bớt ốm vặt, sinh hoạt gia đình vào guồng ổn định. Điều đáng mừng nhất là tâm thế của mẹ: không còn cảm giác đơn độc, tủi thân như trước. Có người hỗ trợ, có lối thoát, có hy vọng rõ ràng hơn.

2. Tuổi Mão

2026 là năm “mở vận” với mẹ tuổi Mão. Những khúc mắc kéo dài trong hôn nhân, gia đình hoặc chuyện nuôi dạy con bắt đầu được tháo gỡ. Mẹ tuổi Mão sẽ thấy mình được lắng nghe nhiều hơn, được thấu hiểu hơn. Con cái cũng dễ bảo, dễ vào nếp, ít chống đối. Cuộc sống không phải giàu sang ngay lập tức, nhưng đủ bình yên để mẹ mỉm cười.

3. Tuổi Tỵ

Từ đầu 2026, mẹ tuổi Tỵ bước vào giai đoạn “thuận thiên thời”. Những kế hoạch từng dang dở như quay lại công việc, kinh doanh nhỏ, học thêm kỹ năng… bắt đầu có kết quả. Tài chính dần khởi sắc, không còn cảnh giật gấu vá vai. Quan trọng hơn, mẹ lấy lại được niềm tin vào chính mình sau quãng thời gian sinh con dễ bị tổn thương tinh thần.

4. Tuổi Dậu

Với mẹ tuổi Dậu, 1/1/2026 giống như nút “reset”. Những mệt mỏi kéo dài vì con nhỏ, vì áp lực gia đình dần tan. Con cái cứng cáp hơn, mẹ có thêm thời gian cho bản thân. Vận quý nhân cũng xuất hiện, có thể là người thân, chồng, hoặc một cơ hội bất ngờ giúp mẹ nhẹ gánh rất nhiều.

Lời kết

“Vận đổi sao dời” không có nghĩa là mọi khó khăn biến mất, mà là từ 2026 trở đi, mẹ không còn phải một mình chống chọi tất cả . Mọi thứ dần thuận hoà hơn, đúng người – đúng thời – đúng nhịp. Nếu bạn là mẹ bỉm thuộc những con giáp trên, hãy tin rằng: những ngày dễ thở hơn đang thực sự đến rất gần 🌱

