Ngày cuối năm cũng là ngày sinh nhật, nữ MC đẹp nhất VTV có những chia sẻ siêu ngọt ngào cho bé Panda

Ngày cuối cùng của năm cũng chính là ngày sinh nhật của nữ MC sinh đẹp, cô chọn ghi lại cho mình 1 ngày ý nghĩa đặc biệt này bằng cách nhẹ nhàng, riêng tư và đầy yêu thương. Không phải ánh đèn sân khấu, không phải lịch trình dày đặc hay những dấu ấn nghề nghiệp quen thuộc, mà là một lời nhắn gửi giản dị dành cho con - chú bé Panda đáng yêu, nhỏ bé vừa bước vào cuộc đời cô.

"31/12/2025

Gửi con yêu, đây là sinh nhật đầu tiên mẹ có con.

Có thể con chưa hiểu sinh nhật là gì, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt con mở to nhìn mẹ, lòng mẹ đã ngập tràn hạnh phúc.

Nụ cười bé xíu của con khi ánh nến trên chiếc bánh lấp lánh, nhắc mẹ nhớ rằng: cuộc sống thật đơn giản, chỉ là được nhìn con lớn lên từng chút một.

Sinh nhật năm nay với mẹ thật khác.

Vì lần đầu tiên, mẹ có con trong vòng tay.

Mọi ước mong, hy vọng và yêu thương của mẹ gói trọn trong con, món quà nhỏ bé nhưng trọn vẹn nhất.

Con chính là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi 35 mang đến cho mẹ".

Có lẽ sinh nhật nào cũng là sinh nhật khá đặc biệt với MC Mai Ngọc vì đây cũng là ngày cuối cùng của 1 năm, nhưng năm nay có lẽ là năm đặc biệt với cô ở vai trò 1 người mẹ. Bởi vì sinh nhật năm nay của Mai Ngọc không còn là câu chuyện của riêng cô, mà là sinh nhật đầu tiên em bé Panda đáng yêu đến bên đời.

Cô viết rằng con có thể chưa hiểu sinh nhật là gì, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt con mở to nhìn mẹ, trái tim người mẹ đã đầy ắp hạnh phúc. Không cần những lời hoa mỹ, cũng không cần khoảnh khắc được sắp đặt cầu kỳ, hạnh phúc hiện diện trong những điều nhỏ nhất: một ánh nhìn, một nụ cười bé xíu, ánh nến lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt trẻ thơ.

Hành trình làm mẹ của MC Mai Ngọc, nữ MC đẹp nhất VTV trong năm 2025 là một bước ngoặt lớn, mang lại sự viên mãn sau những biến cố về đời tư.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đặng Quốc Thắng (thiếu gia một gia đình đại gia tại Bắc Giang) vào cuối năm 2024, đầu năm 2025, cô chính thức xác nhận đang mang bầu con đầu lòng ở tuổi 35. Nữ MC chia sẻ rằng sự xuất hiện của em bé là một điều "bất ngờ" và nằm ngoài các kế hoạch công việc định sẵn của cô.

Trong suốt 9 tháng, Mai Ngọc đã có 1 thai kỳ khỏe mạnh. Cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và làn da mịn màng, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm dinh dưỡng và tập luyện nhẹ nhàng trên mạng xã hội.

Vào ngày 23/04/2025, Mai Ngọc hạ sinh con trai đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế với phòng sinh sang trọng như nghỉ dưỡng. Em bé có tên thân mật ở nhà là Panda. Theo chia sẻ từ nữ MC, bé Panda trộm vía rất khỏe mạnh, có nét giống bố và sở hữu "cẳng chân dài" từ nhỏ.

Làm mẹ ở tuổi 35, Mai Ngọc không tránh khỏi những bỡ ngỡ nhưng nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình nhà chồng và mẹ ruột.

Cô rèn cho bé Panda nếp sinh hoạt khoa học ngay từ sớm, như tập nằm sấp từ khi mới chào đời để rèn luyện thể chất. Đến 4 tháng tuổi, bé đã nặng 8kg và phát triển vượt trội so với các bạn cùng lứa.

Rất nhanh sau cuộc sinh nở, MC Mai Ngọc đã khiến khán giả bất ngờ khi lấy lại vóc dáng gọn gàng. Đến cuối năm 2025, cô vẫn duy trì được phong độ nhan sắc "xinh rụng rời" ngay cả khi bận rộn với công việc mẹ bỉm.

Nữ MC cũng thành thật chia sẻ về những góc khuất như việc bị "to tay" do bế con thường xuyên hay gặp tình trạng tràn dịch khớp gối sau sinh. Mai Ngọc thiết lập những quy tắc nghiêm ngặt khi ở cữ để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé, thậm chí có những điều mà ngay cả mẹ ruột cô cũng phải tuân thủ chặt chẽ.

Hành trình làm mẹ của Mai Ngọc được cô ví như một "sự sang trang của đời người", mang lại cho cô sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp truyền hình.