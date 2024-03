Vitamin C + Kem chống nắng: Cặp bài trùng "thần thánh" cứu rỗi làn da chán đời của bạn

Vitamin C nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Từ đó giúp da khỏe lên từng ngày. Các vấn đề "đáng ghét" như không đều màu, sạm nám hay thâm mụn rồi sẽ được trị một cách dứt điểm.

Công dụng tuyệt vời của Vitamin C hằn chị em không mấy xa lạ. Tuy nhiên, đến bây giờ nhiều nàng vẫn lầm tưởng rằng sử dụng Vitamin C chỉ có thể sử dụng vào buổi tối vì vào ban ngày có thể khiến da dễ bắt nắng và nhanh sạm, tối màu hơn. Tuy nhiên, thực chất điều này không đúng mà sự thật còn ngược lại hoàn toàn đó nhé.

Vitamin C hoàn toàn có thể được áp dụng vào buổi sáng, không những thế, nó còn góp phần làm tăng gấp đôi sức mạnh màng chắn bảo vệ làn da khi kết hợp với kem chống nắng.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, Vitamin C có khả năng trung hòa các gốc tự do có trong các tia UV, cũng như ngăn ngừa sự hình thành các sắc tố nâu, do đó Vitamin C sẽ giúp tăng hiệu quả của kem chống nắng.

Từ lâu, các cô gái Hàn và Nhật luôn mê mẩn cũng như sử dụng rất nhiều các sản phẩm serum Vitamin C trong chu trình dưỡng da hằng ngày.

Cùng khám phá 5 sản phẩm Vitamin C đang hot rần rần trên thị trường để tìm ra đâu là "chân ái" cho làn da các nàng nhé.

1. Tinh chất nghệ C22 Cocoon

Tinh chất nghệ C22 Cocoon là một sản phẩm chăm sóc da đột phá của thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Cocoon.

Về bảng thành phần, sản phẩm này nổi bật với hàm lượng 22% Vitamin C EAA, được biết đến như dẫn xuất Vitamin C thế hệ mới giúp làm sáng da hiệu quả, tăng cường sản sinh collagen, giảm nếp nhăn và chống oxy hóa mạnh mẽ, kết hợp cùng 1% Hexylresorcinol, giúp ức chế quá trình sản sinh melanin, làm mờ các đốm nâu, thâm nám và cải thiện tình trạng da không đều màu và đặc biệt là chiết xuất nghệ Hưng Yên với hàm lượng curcumin cao, giúp chống viêm, làm dịu da, hỗ trợ giảm mụn và phục hồi da tổn thương.

Serum có dạng lỏng nhẹ, màu vàng nhạt, thẩm thấu nhanh vào da mà không gây nhờn rít

Dung tích: 30ml Giá bán: 325.000 VNĐ Nơi mua: Cocoon Việt Nam

2. Zakka Naturals Glow Fruit+ Brightening Serum

Nếu là một tín đồ làm đẹp đam mê TikTok, chắc chắn các nàng sẽ không dưới một lần nhìn thấy "bóng dáng" chai serum nhà Zakka trên nền tảng này. Nổi rần rần như một serum Vitamin C làm trắng da thế hệ mới, Zakka Naturals Glow Fruit+ Brightening Serum có gì mà beauty blogger nào cũng dành "cơn mưa lời khen"?

Serum Vitamin C Zakka Naturals sử dụng chiết xuất từ táo xanh giúp làm sáng da cực tốt, làm mờ thâm nhanh, dưỡng trắng sáng da đều tone màu, giúp chống lão hóa cho da

SerumVitamin C Zakka Naturals GlowFruit+ Brightening với công thức độc đáo có Carnosine - hoạt chất chống đường hóa (Anti Glycation) giúp giảm sắc vàng trên da, chống lão hóa và bảo vệ làn da khỏi tác động của các loại ánh sáng. Đồng thời, sản phẩm còn chứa tổ hợp chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa gốc tự do gây hại cho da, bao gồm: 15% 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Phloretin, từ táo xanh cùng công nghệ L-Ascorbic Acid tinh khiết bọc vàng giúp tăng khả năng thẩm thấu đến 2,5 lần.

Với kết cấu nhẹ nhàng, serum Vitamin C nhà Zakka Naturals dễ dàng thẩm thấu sâu, không gây cảm giác bí bách. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm. Đặc biệt, serum này không chứa parabens, sulphates hay chất tạo màu nhân tạo, là sự lựa chọn an toàn cho chị em dùng hằng ngày

Dung tích: 20g Giá bán: 490.000 VNĐ Nơi mua: Zakka Naturals Shopee Mall

3. Jual Skin Care Ariul Green Vitamin C Toning Ampoule

Giữa vô vàn các sản phẩm Vitamin C trên thị trường, Ariul sẽ là sư lựa chọn hoàn hảo cho các chị em có làn da nhạy cảm nhưng vẫn muốn thử sử dụng Vitamin C tinh khiết. Sản phẩm này được biết đến như một giải pháp tăng cường độ ẩm, làm sáng da và giúp cải thiện tông màu da.

Tinh chất Ariul Green Vitamin C mang màu xanh mát mắt

Ariul Green Vitamin C Toning Ampoule là sự kết hợp của chiết xuất từ rau má Centella Asiatica và các loại thực vật giàu chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng làn da một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả cùng àm Vitamin C 14% nguyên chất từ mận Kakadu giúp giảm thâm mụn, làm sáng và đều màu da.

Để sử dụng, bạn chỉ cần thoa một lượng nhỏ Ampoule lên da sau bước làm sạch và toner. Massage nhẹ nhàng và vỗ nhẹ để sản phẩm thẩm thấu sâu vào da. Chị em có thể sử dụng sản phẩm hàng ngày, vào buổi sáng và tối, để đạt hiệu quả tốt nhất.

Dung tích: 15ml Giá: 280.000 VNĐ Nơi mua: Sociolla Việt Nam

4. Klairs Freshly Jucied Vitamin Drop Serum

Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop Serum là một sản phẩm dưỡng da với chiết xuất vitamin C nồng độ cao, được thiết kế để bảo vệ, làm sáng và cải thiện tình trạng da tổng thể. Serum này phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, nhờ vào công thức nhẹ nhàng và không chứa thành phần gây kích ứng.

Với 5% Ascorbic acid, một dạng vitamin C có hiệu quả cao, sản phẩm này giúp làm mờ các vết thâm nám và tăng cường sản xuất collagen, từ đó giảm thiểu tình trạng da chùng nhão và nếp nhăn. Đặc biệt, Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop còn chứa các chiết xuất thực vật như chiết xuất từ cây hoàng liên, giúp làm dịu và phục hồi da.

Điểm đột phá của Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop là kết cấu lỏng như nước, thấm nhanh trên bề mặt da thay vì bị bay hơi đi, đem tới hiệu quả rõ rệt

Dung tích: 35ml Giá: 318k Nơi mua: dearklairs_officialstore

5. Paula Choice C15 Super Booster

Paula's Choice C15 Super Booster là một serum dưỡng da chứa đến 15% Vitamin C tinh khiết, giúp làm sáng và cải thiện kết cấu của làn da. Sản phẩm này được thiết kế để chống lại các dấu hiệu lão hóa, đồng thời giảm thiểu vết thâm và tăng cường độ đàn hồi cho da.

Ngoài Vitamin C, C15 Super Booster còn chứa vitamin E và acid ferulic, cung cấp khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ và hỗ trợ làm dịu da. Dễ dàng kết hợp với các sản phẩm chăm sóc da khác, serum này tăng cường hiệu quả khi sử dụng cùng kem dưỡng ẩm hoặc sau khi thoa toner.

Chỉ cần vài giọt mỗi ngày, Paula's Choice C15 Super Booster có thể mang lại hiệu quả rõ rệt, làm cho làn da trở nên tươi trẻ và rạng rỡ hơn. Sản phẩm này phù hợp với mọi loại da và là một bước không thể thiếu trong chu trình dưỡng da hàng ngày.

Dung tích: 20ml Giá bán: 1.125.000 VNĐ Nơi mua: Paula's Choice Lazada Mall