Kem chống nắng là sản phẩm quan trọng nhất trong quy trình vì công dụng bảo vệ da khỏi tia UV, đồng thời duy trì làn da khỏe mạnh, trẻ lâu. Dù vào mùa nóng hay lạnh, trời mưa hoặc nắng, chị em vẫn cần bôi kem chống nắng mỗi ngày. Có nhiều loại kem chống nắng để chị em lựa chọn. Yêu thích các sản phẩm dưỡng ẩm, xoa dịu da hiệu quả, chị em hãy tham khảo 5 lọ kem chống nắng Hàn Quốc sau đây:

Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen

Round Lab nổi tiếng với lọ kem dưỡng ẩm có khả năng xoa dịu làn da rất hiệu quả. Thế nhưng bên cạnh đó, hãng còn sản xuất ra loại kem chống nắng rất đáng tham khảo. Sản phẩm khiến việc bảo vệ da mỗi ngày trở nên đơn giản hơn vì nó không gây cảm giác nặng nề, hay để lại vệt trắng trên da. Thành phần nổi bật của lọ kem chống nắng chính là nhựa cây bạch dương giúp làm dịu da và sửa chữa hàng rào tự nhiên. Ngoài ra, công thức của lọ kem chống nắng còn có niacinamide góp phần bảo vệ và làm sáng da. Lọ kem chống nắng thích hợp dùng vào mùa lạnh vì không gây khô da nhờ thành phần cấp ẩm hyaluronic acid.

Nơi mua: Sammi

Some By Mi V10 Hyal Air Fit Sunscreen

Lọ kem chống nắng của Some By Mi gây ấn tượng với khả năng thẩm thấu nhanh và nhẹ mặt. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp da ngay lập tức trở nên tươi sáng, rạng rỡ hơn. Công thức của sản phẩm không chỉ có hyaluronic acid cấp ẩm, mà còn chứa 10 loại vitamin, trong đó nổi bật nhất là vitamin C dạng ascorbic acid và vitamin B3. Các chất chống oxy hóa của lọ kem chống nắng sẽ tăng cường hiệu quả bảo vệ da, chống lão hóa. Sản phẩm không gây cay mắt khi sử dụng, phù hợp với cả làn da nhạy cảm và tạo cảm giác thoải mái khi dùng.

Nơi mua: Some By Mi



Aestura Derma UV365 Barrier Hydro Mineral Sunscreen

Nếu yêu thích kem chống nắng vật lý, bạn có thể tham khảo sản phẩm của Aestura. Lọ kem chống nắng sử dụng thành phần zinc oxide để chống lại tia cực tím, giúp làn da của bạn được bảo vệ hiệu quả. Công thức của sản phẩm không chứa hương liệu nhân tạo, thích hợp với những ai không thích mùi hương. Bạn sẽ không gặp phải cảm giác khô căng khi dùng lọ kem chống nắng này vì công thức của sản phẩm chứa hyaluronic acid và ceramide.

Nơi mua: Aestura



Thank You Farmer Sun Project Water Sun Cream

Sản phẩm đến từ Thank You Farmer là kem chống nắng lai giữa vật lý và hóa học, nên nó hội tự ưu điểm của cả hai. Cụ thể, lọ kem chống nắng không gây vệt trắng và có công thức dịu nhẹ, hạn chế tình trạng kích ứng. Chất kem mỏng nhẹ của sản phẩm thẩm thấu nhanh và biến mất trên da ngay khi vừa bôi, để lại lớp nền mềm mại, căng mọng. Lọ kem dưỡng chứa những thành phần tự nhiên như nước cây tre và chiết xuất rau má đem đến hiệu quả xoa dịu da, cấp ẩm, đồng thời bảo vệ hàng rào tự nhiên của da. Lọ kem chống nắng phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da khô, mất nước.

Nơi mua: Shopee



COSRX Vitamin E Vitalizing Sunscreen SPF 50+

Lọ kem chống nắng hóa học của COSRX chứa thành phần nổi bật là vitamin E. Đây là một chất chống oxy hóa đầy hiệu lực, giúp vô hiệu các gốc tự do gây ra bởi sự tiếp xúc với tia UV. Để cân bằng làn da, lọ kem chống nắng sử dụng các thành phần như chiết xuất sợi bông và silica. Những thành phần này sẽ kiểm soát dầu thừa, từ đó giữ cho lỗ chân lông thông thoáng và làn da ráo mịn. Nhờ khả năng kiểm soát bã nhờn, lọ kem chống nắng này rất phù hợp với làn da dầu. Tuy nhiên, nàng sở hữu làn da nhạy cảm cũng có thể tham khảo.

Nơi mua: COSRX Official Store



Ảnh: Sưu tầm