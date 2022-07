Giá không quá 500.000 VND nhưng 5 loại serum vitamin C này lại vô cùng nổi tiếng bởi hiệu quả xuất sắc

Mong ước của mọi cô gái là có thể sở hữu làn da trắng sáng, căng mọng và không khuyết điểm. Tuy nhiên, mỗi lần mụn qua đi là để lại những vết thâm mụn đáng ghét khiến chị em mất đi sự tự tin vốn có của mình. Nếu bạn cũng đang gặp phải tình trạng tương tự thì đã đến lúc bổ sung vào chu trình skincare của mình 1 ''bảo bối'' vitamin C với công dụng thần thánh để những vết mụn thâm đen bị ''bánh bay'' nhanh chóng. Dưới đây là 5 chai serum vitamin C hot nhất trên thị trường được nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng bởi công dụng thần sầu.



Dear Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop

Em Vit C đến từ nhà Dear Klairs không chỉ nổi tiếng bởi giá thành bình dân mà còn có thể khiến bạn phải bất ngờ trước khả năng ''xóa nhanh'' vết thâm mụn đáng ghét. Sản phẩm có thành phần chiết xuất từ Ascorbic Acid - một loại dẫn xuất từ vitamin C tinh khiết với hàm lượng 5% sẽ giúp làm mờ vết thâm và ức chế hình thành sắc tố melanin. Chỉ sau khoảng 1 tuần sử dụng em này, các vết thâm mụn trên da sẽ mờ đi từ 40-50% luôn đó. Sản phẩm có kết cấu dạng lỏng, khi bôi lên da sẽ có cảm giác ấm nóng nhẹ nhưng sau khoảng 5 giây sẽ không còn. Với giá bán chỉ khoảng 300k, em serum này chắc chắn sẽ là sự lựa chọn cực kỳ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như túi tiền của mọi chị em.

Melano CC Whitening Essence

Sản phẩm Melano CC Whitening Essence đến từ Nhật Bản cũng là một trong những loại Vit C trị thâm nổi đình nổi đám trong giới mê làm đẹp. Sản phẩm có sự kết hợp giữa vitamin C tinh khiết và vitamin E giúp ngăn ngừa sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin, từ đó làm trắng sáng da ngay từ bên trong. Chỉ sau khoảng 14 ngày sử dụng, các vết thâm trên da sẽ được giảm thiểu đáng kể và làn da của nàng sẽ đều màu và trắng sáng hơn trông thấy. Kết cấu của em này mỏng nhẹ nên sẽ không gây bết dính khi thoa lên da và đặc biệt là khả năng thẩm thấu cực kỳ tốt. Giá bán trên thị trường hiện nay rơi vào khoảng 350k, cực kỳ bình dân và hợp túi tiền.

Serum Vitamin C Zakka Naturals Glow Fruit Brightening

Tiếp đến là một em serum cũng có công dụng làm mờ vết thâm hiệu quả chỉ sau 14 ngày sử dụng, đó chính là Vitamin C Zakka Naturals Glow Fruit Brightening. Em này có chứa thành phần Golden C Pure Ascorbic Acid - Vitamin C đắt giá và 15% EAA - Vitamin C thế hệ mới giúp mờ thâm, làm đều màu da, đồng thời chống oxy hóa và bảo vệ da dưới tia UV. Em serum Vit C này phù hợp sử dung cho các làn da tối màu, da bị thâm đen sau mụn, da đang lão hóa hoặc không đều màu. Về giá, chai serum này được bán với giá 490k, nhỉnh hơn so với các sản phẩm cùng công dụng nhưng hiệu quả thì cực kỳ đáng gờm nhé.

Varihope 8 Day Pure Vitamin C Ampoule Plus

Em serum Varihope 8 Day Pure Vitamin C Ampoule Plus sở hữu nồng độ Vitamin C lên đến 13,5% nên sẽ giúp làn da đang gặp phải tình trạng thâm sạm trở nên sáng mịn hơn chỉ sau 8 ngày sử dụng. Không những vậy, nếu da bạn có xuất hiện những đốm nâu thì chiết xuất mận Mận Kakadu cũng sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc tái tạo làn da, làm mờ đốm nâu, đồng thời giúp da chống lại quá trình oxy hóa để ngày một sáng khỏe và tươi mới hơn.

Vitamin C Balance Active Formula Active Formula

Cuối cùng là em serum Vit C siêu rẻ mà chị em nên tham khảo để lựa chọn cho chu trình skincare của mình, đó chính là Vitamin C Balance Active Formula Active Formula. Ưu điểm của chai serum này chính là mức giá siêu hời chỉ khoảng 130k/ lọ nhưng lại có công dụng đáng mong đợi không kém. Vitamin C có trong sản phảm này sẽ giúp làm sáng, mờ sẹo thâm và giảm thiểu hư tổn do ánh sáng mặt trời tới làn da. Kết cấu serum dịu nhẹ cùng khả năng thẩm thấu nhanh nên không gây bết dính khi sử dụng. Các nàng đang gặp vấn đề về mụn thâm hoặc đơn giản là muốn làm sáng da thì hoàn toàn có thể bổ sung em này vào quy trình dưỡng da hàng ngày của mình nhé.

