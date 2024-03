5 kem dưỡng mờ thâm nám, làm sáng da phù hợp cho phụ nữ ngoài 30 tuổi

Thâm nám và đốm nâu của làn da là những vấn đề thường gặp đối với phụ nữ ngoài 30 tuổi. Để giúp làm mờ thâm nám và mang lại làn da sáng mịn, việc sử dụng kem dưỡng là một giải pháp hiệu quả. Trên thị trường, có nhiều loại kem dưỡng đáng chú ý, được thiết kế đặc biệt để mờ thâm nám và làm sáng da cho phụ nữ trưởng thành. Bài viết này sẽ giới thiệu về 5 loại kem dưỡng phù hợp, giúp làm mờ thâm nám và mang lại làn da tươi sáng. Với thành phần chất lượng và công nghệ tiên tiến, những sản phẩm này hứa hẹn cung cấp kết quả ưng ý cho làn da của bạn.



1. Kem dưỡng POLA WHITE SHOT RXS N

Kem có thành phần chứa Rucinol, PCE-DP (thành phần dưỡng sáng độc quyền của POLA), dẫn xuất vitamin C, Tranexamic acid, chiết xuất rễ hoàng cầm, chiết xuất hoa sen hồng và ngải cứu Nhật... giúp dưỡng sáng, mờ thâm nám, cải thiện da thô ráp và giảm oxy hóa bã nhờn. Kết cấu kem mềm mượt, thấm nhanh, mang lại cảm giác thoải mái cả ngày, thích hợp cho cả da dầu và da nhạy cảm.

Nơi mua: POLA





2. Kem dưỡng đêm giảm thâm nám và sáng da Eucerin Spotless Brightening

Kem có chứa thành phần đột phá Thiamidol được biết đến là chất giúp làm giảm sự hình thành sắc tố da Melanin- tác nhân gây sạm da, tàn nhang, thâm nám từ đó giúp ngăn ngừa các đốm nâu trở lại khi sử dụng thường xuyên. Bên cạnh đó hoạt chất Dexpanthenol giúp phục hồi da tối ưu vào ban đêm, mang lại cho bạn làn da đều màu và rạng rỡ.

Nơi mua: Eucerin

3. Kem dưỡng trắng Laneige Radian-C Cream

Kem có thành phần chính được chiết xuất các phân tử vitamin C siêu nhỏ chứa hàm lượng Vitamin C cao gấp 60 lần so với trái cam thông thường. Kết hợp cùng đó là công nghệ Radian-C Super Blend ™ thúc đẩy mạnh mẽ việc đẩy dưỡng chất để da được nuôi dưỡng từ sâu bên trong, cải thiện tình trạng sần sùi và nhanh chóng loại bỏ những đốm đen sạm màu đã có và ngăn ngừa cả những đốm nâu sắp hình thành.

Nơi mua: Laneige

4. Kem dưỡng trắng da ban đêm Shiseido White Lucent Overnight Cream & Mask

Sản phẩm có thể sử dụng như kem dưỡng hoặc mặt nạ ban đêm. Thành phần phức hợp Sakura Bright-Complex, tinh chất từ cây anh đào Yoshino giúp dưỡng ẩm, loại bỏ tận gốc những nguyên nhân gây nên vết thâm và cải thiện là da đều màu rõ rệt. Kem dưỡng với kết cấu tươi mát, giàu ẩm, không gây nhờn dính.

Nơi mua: Shiseido

5. Kem dưỡng sáng da, mờ nám Obagi Nu-Derm Clear Fx

Kem có công thức đặc biệt chứa Arbutin có nguồn gốc tự nhiên, cộng hưởng với chất chống oxy hóa mạnh mẽ sẽ hỗ trợ cải thiện cho làn da trở nên sáng đều màu và khỏe mạnh hơn. Sản phẩm còn được bổ sung thêm các hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ như Vitamin C, Vitamin E, hỗ trợ bảo vệ da bằng cách ngăn chặn quá trình hình thành thâm nám. Bên cạnh đó thành phần Lactic acid (AHA) sẽ loại bỏ các vết thâm sạm, làn da đã bị xỉn màu, giúp lấy lại vẻ sáng mịn, tươi mới cho làn da.