Ở tuổi trung niên, khi nhiều người vội vàng nhuộm tóc để giấu đi dấu vết tuổi tác, thì chị Phương Anh (sở hữu kênh TikTok Phương Anh Silver hair với hơn 180 nghìn lượt yêu thích) lại quyết định để tóc bạc tự nhiên để tận hưởng những thay đổi của bản thân ở tuổi U50.

Trên kênh TikTok của mình, chị Phương Anh thường xuyên chia sẻ những quan điểm về vẻ đẹp của một người phụ nữ tuổi trung niên, về mái tóc bạc tự nhiên và cách chăm sóc mái tóc của mình. Tất cả những chia sẻ của chị đều được mọi người ủng hộ hết lòng.

Nhiều người nghĩ tóc bạc là già, nhưng chị Phương Anh lại rất yêu quý mái tóc bạc tự nhiên của mình.

Chị Phương Anh đã nuôi mái tóc bạc của mình được 16 tháng qua, suốt thời gian đó, chị kiên trì nuôi dưỡng mái tóc bạc, không nhuộm, không tẩy màu, chỉ chú trọng dưỡng tóc sao cho tóc khỏe mạnh và bồng bềnh hơn. Trên trang cá nhân của mình, chị từng chia sẻ: "Tôi sợ hói hơn là sợ tóc bạc. Có nhiều người bảo sao không tẩy tóc cho đều màu, nhưng tôi không làm vậy, tôi sẽ nuôi tóc dần dần, thuận theo tự nhiên".

Mỗi lần livestream hay chia sẻ clip là mọi người đều dành nhiều lời khen đến mái tóc bạc tự nhiên của chị. "Tôi không nghĩ tóc bạc là dấu hiệu của sự già nua. Tóc bạc không làm mình già. Già hay không là ở khuôn mặt của mình, cách mình đi đứng, ăn mặc và mình có chăm sóc bản thân hay không"- chị Phương Anh khẳng định.

Theo chị Phương Anh, điều quan trọng không phải là nhuộm để giấu đi mái tóc bạc, mà là học cách chăm sóc và yêu thương mái tóc mình đang có. Chị chia sẻ bí quyết nhỏ mà chị vẫn áp dụng mỗi ngày: Chọn một loại dầu gội thật phù hợp với tóc bạc, mọi người có thể chọn một loại dầu gội tím để chăm sóc mái tóc bạc của mình, và quan trọng nhất là hãy yêu thương chứ đừng ghét bỏ mái tóc ấy.

"Tóc bạc là một phần trong cuộc sống của mỗi chúng ta, nó sẽ góp mặt trong một phần cuộc đời còn lại của mình. Vậy nên đừng cố che giấu tóc bạc mà hãy chấp nhận một cách tự nhiên, yêu thương và chăm sóc mái tóc của mình, mái tóc sẽ cho bạn một kết quả rất tuyệt vời".

Cũng như chị Phương Anh, rất nhiều phụ nữ bước vào tuổi 50 - 60 giờ đây không còn mặn mà với thuốc nhuộm. Họ cắt tóc ngắn, để tóc bạc tự nhiên, tập trung vào việc chăm sóc tóc khỏe, bóng và sạch. Đó là vẻ đẹp của sự chín chắn, tự tin, một vẻ đẹp không cần gồng mình trẻ trung, mà vẫn khiến người khác ngưỡng mộ.

Chị Phương Anh yêu mái tóc bạc tự nhiên của mình. Và hơn hết, chị muốn lan tỏa thông điệp này đến mọi phụ nữ: "Có tóc bạc không hẳn là xấu, mệt mỏi hay già. Tóc bạc chỉ là một vấn đề rất nhỏ mà mình phải đối mặt trong cuộc sống của chúng ta. Vậy nên chúng ta cứ tự tin lên, hãy chịu khó chăm sóc, nuôi dưỡng mái tóc hàng ngày, và yêu mái tóc bạc của mình một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất".

Ngoài mái tóc bạc tự nhiên quý phái, mọi người còn ấn tượng trước phong cách thời trang của chị. Hiện chị Phương Anh đang kinh doanh thời trang nên luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và tinh tế.

Như chị Phương Anh từng chia sẻ, vẻ ngoài già hay mệt mỏi không phải vì mái tóc bạc, mà vì khuôn mặt, cách ăn mặc hay cách mỗi người có chăm sóc bản thân tốt hay không. Vậy nên chị không chỉ yêu mái tóc bạc tuổi U50 của mình mà còn rất quan tâm đến phong cách thời trang cho phụ nữ trung niên.

Mỗi ngày chị đều chọn một bộ cánh phù hợp với tuổi U50 của mình, nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế, sang trọng để phụ nữ trung niên vẫn sang trọng và hút ánh nhìn dù mái tóc "nhuộm màu thời gian".

Nguồn: @cutelady106

