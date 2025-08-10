10 cách mặc áo thun sành điệu không cần lăn tăn dành cho phụ nữ trên 40 tuổi

Nhắc đến áo thun, phái đẹp sẽ nghĩ ngay tới sự trẻ trung và năng động. Ngoài ra, nhờ chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, áo thun còn lý tưởng để mặc trong những ngày nắng nóng. Áo thun phù hợp với nhiều độ tuổi, phụ nữ 40+ vẫn có thể chinh phục xuất sắc item này nếu lựa chọn và phối đồ khéo léo.

Sau đây là 10 cách mặc áo thun sành điệu dành cho quý cô trên 40 tuổi:

Áo thun kẻ được coi là món thời trang đẹp trường tồn với thời gian. Dù khá nổi bật, mẫu áo này vẫn toát lên vẻ thanh lịch, phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi. Sự kết hợp giữa áo thun kẻ và quần jeans ống đứng tạo nên bộ cánh đẹp mắt. Thao tác sơ vin, thắt lưng da tết và sandal đế xuồng tăng vẻ nữ tính cho bộ cánh, đồng thời tôn dáng tối ưu.

Công thức áo thun trắng và quần jeans xuyệt tông vốn đã sành điệu, nữ tính, hack tuổi tối ưu. Tuy nhiên khi được khoác ngoài áo xuyên thấu, tổng thể bộ cánh sẽ càng thêm thú vị. Chiếc túi xách kẻ tạo điểm nhấn ngọt ngào cho tổng thể.

Vẫn là công thức áo thun trắng và quần jeans xanh, tuy nhiên nhờ biến tấu viền ren của chiếc áo, người mặc có vẻ ngoài ấn tượng. Điểm nhấn này còn tạo nét nữ tính, yêu kiều cho tổng thể trang phục.

Bên cạnh quần jeans xanh, phụ nữ trên 40 tuổi có thể kết hợp áo thun trắng với quần jeans xám. Lựa chọn này giúp người mặc có vẻ ngoài cá tính và còn cộng điểm trang nhã cho set áo thun. Công thức trên phù hợp cho những buổi dạo phố cuối tuần, khi người diện cần sự thoải mái.

Phụ nữ trên 40 tuổi vẫn có thể mặc áo thun in hình nổi bật. Bằng cách kết hợp item này với chân váy đen trơn màu tối giản, tổng thể trang phục được cân bằng, người diện ghi điểm nữ tính. Đôi giày loafer không chỉ phù hợp với outfit thời thượng mà còn tăng độ sang xịn mịn cho người diện.

Áo thun màu xanh navy vừa trẻ trung vừa trang nhã, tôn da và dễ mặc. Sự kết hợp giữa áo thun xanh than và quần jeans xanh giúp nhân đôi hiệu quả hack tuổi. Giày sneaker trắng rất phù hợp với bộ cánh năng động, và còn đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể.

Combo áo thun trắng và quần jeans xanh không bao giờ tạo cảm giác nhàm chán. Nhờ những món phụ kiện như thắt lưng màu nâu, sneaker đỏ nhung, bộ cánh càng thêm long lanh, sang chảnh, giúp phụ nữ trên 40 tuổi nâng tầm phong cách.

Vừa cá tính vừa nữ tính là ưu điểm của combo áo thun trắng + chân váy bí ngô dáng dài. Đôi giày sneaker màu đen đảm bảo sự hài hòa về mặt màu sắc cho outfit. Những món phụ kiện như dây chuyền, đồng hồ tạo điểm nhấn long lanh, sang trọng cho bộ cánh mang tông màu trung tính làm chủ đạo.

Thời tiết vẫn chưa hết nóng và phụ nữ trên 40 tuổi nên tham khảo những cách phối áo thun với quần short. Combo áo thun kẻ ngang và quần short đen trên đây toát lên nét cá tính, nổi bật nhưng vẫn hài hòa. Một số mẫu giày phù hợp với bộ cánh là giày sneaker, sandal hoặc dép xỏ ngón.

Áo thun trắng và quần short xanh denim rất tươi tắn, năng động. Để tăng thêm sự nữ tính cho bộ cánh, một đôi giày sneaker trắng là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

Ảnh: Sưu tầm