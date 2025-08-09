Nữ diễn viên 44 tuổi có style dạo phố cực trẻ xinh dù toàn mặc item cơ bản

Jung Ryeo Won là nữ diễn viên Hàn Quốc không xa lạ với khán giả xem phim truyền hình. Cô nổi tiếng thông qua các bộ phim như "Tên tôi là Kim Sam Soon", "Nhật ký công tố viên" hay gần đây nhất là "Đêm lãng mạn ở Hagwon". Năm nay, Jung Ryeo Won đã bước sang tuổi 44 nhưng vẻ ngoài của cô vẫn rất trẻ trung.

Góp phần tôn lên nhan sắc không tuổi của nữ diễn viên là phong cách thời trang hiện đại, năng động, xoay quanh 4 món đồ cơ bản sau đây:

Áo thun màu trung tính

Áo thun là bảo chứng cho vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Dẫu vậy, item này vẫn phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi. Tuy nhiên, các quý cô 40+ cần lựa chọn khéo léo khi mua sắm áo thun. Thay vì chọn áo thun màu sắc sặc sỡ, họa tiết rối mắt, áo thun trơn màu đáng sắm hơn. Đặc biệt khi ưu tiên áo thun tông màu đen, trắng, be hoặc xám, phụ nữ trên 40 tuổi càng dễ dàng ghi điểm thanh lịch.

Chị em nên tham khảo nữ diễn viên Jung Ryeo Won cách phối áo thun màu trung tính với quần jeans xanh sẫm, như vậy, độ trẻ trung được nhân đôi mà nét tinh tế không thuyên giảm.

Chân váy dài

Chân váy dài là món thời trang đậm chất nữ tính và item này siêu phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi. Chân váy dài mang đến hiệu quả che nhược điểm đôi chân, không khó để chinh phục.

Jung Ryeo Won ưu tiên phiên bản chân váy dài quen thuộc nhất, đó là chân váy màu đen với những biến tấu như chân váy lụa, chân váy vải thô… Chân váy dài màu đen dễ dàng kết hợp với mọi mẫu áo có sẵn trong tủ đồ để tạo nên outfit hài hòa. Jung Ryeo Won gợi ý một số công thức như áo hai dây + chân váy lụa và giày mule bay bổng, hay áo thun trắng phối cùng chân váy vải thô rồi sơ vin.

Quần jeans ống đứng

Quần jeans ống đứng mang đến cho người diện sự gọn gàng và chỉn chu, do đó rất phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi. Dù sở hữu chiều cao lý tưởng là 1m67, Jung Ryeo Won vẫn không hề chủ quan trong khoản tôn dáng. Cô ưu tiên quần jeans ống đứng dài trên mắt cá chân để đảm bảo độ cao ráo cho tổng thể vóc dáng.

Xoay quanh quần jeans ống đứng, Jung Ryeo Won có nhiều ý tưởng phối đồ đẹp và đa dạng, chẳng hạn như kết hợp cùng áo blouse tay bồng ngọt ngào, yêu kiều hay áo len trắng trẻ trung, tao nhã. Tham khảo style của Jung Ryeo Won, chị em sẽ nhận ra được những kiểu giày dép phù hợp để phối cùng quần jeans ống đứng, đó là giày búp bê gắn nơ mảnh, dép xỏ ngón hay giày loafer.

Áo sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng là item rất cơ bản trong tủ đồ. Món thời trang này đặc biệt phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi vì sự thanh lịch, nữ tính. Ngoài ra, sơ mi trắng còn có sự trẻ trung, dễ áp dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Các quý cô chưa cần diện áo sơ mi trắng theo cách quá cầu kỳ. Cứ kết hợp sơ mi trắng cùng quần jeans xanh, quần lửng sau đó sơ vin gọn gàng, quý cô trên 40 tuổi sẽ có ngay bộ cánh thời thượng, đẹp mắt.

Ảnh: Sưu tầm