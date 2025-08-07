Phạm Thanh Hằng là một trong những mỹ nhân trên 40 tuổi có street style đẹp nhất Vbiz

Phạm Thanh Hằng hiện tại đang gây chú ý khi là 1 trong những thành viên ban giám khảo của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2025. Siêu mẫu kỳ cựu hiện đã bước qua tuổi 40 nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, mặn mà, phong cách thời trang sang trọng.

Trên show truyền hình là vậy còn ở ngoài đời, street style của Phạm Thanh Hằng dễ ứng dụng hơn. Phong cách của cô xoay quanh các item hợp mốt, trẻ trung nhưng không kém phần sang xịn mịn. Có thể nói rằng, Phạm Thanh Hằng là một trong những mỹ nhân 40+ có street style đẹp nhất Vbiz.

Áo thun trắng

Áo thun trắng là một trong những mẫu áo cơ bản nhất trong tủ đồ, và item này được Phạm Thanh Hằng rất ưa chuộng. Áo thun trắng ghi điểm ở sự trẻ trung xen lẫn nét trang nhã. Phạm Thanh Hằng biến hóa linh hoạt với công thức áo thun trắng + quần jeans xanh năng động.

Nữ tính hơn là combo áo thun trắng phối cùng chân váy dài. Đây là công thức rất trẻ trung, phóng khoáng, phù hợp để mặc đi du lịch hoặc dạo phố cuối tuần. Muốn hack tuổi hiệu quả mà không sợ lệch pha với độ tuổi, phụ nữ 40+ nên sắm áo thun trắng trơn màu cho tủ đồ.

Chân váy dài

Chân váy dài mang đậm nét dịu dàng và nữ tính. Vì vậy, hầu hết chị em đều dành tình cảm cho món thời trang này. Phạm Thanh Hằng cập nhật cho tủ đồ những mẫu chân váy thời thượng nhất, đó là chân váy suông, chân váy bí ngô, chân váy trắng…

Vốn dĩ, chân váy dài đã rất nổi bật nhưng Phạm Thanh Hằng còn nhân đôi sự thu hút bằng cách kết hợp item này với áo thun họa tiết, áo trắng tay bồng, áo gile… Phạm Thanh Hằng gợi ý cho chị em những mẫu giày hoàn hảo để phối cùng chân váy dài, đó là giày loafer, giày mũi nhọn…

Quần ống rộng

Làm thế nào để nâng tầm vẻ thời thượng, trẻ trung, cho phong cách? Phụ nữ trên 40 tuổi nên diện quần ống rộng thường xuyên hơn. Item này xuất hiện với tần suất khá nhiều trong những tấm hình street style của Phạm Thanh Hằng.

Siêu mẫu kỳ cựu không giới hạn style với một kiểu quần ống rộng nhất định. Cô biến hóa với quần ống suông màu xám, trắng hay quần denim đen. Việc kết hợp quần ống rộng với những mẫu áo như áo xanh đậm, áo lệch vai hay áo ren càng giúp vẻ ngoài của Phạm Thanh Hằng thêm nổi bật.

Áo sơ mi

Áo sơ mi nên có mặt trong tủ đồ của mọi quý cô trên 40 tuổi. Mẫu áo này thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. Phạm Thanh Hằng luôn biết cách khiến mình nổi bật ngay cả khi diện áo sơ mi cơ bản. Cụ thể, cô chọn biến tấu sơ mi xuyên thấu, kết hợp với áo hai dây trắng và quần short dài năng động, tinh tế.

Sơ vin là cách hay để nâng tầm outfit. Ngoài ra, những món trang sức vàng như khuyên tai, dây chuyền đã giúp tổng thể trang phục long lanh hơn mà không giảm độ hài hòa.

Váy liền

Một trong những item bay bổng, nữ tính nhất chính là váy liền. Vì vậy, muốn phong cách thêm đa dạng, phụ nữ trên 40 tuổi nên diện váy liền thường xuyên hơn. Để có vẻ ngoài dịu dàng và sang trọng, Phạm Thanh Hằng ưu tiên váy liền dáng dài khi xây dựng phong cách.

Nếu như váy liền màu be trẻ trung và dịu dàng thì váy liền họa tiết hoa, tông màu tối lại sang trọng, trầm lắng hơn nhưng không hề cộng tuổi cho người mặc. Phạm Thanh Hằng gợi ý kiểu túi xách hoàn hảo để phối cùng những set váy liền dáng dài bay bổng, đó là túi cói.

