Từng bị ngộ độc vì ăn hàng quán, mẹ bầu quyết tâm tự vào bếp, thành quả đẹp đến nỗi nhìn tưởng đâu ảnh trên Pinterest!

Bữa sáng là bữa quan trọng trong ngày giúp mẹ bầu duy trì sức khỏe và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cả mẹ và bé. Thay vì đi mua ở hàng quán, nhiều mẹ bầu lựa chọn tự nấu ăn sáng tại nhà để đảm bảo vệ sinh và an toàn. Dù mệt mỏi, những bữa sáng nhanh gọn, dễ chuẩn bị nhưng vẫn phong phú và đa dạng luôn được ưu tiên để không gây nhàm chán.

Mới đây, chị Nguyễn Chinh (sống tại Hưng Yên) đã chia sẻ loạt bữa ăn sáng của bản thân trong thời kỳ mang thai khiến ai cũng trầm trồ. Không chọn mua đồ ngoài quán, chị tự tay vào bếp để đảm bảo an toàn, có một thực đơn dinh dưỡng và quan trọng là hợp khẩu vị.

Mẹ bầu cố gắng ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và thai nhi

Để làm bữa sáng nhanh, chị Chinh thường chuẩn bị từ tối hôm trước, buổi sáng chỉ cần sơ chế nhẹ là có thể thưởng thức ngay. Việc ăn sáng tại nhà giúp kiểm soát thành phần dinh dưỡng, phù hợp khẩu vị cá nhân và tạo thói quen ăn uống lành mạnh trong thai kỳ. Đây không chỉ là cách bảo vệ sức khỏe mà còn là hành động yêu thương dành cho bản thân và thai nhi, thể hiện sự quan tâm chu đáo qua từng bữa ăn đầu ngày.

"Sau trận ngộ độc thực phẩm mình không dám ăn đồ linh tinh ở ngoài. Nên dù bầu mệt mỏi vất vả mình cũng cố gắng ăn sáng ở nhà. Với mình bữa sáng vô cùng quan trọng, đã thế khi đang mang bầu việc ăn sáng lại cực kì quan trọng.

Món nào cũng ngon, đủ chất dinh dưỡng

Khi mang bầu mẹ cần phải ăn uống sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh và đầy đủ dinh dưỡng cho mẹ giúp em bé khoẻ mạnh và hấp thu được nguồn dinh dưỡng từ mẹ nhất. Hôm nào đơn giản mình ăn cái bánh mỳ hoặc granola ăn cùng sữa chua hoa quả thêm ly sữa hạt.

Hôm nào thích món nọ món kia mà tốn nhiều thời gian hơn thì mình sẽ chuẩn bị từ tối hôm trước, sáng dậy chỉ sơ chế lại rồi ăn thôi. Bữa sáng thì mình không cầu kì chế biến lắm, chủ yếu là nhanh gọn và phù hợp khẩu vị gia đình. Đặc biệt thường xuyên đổi món đỡ chán", chị Chinh chia sẻ.

Những món ăn tự tay mẹ bầu chuẩn bị

Món ăn được thay đổi liên tục cho đỡ ngán

Món ăn sáng chị Chinh chọn chủ yếu là các loại bánh kèm hoa quả tươi, salad và sinh tố, thi thoảng đổi sang cháo sườn, bún hay bánh bao để đa dạng khẩu vị. Điều quan trọng nhất trong bữa sáng của chị là đảm bảo luôn có rau xanh và một ly nước ép hoặc sinh tố bổ dưỡng đi kèm. Cách kết hợp này không chỉ giúp bữa sáng thêm đầy màu sắc và hấp dẫn mà còn cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho mẹ bầu, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi.

Ai cũng khen mẹ bầu khéo tay khi biết chuẩn bị những bữa sáng đa dạng, ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. Nhiều người còn thi nhau lưu lại thực đơn của chị Chinh để tham khảo, nhằm tránh tình trạng bí món khi vào bếp sau này. Điều này không chỉ giúp các mẹ bầu có thêm ý tưởng ăn uống hợp lý mà còn tạo cảm hứng để duy trì thói quen ăn sáng lành mạnh, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con.

Ai cũng khen mẹ bầu khéo tay

Mẹ bầu nên ăn sáng như thế nào để vừa ngon miệng vừa đảm bảo dinh dưỡng

- Đa dạng nhóm thực phẩm: Bữa sáng nên bao gồm các nhóm thực phẩm giàu protein, tinh bột, vitamin và khoáng chất. Protein có thể đến từ trứng, thịt gia cầm, cá hay các loại đậu. Tinh bột tốt nên chọn gạo lứt, bánh mì nguyên cám hoặc ngũ cốc nguyên hạt để cung cấp năng lượng bền vững.

- Ưu tiên rau xanh và hoa quả: Rau củ và quả tươi không chỉ cung cấp chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt mà còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết. Mẹ bầu nên thêm salad rau hoặc các loại hoa quả như bơ, cam, đu đủ, táo vào bữa sáng.

- Chọn món dễ tiêu hóa: Các món ăn sáng như cháo (cháo thịt, cháo gà, cháo cá chép), bún nước hay bánh mì kẹp trứng đều là những lựa chọn dễ tiêu hóa, phù hợp với mẹ bầu, giúp cung cấp đủ dưỡng chất mà không gây cảm giác nặng bụng.

- Thêm đồ uống bổ dưỡng: Một ly sinh tố hoặc nước ép trái cây tươi không đường sẽ giúp mẹ bổ sung thêm vitamin và nước, hỗ trợ hấp thu chất dinh dưỡng cho thai nhi và giữ cơ thể luôn đủ nước.

- Chế biến nhẹ nhàng, an toàn: Món ăn nên được chế biến đơn giản, hạn chế nhiều dầu mỡ và gia vị nồng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không gây khó chịu cho mẹ bầu.

Chuẩn bị bữa sáng khoa học, đầy đủ sẽ giúp mẹ bầu luôn tràn đầy năng lượng, hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi và tạo tiền đề cho một ngày mới tràn đầy sức sống.