1 loại vitamin "vàng" mẹ nên nhớ trong những bước chân đầu tiên trên hành trình tìm con

Khi nói đến vitamin cần thiết cho phụ nữ mang thai, acid folic (vitamin B9) luôn đứng đầu danh sách. Đây là dưỡng chất quyết định sự hình thành và phát triển ống thần kinh của thai nhi ngay từ những tuần đầu tiên. Tuy nhiên, acid folic không chỉ quan trọng với mẹ bầu, mà còn cần thiết cho cả trẻ nhỏ trong quá trình phát triển sau này.

Acid folic quan trọng với mẹ bầu và bé sơ sinh

Ngay từ khi trứng thụ tinh, ống thần kinh của thai nhi đã bắt đầu hình thành – đây là nền móng cho não bộ và tủy sống. Thiếu acid folic ở giai đoạn này có thể gây dị tật ống thần kinh, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển trí tuệ và vận động của trẻ. Vì vậy, các chuyên gia luôn khuyên phụ nữ nên bổ sung acid folic ít nhất 3 tháng trước khi mang thai và trong suốt thai kỳ.

Không chỉ tốt cho con, acid folic còn hỗ trợ mẹ tạo hồng cầu, phòng ngừa thiếu máu khi mang thai. Nhờ đó, mẹ bầu có sức khỏe ổn định, giảm mệt mỏi, và thai nhi cũng được cung cấp đủ oxy, dưỡng chất. Sau sinh, acid folic tiếp tục giúp cơ thể mẹ hồi phục và duy trì nguồn sữa chất lượng cho bé.

Acid folic với trẻ nhỏ – nền tảng cho sự phát triển toàn diện

Nhiều mẹ thường chỉ chú trọng bổ sung acid folic trong thai kỳ, mà quên mất rằng trẻ nhỏ cũng rất cần vitamin này. Acid folic tham gia trực tiếp vào quá trình tạo tế bào mới, đặc biệt là tế bào máu và tế bào thần kinh. Với trẻ em đang lớn, đây là yếu tố quan trọng giúp con phát triển thể chất, não bộ và khả năng tập trung học tập.

Trẻ thiếu acid folic có thể dễ bị thiếu máu, dẫn đến tình trạng xanh xao, mệt mỏi, kém ăn, thậm chí chậm tăng cân và ảnh hưởng đến trí nhớ. Ngược lại, khi được bổ sung đầy đủ, con sẽ có sức đề kháng tốt hơn, hoạt bát, vui vẻ và học hỏi hiệu quả hơn.

Cách bổ sung acid folic cho mẹ và bé

Qua bữa ăn hằng ngày: Acid folic có nhiều trong rau xanh đậm (rau bina, bông cải, cải xoăn), măng tây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây họ cam quýt, bơ, chuối, gan động vật. Đây là nguồn bổ sung tự nhiên, an toàn cho cả mẹ và bé.

Thực phẩm tăng cường: Hiện nay nhiều loại ngũ cốc, bột mì, sữa bột trẻ em được bổ sung thêm acid folic, mẹ có thể chọn để đa dạng nguồn dinh dưỡng.

Viên uống bổ sung: Đặc biệt cần cho phụ nữ chuẩn bị mang thai, đang mang thai hoặc cho con bú. Liều lượng trung bình được khuyến cáo là 400 – 600 mcg/ngày, nhưng cần theo chỉ định bác sĩ để tránh quá liều.

Lưu ý nhỏ cho mẹ

Đừng chờ có thai mới uống, vì giai đoạn đầu thai kỳ ống thần kinh đã hình thành rất nhanh.

Không nên lạm dụng quá liều (trên 1.000 mcg/ngày) vì có thể gây khó chịu tiêu hóa, mất ngủ, và che lấp tình trạng thiếu vitamin B12.

Chế biến vừa chín tới để giữ lại nhiều acid folic trong thực phẩm, tránh luộc quá kỹ.

Kết luận

Acid folic chính là “chìa khóa vàng” giúp mẹ bảo vệ con từ khi còn trong bụng và đồng hành cùng bé trong những năm tháng đầu đời. Với mẹ bầu, đây là lá chắn phòng ngừa dị tật bẩm sinh, giảm thiếu máu và nâng cao sức khỏe thai kỳ. Với trẻ nhỏ, acid folic là nền tảng để con phát triển toàn diện, từ thể chất, trí tuệ đến khả năng học tập.

Một chế độ ăn phong phú, nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc kết hợp bổ sung hợp lý theo chỉ dẫn bác sĩ sẽ giúp mẹ và bé luôn được cung cấp đủ vitamin B9. Và hơn hết, việc chủ động chăm sóc từ sớm sẽ mang đến cho con một khởi đầu khỏe mạnh, thông minh và hạnh phúc.