Con bị cục biến áp điện rơi vào chân đến biến dạng nhưng mẹ không dám cho đi khám vì bà ngoại mắng "thừa tiền"

Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi xót xa và tranh cãi gay gắt. Một mẹ bỉm kể lại rằng con trai mình trong lúc vui chơi đã bị nguyên cục biến áp điện rơi trúng chân, khiến bàn chân bé bị thương nghiêm trọng, thậm chí biến dạng ngay từ thời điểm xảy ra tai nạn.

"Em buồn quá mọi người ạ. Em ở Việt Nam, chồng làm bên Nhật. Tuần trước em đi thi bằng lái xe nên gửi con cho bà ngoại cả tuần để đi ôn và thi ở thành phố.

Con ở nhà bị nguyên cục biến áp điện rơi vào chân, giờ nó như hình ấy ạ. Bà cứ bảo không sao, em bảo mang đi khám thì mẹ em mắng em bảo thừa tiền, nuôi con cứ chi những khoản vô nghĩa. Nhưng em không biết có sao không các mẹ ạ. Chân cháu sau này có bị biến dạng không ạ?

Em nên làm gì? Cháu bị cũng 1 tuần rồi".

Thay vì đưa con đến bệnh viện để thăm khám, điều trị, người mẹ lại nghe theo lời bà của bé, cho rằng “đi khám chỉ tốn tiền, chi khoản vô nghĩa”. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ chấp nhận giữ con ở nhà, tự chăm sóc, hi vọng vết thương sẽ tự lành. Kết quả là sau một thời gian, tuy vết thương đã khép miệng, nhưng ngón chân của bé có dấu hiệu biến dạng, có nguy cơ ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt lâu dài.

Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm sâu sắc cho em bé, bởi lẽ một tai nạn hoàn toàn có thể được xử lý kịp thời để tránh hậu quả, nhưng lại trở thành nỗi đau kéo dài và có thể sẽ để lại di chứng cả đời vì sự chủ quan, bảo thủ và thiếu kiến thức của người lớn. Nhiều bình luận gay gắt chỉ trích người mẹ, cho rằng dù khó khăn thế nào thì sức khỏe của con cũng phải đặt lên hàng đầu và việc quá phụ thuộc vào ý kiến của bà đã khiến bé chịu thiệt thòi nặng nề.

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cho rằng, trong bối cảnh gia đình khó khăn và chịu sự chi phối của thế hệ trước, người mẹ có thể rơi vào thế khó, không đủ mạnh mẽ để quyết định. Tuy vậy, phần đông cộng đồng vẫn nhấn mạnh rằng, sức khỏe và tương lai của trẻ không thể đánh đổi bằng sự tiết kiệm nhất thời.

Câu chuyện là lời nhắc nhở đắt giá cho các bậc cha mẹ: Khi con gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là chấn thương, tai nạn việc thăm khám y tế kịp thời là điều bắt buộc. Chỉ có như vậy mới tránh được những di chứng đáng tiếc, để con có một tuổi thơ lành lặn và trọn vẹn hơn.