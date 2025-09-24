Điểm tên "người bạn thầm lặng" giúp mẹ phòng tránh trầm cảm và hỗ trợ bé ngủ ngoan hơn

Khi nhắc đến dinh dưỡng cho mẹ bầu, mẹ sau sinh hay trẻ nhỏ, phần lớn chúng ta thường nghĩ ngay đến canxi, sắt, vitamin D, DHA… mà ít khi để ý đến magie. Thực tế, magie là một khoáng chất vô cùng quan trọng, tham gia vào hàng trăm quá trình trong cơ thể, và nếu thiếu hụt, cả mẹ lẫn bé đều phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe. Hiểu đúng và bổ sung magie hợp lý sẽ giúp hành trình làm mẹ nhẹ nhàng hơn và bé được phát triển toàn diện.

Magie là gì và vì sao mẹ và bé cần quan tâm?

Magie (Mg) là khoáng chất thiết yếu có mặt trong xương, cơ, máu và hầu hết các mô của cơ thể. Nó tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh học, giữ vai trò điều hòa thần kinh – cơ, sản xuất năng lượng, chuyển hóa đường và chất béo, đồng thời hỗ trợ tim mạch.

Với phụ nữ mang thai, mẹ sau sinh và trẻ nhỏ, nhu cầu magie càng cao, bởi đây là giai đoạn cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để nuôi dưỡng, phát triển và tái tạo. Nếu không chú ý bổ sung, rất dễ dẫn đến thiếu hụt mà nhiều mẹ lại nhầm lẫn với các triệu chứng khác.

Vai trò của magie đối với mẹ và bé

Đối với mẹ bầu và mẹ sau sinh:

Giúp ổn định huyết áp, giảm nguy cơ tiền sản giật – một biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ.

Hỗ trợ giấc ngủ sâu, giảm tình trạng mất ngủ, chuột rút hay đau mỏi trong thai kỳ.

Điều hòa cảm xúc, hạn chế căng thẳng, lo âu, phòng tránh trầm cảm sau sinh.

Giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn, tăng chất lượng sữa mẹ, cung cấp dưỡng chất cho bé bú.

Đối với trẻ nhỏ:

Tham gia vào quá trình hình thành xương và răng chắc khỏe, kết hợp cùng canxi và vitamin D.

Giúp hệ thần kinh hoạt động ổn định, bé ngủ ngon hơn, ít giật mình, quấy khóc.

Hỗ trợ phát triển não bộ, khả năng tập trung và ghi nhớ.

Ổn định nhịp tim, điều hòa năng lượng, giúp bé vận động khỏe mạnh.

Dấu hiệu thiếu Magie

Đối tượng Dấu hiệu khi thiếu Magie Mẹ - Thường xuyên mệt mỏi, uể oải

- Hay bị chuột rút, tê bì tay chân

- Mất ngủ, dễ lo âu, trầm cảm

- Tim đập nhanh, hồi hộp bất thường

- Ở mẹ bầu: tăng nguy cơ tiền sản giật, sinh non Bé - Hay giật mình khi ngủ, khó dỗ, quấy khóc

- Chậm tăng cân, kém tập trung

- Có thể bị co giật nhẹ, táo bón, rối loạn tiêu hóa

- Nguy cơ cao mắc các vấn đề về tim mạch và xương khớp khi lớn lên

Làm sao để bổ sung magie đúng cách?

Rau xanh đậm: rau bina, rau muống, cải xoăn.

Các loại hạt: hạnh nhân, hạt bí, hạt điều, óc chó.

Ngũ cốc nguyên cám, gạo lứt, yến mạch.

Các loại đậu: đậu nành, đậu xanh, đậu lăng.

Trái cây: chuối, bơ.

Thực phẩm khác: cá, hải sản, sữa, socola đen.

Với bé: trong giai đoạn bú mẹ, sữa mẹ chính là nguồn magie quan trọng. Khi bé ăn dặm, mẹ nên đa dạng thực đơn bằng rau củ, ngũ cốc, các loại đậu và cá để bổ sung tự nhiên.

Trong những trường hợp thiếu hụt rõ rệt hoặc có chỉ định của bác sĩ (mẹ bầu, mẹ sau sinh, trẻ thiếu magie) có thể sẽ được chỉ định bổ sung qua thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, tuyệt đối không tự ý bổ sung mà không có chỉ định của chuyên gia, y bác sĩ vì quá liều vì có thể gây tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp.

Thói quen hằng ngày hỗ trợ giữ magie

Với mẹ: Hạn chế cà phê, nước ngọt có gas, rượu bia vì chúng làm hao hụt magie.

Giữ tinh thần thoải mái, giảm căng thẳng, duy trì vận động nhẹ nhàng để cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Kết

Magie giống như một “người bạn thầm lặng” của cơ thể – không ồn ào như canxi hay sắt, nhưng nếu thiếu đi, cả mẹ và bé đều dễ gặp nhiều vấn đề. Đừng đợi đến khi có dấu hiệu rõ ràng mới nghĩ đến việc bổ sung, mà hãy chủ động đưa magie vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Một người mẹ khỏe mạnh, tinh thần thoải mái sẽ là nền tảng tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của bé. Và magie chính là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng giúp mẹ làm được điều đó.