Từng "an phận" với thân hình sau sinh, mẹ bỉm bừng tỉnh sau câu nói của con gái: Giảm 10kg trong 3 tháng, như lột xác thành người khác

Làm mẹ là hành trình thiêng liêng, nhưng cũng là quãng thời gian người phụ nữ dễ đánh mất chính mình nhất. Khi những bữa cơm, giấc ngủ của con được đặt lên hàng đầu, nhiều người mẹ dần quên mất việc chăm sóc cơ thể, tâm hồn, hay thậm chí cả những ước mơ dang dở của riêng mình.

Chị Nguyễn Quí Quỳnh Hạnh, 34 tuổi, hiện đang sinh sống tại Phần Lan cũng từng như thế. Gia đình chị sang Phần Lan đã 8 năm, có một cô con gái 5 tuổi. Từng là người năng động, yêu thích công việc và chăm chút cho bản thân, Hạnh dần thu mình lại khi làm mẹ.

Sự thay đổi của người mẹ sau vài tháng

"Mình là tuýp người hướng về gia đình, nên khi có chồng con, mình coi đó là 'cả thế giới'. Rồi dần dần, mình rút lui khỏi công việc, không còn để tâm đến ngoại hình hay những niềm tự hào cá nhân trước đây.

Cho đến một ngày, con gái nhỏ vô tư nói: "Sau này con sẽ lấy chồng, con nấu cơm còn chồng con sẽ rửa bát"", chị kể.

Câu nói tưởng chừng ngây ngô ấy khiến chị Hạnh khựng lại. "Mình nhận ra con gái không chỉ nghe mà còn học bằng cách nhìn – nhìn mẹ sống thế nào để hình dung về chính tương lai của mình".

Khoảnh khắc ấy như một cú chạm thức tỉnh. Hạnh không muốn con gái lớn lên với hình mẫu của một người phụ nữ luôn hy sinh, mệt mỏi và bỏ quên bản thân. Chị muốn con thấy một người mẹ tự tin, hạnh phúc và yêu thương chính mình.

Dáng vẻ của người phụ nữ tự tin và hạnh phúc

"Muốn dạy con yêu bản thân, mẹ phải là người làm gương trước", chị Hạnh nói. Và hành trình thay đổi bắt đầu – không phải để "đẹp hơn", mà để tìm lại năng lượng, niềm vui và sự tự tin đã từng mất đi.

Ban đầu, chị Hạnh thử mọi cách "thần tốc" mà nhiều người vẫn rỉ tai nhau: nhịn ăn sáng theo chế độ fasting 16/8, tập HIIT theo YouTube mỗi ngày. Nhưng cơ thể mệt mỏi, tinh thần căng thẳng khiến chị sớm bỏ cuộc.

"Mình nhận ra những phương pháp cực đoan chỉ khiến mình thêm áp lực. Mục tiêu của mình không phải ép cân, mà là khỏe hơn, năng lượng hơn để làm mẹ, làm vợ và là chính mình", bà mẹ 1 con chia sẻ.

Rồi chị biết đến phương pháp giảm cân cân bằng, khoa học, không cần kiêng khem quá mức. Chỉ sau 14 tuần , chị giảm 10kg và 22cm vòng eo , nhờ ăn uống đúng cách, vận động nhẹ nhàng và bổ sung vitamin, dưỡng chất phù hợp.

Xinh đẹp, sở hữu vóc dáng đẹp sẽ giúp chị em trở nên tự tin hơn

Về ăn uống, Hạnh vẫn giữ nhịp sống bình thường: ăn đủ 3 bữa/ngày, vẫn ăn cùng chồng con, chỉ hạn chế chiên rán, đồ ngọt và ưu tiên thực phẩm tươi. Vẫn có những buổi du lịch, ăn ngoài, nhưng chị biết cách lựa chọn thông minh để không phá vỡ thói quen mới.

"Quan trọng nhất là ăn cân bằng dinh dưỡng, để cơ thể giảm cân khỏe mạnh chứ không phải suy kiệt", chị nói.

Sự thay đổi về ngoại hình cũng kéo theo sự thay đổi lớn trong cảm xúc và mối quan hệ gia đình.

Trước đây, khi bỏ quên bản thân, Hạnh dễ tủi thân, dễ cáu gắt và hay nghĩ rằng mình đã "hi sinh quá nhiều cho gia đình". Có lần, chồng khuyên mua thêm quần áo mới – "chắc anh thấy thương vợ quá" – chị kể. Có khoảng thời gian, chị bỏ gần 10 triệu mua đồ, mà về nhà chẳng cái nào vừa, cảm giác thật sự chán nản và tự ti.

Giờ thì khác, giảm cân giúp chị ngủ ngon hơn, dậy sớm hơn, tinh thần tích cực và năng lượng dồi dào. "Mỗi sáng nhìn mình trong gương, mình thấy một người phụ nữ khỏe mạnh, vui vẻ và tự tin dần trở lại". Không khí trong gia đình cũng vì thế mà thay đổi, mẹ vui hơn, con cười nhiều hơn, chồng khen "vợ đẹp ra cả trong lẫn ngoài".

Theo chị Hạnh, dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, phụ nữ cũng xứng đáng được trân trọng và chăm sóc bản thân . Bởi khi ta biết yêu chính mình, ta mới có thể yêu thương người khác trọn vẹn hơn.