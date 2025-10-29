24 "lời thú tội" của các bậc phụ huynh mà cha mẹ nào cũng nên đọc!

Làm cha mẹ là một hành trình vừa đẹp vừa khó — và không ai có thể làm đúng hết mọi điều. Vì thế, việc nói ra, chia sẻ và bình thường hóa những sai lầm là điều rất quan trọng. Càng chia sẻ, chúng ta càng học được nhiều từ nhau.

Với tinh thần đó, tôi đã hỏi các thành viên trong cộng đồng BuzzFeed chia sẻ điều họ hối tiếc nhất khi làm cha mẹ. Dưới đây là những câu trả lời đầy chiêm nghiệm — cùng một số chia sẻ khác từ các diễn đàn làm cha mẹ.

1. “Cố nuôi con giống như cách bố mẹ tôi đã nuôi tôi”

Mỗi đứa trẻ là một thế giới khác. Tôi ước gì mình nhận ra điều đó sớm hơn.

2. “Cố gắng để mọi thứ thật công bằng”

Nếu một đứa được đi chơi, chúng tôi sẽ làm điều đặc biệt với đứa ở nhà. Ai cũng được thưởng như nhau, kỳ vọng như nhau. Ý tưởng thì hay, nhưng con trai và con gái khác nhau, mỗi đứa có sở thích, động lực riêng. Cuối cùng, chúng tôi lại đối xử với tất cả như nhau, thay vì nuôi dạy theo điểm mạnh của từng đứa.



3. “Bắt con vào học trường ‘kỷ luật cơ bản’”

Chúng tôi suốt ngày thúc ép bài vở, dự án, nhật ký… Giá mà tôi cho chúng tự do hơn và để con được là trẻ con. Kết quả là chúng ghét luôn việc học, và tôi vẫn còn hối tiếc.

4. “Không nên để con giữ chiếc điện thoại mà bà nội tặng”

Tôi đã nói rõ là không muốn con có điện thoại, nhưng mẹ chồng vẫn mua. Tôi ngại từ chối, thế là để con dùng. Giờ thì thằng bé dính chặt vào màn hình, còn bà thì không trả nổi tiền cước — nên chúng tôi phải trả thay.



5. “Cố gắng làm cả cha lẫn mẹ”

Sau ly hôn, tôi muốn con trai mình hạnh phúc và bù đắp cho sự thiếu vắng cha nó. Tôi chiều con quá mức, để rồi bây giờ, con oán trách tôi và chúng tôi xa cách đã 15 năm. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ khác. Nhưng dù đã xin lỗi, con vẫn không tha thứ.

6. “Không dạy con nói tiếng mẹ đẻ”

Tôi sinh ở Ukraine nhưng sống ở Mỹ. Nghĩ rằng con cần tiếng Anh hơn, tôi trì hoãn mãi. Giờ con đã 10 tuổi, có thể học nhưng sẽ không bao giờ dễ như khi còn nhỏ. Tôi thật sự tiếc.

7. “Cấm đường tinh luyện với đứa đầu tiên”

Giờ nó nghiện đồ ngọt luôn. Với đứa thứ hai, tôi thoải mái hơn, và kết quả là nó biết ăn uống điều độ.

8. “Ngồi cạnh con đến khi con ngủ”

Mỗi tối 8 giờ tôi vẫn ngồi trong phòng con. Có hôm mất cả tiếng đồng hồ. Tôi tranh thủ đọc sách, nhưng cũng thấy mình đang đánh mất thời gian riêng.

9. “Cho bú quá lâu.”

Tôi kéo dài đến 18 tháng, nhưng thực ra sau 1 năm tôi đã kiệt sức. Khi cai sữa, con bắt đầu ngủ xuyên đêm, còn tôi mới tìm lại chính mình, tinh thần và cơ thể đều khỏe hơn.

10. “Quay lại làm việc toàn thời gian quá sớm”

Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên con. Tôi ước có thể làm mẹ toàn thời gian. Ở bên con nhỏ thật sự là quãng thời gian kỳ diệu, nhưng xã hội phương Tây lại đặt sự nghiệp lên trên gia đình.

11. “Cho con dùng màn hình quá nhiều”

12. “Theo dõi quá nhiều bà mẹ ‘truyền cảm hứng’ trên mạng xã hội”

Giờ nghĩ lại thấy thật ngớ ngẩn. Ước gì tôi dùng thời gian đó để ngủ thêm và ở bên gia đình.

13. “Tôi lớn lên trong nghèo khó, nên khi có thể nói ‘đồng ý’, tôi quên rằng nói ‘không’ cũng cần thiết”

Từ chuyện nhỏ như đồ chơi đến bữa ăn, tôi chiều con quá mức, khiến chúng nghĩ ai cũng sẽ như vậy. May là chúng vẫn còn nhỏ, và tôi đang sửa lại điều đó.

14. “La mắng”

Tôi ghét bản thân mỗi khi mất bình tĩnh mà hét lên. Dù sau đó luôn xin lỗi và làm hòa, nhưng có những đêm tôi vẫn không ngủ nổi vì tội lỗi.

15. “Không chăm sóc bản thân sau sinh”

Hai năm đầu làm mẹ, tôi kiệt quệ. Nếu biết sớm hậu sản khó thế nào, tôi đã tìm đến sự giúp đỡ sớm hơn.

16. “Không phát hiện ra mình bị ADHD sớm”

Vì không được chẩn đoán, tôi không biết con mình cũng mắc ADHD. Đến khi con vào đại học, mọi thứ mới ổn. Tôi cứ tự hỏi giá mà biết sớm hơn, có lẽ tuổi thơ của con đã khác.

17. “Không kiểm soát được lo âu của mình”

Tôi chỉ đi trị liệu khi thấy con bắt đầu có biểu hiện giống tôi. Giá mà tôi chủ động hơn.

18. “Bảo vệ con quá mức”

Đến mức con lớn lên không biết tự lo cho bản thân.

19. “Ám ảnh với khung giờ ‘chuẩn’ ăn – ngủ”

Khi tôi thả lỏng, để con ăn ngủ theo nhu cầu, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn nhiều.

20. “Dùng điện thoại quá nhiều”

21. “Cho con ở nhà với bà quá lâu rồi mới cho đi nhà trẻ”

Con mất rất nhiều thời gian để thích nghi, vì chúng tôi thay đổi đột ngột mà không chuẩn bị cho con trước.

22. “Ám ảnh với việc ‘làm đúng’ khi con còn sơ sinh”

Tôi mất quá nhiều thời gian tìm giải pháp hoàn hảo cho từng vấn đề, và hoảng loạn khi không hiệu quả. Giờ nhìn lại, tôi chỉ ước mình thư thả hơn.

23. “Giữ trong đời con những người không thực sự quan tâm đến chúng quá lâu”

Khi con lớn nhận ra ông bà nội đối xử tệ hơn với nó so với cháu khác, tôi mới hiểu mình đã để mọi thứ đi quá xa. Với đứa nhỏ, tôi cắt đứt sớm — và đó là điều đúng đắn.

24. “Không ghi chép lại ký ức”

Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ quên lần đầu con lật, con cười… Nhưng rồi thời gian trôi, ký ức mờ dần, và tôi buồn vì đã không viết lại.

Còn bạn, bạn có điều gì từng hối tiếc khi làm cha mẹ không?

Nguồn: Diễn đàn BuzzFeed Community