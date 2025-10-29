Khi siêu mẫu làm mẹ bỉm: Võ Hoàng Yến đi dạy catwalk thần thái ngút ngàn, vẫn bị con bám dính

Trong suốt hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, cái tên Võ Hoàng Yến gần như trở thành biểu tượng của làng mẫu Việt. Cô từng khiến khán giả "nổi da gà" với thần thái sắc lạnh, bước đi quyền lực và phong cách trình diễn chuẩn quốc tế. Nhắc đến Võ Hoàng Yến, công chúng nghĩ ngay đến hình ảnh một "nữ hoàng sàn diễn" luôn cháy hết mình, không bao giờ để cảm xúc làm ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp.

Thế nhưng, thời gian gần đây, khán giả lại được chứng kiến một Võ Hoàng Yến rất khác - vẫn là siêu mẫu hàng đầu, nhưng nay còn là một mẹ bỉm, dịu dàng mà mạnh mẽ, tận tụy với nghề nhưng vẫn hết lòng vì con.

Sau thời gian tạm xa ánh đèn sân khấu để sinh con, siêu mẫu Võ Hoàng Yến chính thức tái xuất với vai trò đào tạo catwalk cho Nguyễn Hoàng Phương Linh - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, trước khi nàng Hậu chuẩn bị bước ra đấu trường Miss Cosmo 2025.

Xuyên suốt những ngày huấn luyện catwalk, Võ Hoàng Yến vẫn giữ nguyên thần thái của một siêu mẫu đẳng cấp, từ ánh mắt sắc bén, dáng đứng chuẩn chỉnh và từng bước đi như "đo ni đóng giày" cho sàn diễn.

Trong lúc siêu mẫu đang say sưa hướng dẫn học trò cách sải bước tự tin và xử lý thần thái trên sân khấu, một "nhân vật đặc biệt" bất ngờ xuất hiện: bé Nubi - con gái đầu lòng của cô.

Giữa không gian chuyên nghiệp, tiếng nhạc catwalk vang lên, học trò đang tập luyện chăm chú thì bé Nubi lại chạy đến, nằng nặc đòi mẹ bế. Thậm chí đâu đó trong căn phòng hưỡng dẫn catwalk ấy, người xem còn nghe thấy tiếng bé Nubi khóc đòi mẹ, dù cô bé không xuất hiện trong khung hình. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến - người từng làm chủ hàng trăm sàn diễn thời trang lớn nhỏ, bỗng "chao đảo" trước sự đáng yêu của cô con gái nhỏ.

Khoảnh khắc bé Nubi đòi mẹ ngay khi mẹ Yến đang hướng dẫn catwalk cho Hoa hậu Phương Linh. (Nguồn: @hoangphuonglinh.mcovn).

Khoảnh khắc ấy khiến tất cả mọi người dõi theo phải bật cười. Hình ảnh Võ Hoàng Yến vẫn giữ thần thái catwalk nhưng tay lại bế con nhanh chóng trở thành đề tài được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người bình luận vui rằng:

- "Thần thái mẹ Yến vẫn đỉnh, nhưng bé Nubi mới là vedette thật sự của buổi tập hôm ấy!".

- "Lần đầu tiên thấy siêu mẫu dạy catwalk mà bế con trên tay, vẫn đẹp, vẫn chuyên nghiệp!"

Dù bị "cắt ngang" giữa buổi huấn luyện, Võ Hoàng Yến vẫn xử lý tình huống nhẹ nhàng. Cô cười hiền, tạm dừng vài giây, bế bé Nabi trên tay và đôi chân vẫn thực hiện những bước catwalk xuất thần. Khoảnh khắc đó vừa khiến người xem bật cười, vừa xúc động, bởi đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa người phụ nữ mạnh mẽ trên sàn diễn và người mẹ dịu dàng trong đời thường.

Trong ngày đầu hướng dẫn catwalk cho HH Phương Linh, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã phải khẳng định một điều: "Chị chỉ dạy em được 8 buổi thôi, còn lại chị phải chăm con nhỏ nữa". Không ngờ một siêu mẫu sắc lạnh đanh thép trên sàn diễn, cũng có ngày dành trọn thời gian cho công chúa bé bỏng.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến sinh con gái đầu lòng là bé Nubi vào sáng ngày 18/9/2024 tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Tính đến tháng 10/2025, bé Nubi hiện đã tròn 13 tháng tuổi, đang ở độ tuổi tập đi, tập nói, và cũng chính là "cái tuổi bám mẹ nhất".

Giờ đây, hình ảnh Võ Hoàng Yến không chỉ gắn liền với ánh đèn sàn diễn hay vai trò mentor sắc sảo, mà còn là biểu tượng của một người mẹ hiện đại: bản lĩnh, yêu thương và đầy năng lượng tích cực.