Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2026: Kiểm soát đường huyết thai kỳ

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Từ ngày 1 đến 7/10/2026, Tuần lễ Làm mẹ an toàn được hưởng ứng với chủ đề "Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh".

Đái tháo đường thai kỳ có thể xuất hiện ở những phụ nữ trước đó không mắc bệnh và thường không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, khám thai định kỳ và kiểm tra đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và kiểm soát bệnh.

Đường huyết được kiểm soát phù hợp giúp giảm nguy cơ biến chứng cho mẹ và góp phần bảo vệ sức khỏe, sự phát triển của thai nhi. Những thai phụ có nguy cơ hoặc được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ cần tuân thủ lịch theo dõi và hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Bên cạnh kiểm soát đường huyết, thai phụ nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng trong thai kỳ; hạn chế thực phẩm, đồ uống chứa nhiều đường. Nếu không có chống chỉ định, có thể duy trì vận động thể chất phù hợp với tình trạng sức khỏe và từng giai đoạn mang thai.

Thai phụ không nên tự ý thay đổi chế độ ăn, sử dụng thuốc hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát đường huyết khi chưa được nhân viên y tế hướng dẫn. Mỗi thai kỳ có đặc điểm khác nhau, do đó việc khám thai định kỳ và tuân thủ chỉ định chuyên môn là cần thiết.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026 là dịp nâng cao nhận thức về chăm sóc thai kỳ, trong đó kiểm soát đường huyết là một nội dung quan trọng nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe của mẹ và em bé.