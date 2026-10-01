Một "working mom" chia sẻ lịch trình mỗi ngày khiến hội chị em than ngắn thở dài: Kết hôn là nhiều trách nhiệm thế này thì sợ quá!

Không ít mẹ bỉm sữa thở dài đồng cảm sâu sắc, trong khi những cô gái chưa lập gia đình lại hoang mang, nhìn vào hôn nhân chỉ thấy một màu áp lực và gánh nặng không tên.

Mới đây, bài đăng chia sẻ về lịch trình sinh hoạt một ngày của một nữ nhân viên văn phòng đồng thời là mẹ bỉm sữa viral khắp các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng tương tác khủng cùng hàng nghìn bình luận tranh cãi trái chiều.

Cụ thể, guồng quay một ngày của bà mẹ này diễn ra đều đặn, chuẩn xác như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Thời gian Hoạt động 6h30 Thức dậy, chuẩn bị đồ đạc, lo cho con đi học mẫu giáo và sửa soạn cho bản thân kịp giờ làm. 7h30 Hai mẹ con rời nhà, di chuyển qua dòng xe cộ đông đúc. 8h00 Có mặt tại công ty, chấm công và bắt đầu ngày làm việc. 17h00 Tan làm, chấm công ra về giữa giờ cao điểm. 17h30 - 19h00 Tranh thủ tập gym, pilates hoặc học ngoại ngữ để nâng cấp bản thân, giữ gìn vóc dáng. 19h30 – 21h00 Về nhà, lo cơm nước, chơi cùng con và đồng hành cùng con học bài, ôn chữ. 21h30 Dỗ con ngủ. 22h30 Hoàn tất những việc nhà cuối cùng, lên giường đi ngủ.

Cuộc sống lặp đi lặp lại như một vòng tròn khép kín từ thứ Hai đến thứ Bảy, riêng Chủ nhật được nghỉ ngơi trọn vẹn để dọn dẹp nhà cửa. Dù chính chủ thừa nhận bản thân đã may mắn và "dễ thở" hơn nhiều bà mẹ khác khi vẫn có thể duy trì việc tập luyện, học hành, nhưng quỹ thời gian ấy vẫn vô cùng eo hẹp, chẳng đủ để trọn vẹn yêu thương bản thân hay duy trì các mối quan hệ xã hội bên ngoài.

Đằng sau những khung giờ chuẩn chỉ ấy là nỗi lòng đầy chênh vênh. Chị cảm thấy có chút tiếc nuối khi bước chân vào hôn nhân và sinh con sớm, thế nhưng vì "đâm lao phải theo lao", thương con, thương gia đình nên đành chấp nhận lặp lại chu trình mỏi mệt này mỗi ngày trong tiếng thở dài bất lực.

Gánh nặng vô hình mang tên "phụ nữ hiện đại"

Câu chuyện ngay lập tức khơi gợi tâm sự của hàng loạt ông bố, bà mẹ bỉm sữa về nỗi khổ tâm mang tên "cơm áo gạo tiền và con cái".

Với chị Trần Hạnh (33 tuổi, Hà Nội), người đang một tay nuôi dạy ba con trong độ tuổi đến trường, một ngày của chị quay cuồng hơn gấp bội. Đúng 6h sáng, chị dậy lo bữa sáng, tất bật đèo bồng ba đứa trẻ đến 3 ngôi trường khác nhau rồi "chạy" đến công ty cho kịp giờ check-in.

Tan sở lúc 4h30 chiều, chị lại tất tả đón các con, tối về lo cơm nước, tắm rửa, kèm cặp con học bài đến tận 11h đêm mới được đặt lưng xuống giường. Guồng quay khắc nghiệt ấy đã kéo dài từ ngày đứa đầu lọt lòng cho đến tận bây giờ.

"Vừa đi làm vừa chăm con kiệt sức, đã có lúc tôi định buông xuôi xin nghỉ việc ở nhà cho nhẹ nợ. Nhưng cơm áo gạo tiền, không đi làm thì lấy gì trang trải học phí cho con, nên lại đành cắn răng cố gắng", chị Hạnh tâm sự.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi ông xã chị phải đi làm xa nhà theo công trình, mọi việc lớn nhỏ từ nội trợ, đưa đón đến dạy dỗ con cái đều một tay chị gánh vác mà không có sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại. Nhìn lại mình, chị cho rằng vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại đôi khi quá lớn, vừa phải làm cha, làm mẹ, vừa kiếm tiền giỏi giang lại vừa chu toàn việc nhà, xoay quanh một vòng tròn áp lực không có lối thoát.

"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ít ra ai cũng khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn, hiểu chuyện là tôi thấy được an ủi phần nào rồi", chị tâm sự.

Chị Mai Linh (29 tuổi, TP.HCM)

Cùng chung nỗi niềm quay cuồng, chị Mai Linh (29 tuổi, TP.HCM), nhân viên kế toán cũng chia sẻ về tình cảnh "đầu bù tóc rối" của mình. Chồng làm tự do, thu nhập bấp bênh, mọi chi phí bỉm sữa, học hành của hai đứa con đều trông cậy vào đồng lương văn phòng của chị.

"Nhiều đêm con ốm sốt quấy khóc, sáng ra vẫn phải ôm laptop làm báo cáo gửi sếp, mắt hoa lên vì thiếu ngủ. Nhìn bạn bè độc thân cuối tuần đi cà phê, du lịch chảnh chọe, đôi khi tôi cũng chạnh lòng tự hỏi bản thân đang cố gắng vì điều gì", chị Linh bộc bạch.

Biết đủ là hạnh phúc

Trái ngược với các ông bố bà mẹ trện, chị Nguyễn Hoài (35 tuổi, Nha Trang), một bà mẹ đang nuôi hai con ở độ tuổi cấp hai lại có góc nhìn hoàn toàn khác biệt về cuộc sống "working mom".

Với chị, việc được lao động, kiếm ra tiền, tự chủ tài chính và chăm sóc tổ ấm mỗi ngày không phải là gánh nặng mà là niềm vui, là đặc quyền của người phụ nữ hiện đại. Chị thừa nhận bản thân cũng có những phút kiệt sức rã rời khi áp lực công việc cuốn đi, nhưng chính các con và sự ủng hộ thầm lặng từ người chồng tâm lý là liều thuốc tinh thần giúp chị tiếp thêm năng lượng.

Nguyễn Hoài (35 tuổi, Nha Trang)

"Nhiều người sợ kết hôn vì sợ mất tự do, nhưng với tôi, gia đình là bến đỗ chứ không phải gông xiềng. Bí quyết nằm ở chỗ vợ chồng phải biết ngồi lại với nhau để phân chia công việc, chứ phụ nữ đừng gồng lên gánh vác tất cả mọi thứ một mình", chị Hoài bày tỏ.

May mắn sở hữu một người chồng luôn sẵn sàng "xắn tay áo" vào bếp cùng vợ, buổi tối nhà chị Hoài luôn vui vẻ. Trong khi ông xã phụ trách dọn dẹp nhà cửa, kèm con lớn học toán, chị vào bếp nấu những món ngon. Cuối tuần, cả nhà lại cùng nhau đi dã ngoại, nạp lại năng lượng sau một tuần tất bật.

Quỳnh Nga (31 tuổi, Đà Nẵng)

Đồng quan điểm, chị Quỳnh Nga (31 tuổi, Đà Nẵng) cũng khẳng định hôn nhân chỉ đáng sợ khi người phụ nữ chọn sai người đồng hành. Nhờ có sự hậu thuẫn đắc lực từ nội ngoại và một người chồng biết chia sẻ việc nhà, chị vẫn giữ được thói quen đọc sách, đi spa mỗi tuần hai lần.

"Hôn nhân không phải là nấm mồ của sự tự do nếu chúng ta biết cách quản trị thời gian và chọn đúng người để trao gửi yêu thương. Chồng tôi luôn chủ động đón con những ngày tôi có việc bận, thế nên tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cô độc trong hành trình làm mẹ", chị Nga chia sẻ.

Theo chị, hôn nhân hay cuộc sống độc thân vốn dĩ không có một đáp án chuẩn mực nào cho tất cả. Sự mỏi mệt hay bình yên suy cho cùng đều nằm ở cách mỗi người dung hòa trách nhiệm, biết yêu lấy bản thân và chọn cho mình một người đồng hành xứng đáng trên chặng đường dài.