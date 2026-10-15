Anne Hathaway mang thai lần ba ở tuổi U50, tự tin khoe bụng bầu với trang phục xuyên thấu nhưng lại gây ra nhiều tranh luận

Ở tuổi 43, đang mang thai lần thứ ba, Anne Hathaway vẫn xuất hiện với những bộ trang phục táo bạo. Váy ôm sát, áo xuyên thấu hay những khoảng khoét để lộ bụng bầu trở thành điểm nhấn trong phong cách của nữ diễn viên, đồng thời khơi lên cuộc bàn luận về cách phụ nữ ăn mặc khi mang thai.

Trong lần ghi hình The Drew Barrymore Show, Hathaway chọn áo đen lệch vai với phần xuyên thấu và khoảng hở ở bụng, phối cùng quần ống rộng. Cô hoàn thiện diện mạo bằng hoa tai tròn, vài chiếc vòng tay và kính râm. Không cố che bụng bằng những lớp vải rộng, nữ diễn viên để những thay đổi của cơ thể hiện diện tự nhiên trước máy quay.

Bộ trang phục nhanh chóng thu hút sự chú ý. Những chi tiết như xuyên thấu, khoét hở hay khoe bụng vốn dễ khiến người mặc bị nhận xét là quá táo bạo, nhất là khi đang mang thai. Nhưng bên cạnh cuộc tranh luận ấy, cũng ghi nhận nhiều lời khen dành cho sự tự tin, thoải mái của Hathaway và cách cô làm mới hình ảnh thời trang bà bầu.

Cũng từ đây, một câu hỏi được đặt ra: Vì sao khi mang thai, phụ nữ lại thường được kỳ vọng phải chuyển sang những bộ đồ kín đáo, rộng rãi và giấu đi đường nét cơ thể? Một chiếc áo hở bụng có thể là lựa chọn quen thuộc trước thai kỳ, nhưng khi người mặc có bụng bầu, nó lại dễ trở thành chủ đề để người khác bình phẩm.

Đây không phải lần đầu Hathaway lựa chọn trang phục tôn rõ bụng bầu. Tại buổi công chiếu Verity ở New York ngày 29/9, cô diện váy đuôi cá ren đen của Atelier Prabal Gurung. Thiết kế ôm sát làm nổi bật đường cong, kết hợp phần choàng mỏng lấp lánh tạo nên vẻ mềm mại, sang trọng. Mái tóc chải suôn và son đỏ giúp tổng thể thêm cuốn hút.

Nếu bộ váy đen mang vẻ lộng lẫy trên thảm đỏ, thì trang phục tại bữa tiệc sau đó lại thể hiện một sắc thái khác. Cô thay sang bộ đồ ngủ viền lông vũ của Sleeper, phối cùng trang sức có màu sắc nổi bật hơn. Vẫn được chăm chút, nhưng diện mạo lúc này nhẹ nhàng, gần gũi và có phần tinh nghịch.

Trước đó, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi mặc áo yếm ngắn cùng quần jeans cạp trễ của Atelier Prabal Gurung. Bụng bầu được để lộ trọn vẹn, trở thành tâm điểm của bộ đồ. Lựa chọn này tiếp tục cho thấy cô không muốn từ bỏ phong cách cá nhân trong những tháng mang thai.

Điểm chung giữa những bộ trang phục ấy là Hathaway không tìm cách giấu cơ thể. Khi muốn sang trọng, cô chọn váy ôm sát, ren và chất liệu bắt sáng. Khi cần vẻ phóng khoáng, cô mặc áo ngắn, quần jeans hoặc quần ống rộng. Bụng bầu hiện diện trong từng cách phối đồ như một phần tự nhiên của diện mạo.

Dĩ nhiên, không phải bà mẹ nào cũng thích mặc xuyên thấu hay khoe bụng, và cũng không cần phải như vậy. Điều đáng nói trong cuộc bàn luận quanh Hathaway là phụ nữ mang thai vẫn có thể lựa chọn cách ăn mặc phù hợp với sở thích và sự thoải mái của mình, thay vì phải tuân theo một khuôn mẫu duy nhất.

Những thiết kế ôm sát, khoét hở, đính sequin hay phủ voan vẫn giữ nét gợi cảm vốn có, đồng thời cho thấy sự tự tin của người mặc. Qua từng lần xuất hiện, Hathaway mang đến một hình ảnh rõ ràng: Mang thai không đồng nghĩa với việc phải cất đi cá tính thời trang. Với cô, bụng bầu cũng có thể là điểm nhấn đẹp nhất của bộ trang phục.

Nguồn: Tổng hợp