"Em bé Nhong Nhong Nhong" tập luyện cùng các anh tài trước thềm concert ATVNCG 2026, bé nhất nhà nên được cưng chiều hết nấc

Từng gây xúc động khi xuất hiện trong tiết mục "Nhong Nhong Nhong" của Nhà Làm Mạnh tại "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026", bé Nana Mộc Trà đang chuẩn bị trở lại sân khấu cùng các Anh Tài trong hai đêm concert sắp tới.

Những ngày cận kề sự kiện, cô bé 8 tuổi tiếp tục tham gia tập luyện cùng ê-kíp và dàn nghệ sĩ, khiến khán giả càng thêm mong chờ màn tái hiện tiết mục từng để lại nhiều cảm xúc ở Công diễn 1. Hai đêm concert đầu tiên của mùa 2026 sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18/10 tại TP.HCM.

Từ "cô con gái nhỏ" của Nhà Làm Mạnh đến gương mặt được khán giả nhớ tên

Nana Mộc Trà từng góp mặt với vai trò diễn viên nhí hỗ trợ Nhà Làm Mạnh trong tiết mục "Nhong Nhong Nhong", bên cạnh Thái VG, Huỳnh Lập và Thái Lê Minh Hiếu. Phần trình diễn nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục nhận được nhiều thảo luận sau Công diễn 1, không chỉ nhờ phần âm nhạc và câu chuyện về gia đình mà còn bởi sự xuất hiện đầy cảm xúc của Mộc Trà.

Trong tiết mục, cô bé đảm nhận vai con gái của Thái VG. Không cần quá nhiều lời thoại, Nana tạo dấu ấn bằng ánh mắt, nụ cười và những khoảnh khắc tương tác tự nhiên với nam rapper. Chính sự trong trẻo ấy đã giúp câu chuyện trên sân khấu trở nên gần gũi hơn, khiến nhiều khán giả dành lời khen cho "đôi mắt biết nói" của cô bé.

Dù mới 8 tuổi, Nana không phải gương mặt hoàn toàn xa lạ với nghệ thuật. Trước khi xuất hiện tại "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026", cô bé từng hoạt động với vai trò mẫu nhí, tham gia quay quảng cáo và một số dự án phim.

Cùng với các anh tài, cô bé 8 tuổi cũng gấp rút tập luyện trước hai đêm concert

Khi concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026" đang bước vào giai đoạn đếm ngược, Nana Mộc Trà cũng xuất hiện trong các buổi tập cùng các anh tài.

Việc cô bé trở lại tập luyện càng khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào màn tái hiện "Nhong Nhong Nhong" trên sân khấu concert. Sau hiệu ứng của phiên bản tại Công diễn 1, tiết mục này đã gắn liền với hình ảnh "Nhà Làm Mạnh" và cô bé Nana, đặc biệt là mạch cảm xúc về tình thân giữa cha và con.

Với sân khấu concert lớn hơn, không gian biểu diễn rộng hơn và sự hiện diện trực tiếp của hàng chục nghìn khán giả, sự trở lại của "Nhong Nhong Nhong" hứa hẹn mang đến một màu sắc khác so với phiên bản truyền hình. Khán giả cũng đang chờ xem liệu những khoảnh khắc từng khiến nhiều người xúc động có được giữ lại hay sẽ được ê-kíp làm mới cho hai đêm diễn.

Bé con được các anh tài hết mực chăm sóc ở hậu trường

Bên cạnh những giờ tập luyện nghiêm túc, loạt khoảnh khắc hậu trường của Nana và các Anh Tài cũng nhận được nhiều sự chú ý. Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội hình biểu diễn, cô bé được mọi người quan tâm, hỏi han và chăm sóc.

Chỉ còn ít ngày nữa, sân khấu "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026" sẽ sáng đèn. Giữa hàng loạt tiết mục được mong đợi, "Nhong Nhong Nhong" cùng sự trở lại của Nana Mộc Trà đang là một trong những khoảnh khắc khiến nhiều khán giả háo hức.

Từ cô bé nhỏ nhắn từng lấy nước mắt người xem ở Công diễn 1, Nana giờ đây chuẩn bị một lần nữa bước lên sân khấu lớn, bên cạnh những người "chú", người "anh" đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu.