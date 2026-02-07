Trẻ thừa cân có cần ăn ít thịt?

Tác giả: Trần Đồng Dĩnh – Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Trẻ em, Bệnh viện Phụ sản & Nhi khoa

Khi nói đến giảm cân, nhiều người cho rằng cần ăn ít thịt vì thịt chứa nhiều chất béo và năng lượng, được xem là “thủ phạm” gây béo phì. Tuy nhiên, bản chất của thừa cân – béo phì không hẳn là dư thừa dinh dưỡng mà là dư thừa năng lượng, đồng thời thường đi kèm tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng.

Theo bác sĩ Trần Đồng Dĩnh (Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Trẻ em, Bệnh viện Phụ sản & Nhi khoa Thuận Nghĩa - Trung Quốc), với trẻ em đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển nhanh, việc “cai hẳn thịt” là không phù hợp. Thịt là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, sắt, kẽm, vitamin B12… những dưỡng chất then chốt cho sự phát triển cơ bắp, duy trì miễn dịch và phát triển não bộ của trẻ. Nếu vì giảm cân mà hạn chế thịt quá mức, trẻ có thể thiếu protein, dẫn đến mất cơ, suy giảm miễn dịch, thiếu máu, thậm chí ảnh hưởng đến tăng trưởng chiều cao.

Vì vậy, mấu chốt của giảm cân ở trẻ em không phải là không ăn thịt, mà là biết chọn loại thịt phù hợp và chế biến đúng cách, vừa kiểm soát tổng năng lượng, vừa đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng.

Kết hợp thịt đỏ – thịt trắng, ưu tiên protein ít béo

Nhu cầu protein của trẻ em cao hơn người lớn, trung bình mỗi ngày cần khoảng 1,2–1,5g protein/kg cân nặng. Trong giai đoạn giảm cân, việc bổ sung protein chất lượng cao càng cần được chú trọng.

1. Thịt đỏ (thịt gia súc):

Khuyến nghị: Thịt thăn heo nạc, bắp bò, thịt cừu nạc…

Giá trị dinh dưỡng: Giàu protein, sắt, kẽm, giúp phòng thiếu máu và thiếu kẽm.

Lưu ý: Tránh các phần nhiều mỡ như ba chỉ, sườn, nạm bò.

2. Thịt trắng (gia cầm và thủy sản):

Khuyến nghị: Cá, tôm, sò ốc, ức gà bỏ da, ức vịt…

Giá trị dinh dưỡng: Giàu protein, ít chất béo; thủy sản còn cung cấp DHA, EPA.

Lưu ý: Loại bỏ da khi chế biến để giảm lượng chất béo.

3. Các nguồn protein chất lượng khác:

Khuyến nghị: Trứng, các sản phẩm từ đậu nành (đậu phụ, sữa đậu nành…).

Giá trị dinh dưỡng: Dễ kiếm, kinh tế, cũng là nguồn protein chất lượng cao.

Lưu ý: Có thể thay thế một phần thịt để đa dạng bữa ăn.

Ưu tiên chế biến thanh đạm, tránh “nhiệt lượng ẩn”

Cùng một nguyên liệu nhưng cách nấu sẽ quyết định lượng calo cuối cùng.

Nên dùng: Hấp, luộc, hầm, xào nhanh ít dầu, trụng (như cá hấp, tôm luộc, canh bí đao hầm sườn nạc).

Nên tránh: Chiên rán, kho, sốt chua ngọt, nướng – những cách này thường dùng nhiều dầu, đường và gia vị.

Nguyên tắc nêm nếm: Ít dầu – ít muối – ít đường; tận dụng gia vị tự nhiên như hành, gừng, tỏi, chanh, thảo mộc để tăng hương vị.

Phối hợp cân đối: thịt không phải tất cả

Một bữa ăn lành mạnh không chỉ có protein mà còn cần đủ rau xanh và lượng vừa phải ngũ cốc nguyên hạt để đảm bảo chất xơ, vitamin và khoáng chất. Có thể áp dụng “phương pháp đĩa ăn 211”:

1/2 đĩa: Rau củ, ưu tiên rau có màu xanh đậm

1/4 đĩa: Protein chất lượng (thịt, cá, trứng, đậu)

1/4 đĩa: Ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch, ngũ cốc thô)

Cách ăn này giúp kéo dài cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng toàn diện, tránh suy dinh dưỡng trong quá trình giảm cân ở trẻ em.

Nguồn: Sohu