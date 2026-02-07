Nhã Phương khoe vòng bụng săn chắc sau 14 ngày sinh con, hóa ra đây không phải lần đầu mẹ bỉm khoe body "ác liệt" như vậy

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước hình ảnh diễn viên Nhã Phương tự tin khoe vòng eo thon gọn cùng cơ bụng số 11 rõ nét chỉ sau 14 ngày sinh con thứ ba. Đặc biệt, thời điểm này cô vẫn đang trong giai đoạn cho con bú hoàn toàn, khiến nhiều chị em bỉm sữa vừa ngưỡng mộ vừa tò mò về bí quyết hồi phục vóc dáng đáng kinh ngạc của nữ diễn viên.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Nhã Phương diện trang phục thể thao ôm sát, để lộ vòng eo săn chắc, thân hình gọn gàng, gần như không còn dấu hiệu của việc vừa trải qua quá trình sinh nở. Gương mặt rạng rỡ, làn da mịn màng cùng thần thái tươi tắn giúp mẹ bỉm ba con nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.

Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước ý chí, kỷ luật và chế độ sinh hoạt khoa học của cô, bởi việc lấy lại vóc dáng nhanh sau sinh, nhất là sau lần sinh thứ ba, là điều không hề dễ dàng.

Sau khi sinh bé thứ ba, nhan sắc của Nhã Phương tiếp tục trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu Nhã Phương khiến dân tình "choáng váng" trước khả năng hồi phục vóc dáng sau sinh. Trước đó, ở lần sinh bé Hope - con thứ hai, chỉ sau khoảng 2 tuần, nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn đến khó tin.

Khi chia sẻ những hình ảnh đời thường trong giai đoạn ở cữ, Nhã Phương khiến nhiều người bất ngờ bởi vòng eo phẳng lì, vóc dáng mảnh mai cùng thần thái rạng rỡ, tươi tắn. Thậm chí, có ý kiến cho rằng nếu không nói rõ thời điểm vừa sinh con, khó ai có thể tin cô đang là mẹ bỉm sữa.

Mẹ 3 con Nhã Phương luôn duy trì chế độ tập luyện khoa học và nghiêm ngặt để lấy lại vóc dáng sau sinh.

Chính sự kỷ luật trong sinh hoạt, chế độ ăn uống khoa học kết hợp vận động nhẹ nhàng đã giúp Nhã Phương duy trì phong độ hình thể ổn định qua từng lần sinh nở. Điều này không chỉ phản ánh ý thức chăm sóc bản thân nghiêm túc mà còn cho thấy tinh thần tích cực, lối sống lành mạnh mà nữ diễn viên theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Tổ ấm của Nhã Phương và Trường Giang ngày càng viên mãn khi chào đón thành viên thứ năm. Ba nhóc tỳ nhà Nhã Phương được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, vừa đáng yêu vừa lanh lợi. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, cả hai vẫn ưu tiên dành thời gian cho gia đình, trực tiếp chăm sóc và đồng hành cùng con trong từng giai đoạn phát triển.

Nhã Phương nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc giản dị khi được tự tay chăm con, chứng kiến từng khoảnh khắc lớn lên của các bé. Với cô, gia đình là chốn bình yên để trở về, là nguồn động lực lớn nhất giúp bản thân luôn cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng.