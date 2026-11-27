Có những đợt chỉ vài tháng, chiếc quần vừa mua đã ngắn cũn. Nhưng cũng có giai đoạn, cha mẹ thấy con dường như không cao thêm bao nhiêu, trong khi bạn cùng lớp đã lớn phổng.

Sự khác biệt ấy dễ khiến người lớn lo lắng: Con có thiếu chất không? Có cần đổi sữa, uống thêm canxi hay tập một môn thể thao nào đó?

Thực tế, trẻ trải qua những giai đoạn tăng trưởng nhanh và những năm phát triển tương đối ổn định. Vì vậy, điều cần theo dõi là chiều cao thay đổi ra sao theo thời gian, thay vì chỉ so con với một bạn cùng tuổi.

Những năm đầu đời: Trẻ lớn nhanh, cần được theo dõi đều đặn

Trong năm đầu tiên, trẻ thường tăng khoảng 25 cm chiều dài. Sau đó, tốc độ tăng trưởng giảm dần, trước khi bước vào giai đoạn tương đối ổn định từ khoảng hai tuổi đến trước dậy thì.

Đây là lý do cha mẹ thường nhận thấy sự thay đổi rất rõ ở trẻ nhỏ: Quần áo nhanh chật, chiều dài cơ thể khác đi qua từng lần khám.

Tuy nhiên, nhìn con có vẻ “dài người hơn” chưa thay thế được việc đo và ghi lại kết quả. Cha mẹ nên lưu chiều cao, cân nặng trong những lần khám định kỳ để bác sĩ có cơ sở đánh giá cả quá trình phát triển.

Dinh dưỡng cũng cần được quan tâm từ sớm. Thiếu năng lượng, protein hoặc các dưỡng chất quan trọng có thể làm chậm tăng trưởng, thường ảnh hưởng đến cân nặng rồi đến chiều cao theo thời gian.

Trước dậy thì: Tăng chậm hơn không có nghĩa là bất thường

Ở tuổi học đường, trẻ thường cao thêm khoảng 5-6 cm mỗi năm. Mức tăng này thấp hơn nhiều so với năm đầu đời nhưng vẫn là diễn biến thường gặp.

Điều quan trọng là con có duy trì được đà tăng trưởng phù hợp hay không. Một trẻ thấp hơn bạn bè nhưng vẫn phát triển đều có thể khác với trẻ trước đây cao bình thường, sau đó tăng rất chậm.

Hội Nội tiết Nhi khoa cho biết tốc độ tăng trưởng và chiều cao của cha mẹ đều là những yếu tố bác sĩ xem xét. Việc đường tăng trưởng liên tục đi xuống qua các mức bách phân vị có thể là dấu hiệu cần tìm hiểu nguyên nhân.

Vì vậy, đừng chỉ nhớ “con đang cao bao nhiêu”. Hãy ghi cả ngày đo để biết sau sáu tháng hoặc một năm, con đã thay đổi thế nào.

Dậy thì: Có thể tăng mạnh, nhưng mỗi trẻ có lịch phát triển riêng

Dậy thì là giai đoạn chiều cao có thể tăng nhanh trở lại. Trong năm tăng trưởng mạnh nhất, mức tăng trung bình có thể vào khoảng 9 cm ở nữ và 10 cm ở nam. Con số 8-10 cm vì thế cần được hiểu trong bối cảnh đợt tăng vọt, không phải chỉ tiêu bắt buộc cho mọi năm dậy thì.

Bé gái thường có đợt tăng trưởng sớm hơn bé trai. Sau kỳ kinh đầu tiên, tốc độ cao lên thường đã chậm lại, dù trẻ vẫn có thể tiếp tục tăng chiều cao.

Hai trẻ cùng tuổi cũng có thể bước vào và kết thúc dậy thì cách nhau vài năm mà vẫn thuộc phạm vi phát triển bình thường. Do đó, thấy con chưa cao bằng bạn chưa đủ để kết luận con đã “bỏ lỡ thời điểm vàng”.

Chăm chiều cao bắt đầu từ những thói quen hằng ngày

Trước hết, hãy dành đủ thời gian cho giấc ngủ. Theo CDC Mỹ, trẻ 3-5 tuổi cần ngủ khoảng 10-13 giờ mỗi ngày, tính cả giấc ngủ trưa; trẻ 6-12 tuổi cần 9-12 giờ; thanh thiếu niên 13-17 tuổi cần 8-10 giờ.

Cha mẹ có thể xem lại lịch sinh hoạt: Con có phải thức muộn để hoàn thành quá nhiều hoạt động? Giờ ngủ có thường xuyên bị kéo dài vì điện thoại, tivi? Một lịch ngủ ổn định sẽ dễ duy trì hơn việc thỉnh thoảng mới cố cho con ngủ sớm.

Tiếp theo là tạo cơ hội vận động phù hợp. CDC khuyến nghị trẻ 3-5 tuổi hoạt động thể chất trong ngày; trẻ 6-17 tuổi cần ít nhất 60 phút vận động cường độ vừa đến mạnh mỗi ngày.

Con có thể chạy chơi, đạp xe, bơi hoặc tham gia môn mình thích. Hãy chọn hoạt động phù hợp khả năng và điều kiện gia đình để trẻ muốn duy trì lâu dài.

Bữa ăn cần đủ và cân đối. Không nên đặt toàn bộ kỳ vọng vào một món ăn hay bài tập. Hiệp hội Nội tiết lưu ý rằng với trẻ không gặp vấn đề thiếu dinh dưỡng cần khắc phục, không có thực phẩm, chế độ ăn hay bài tập cụ thể nào bảo đảm làm tăng trưởng chiều cao vượt lên.

Khi nào cần đưa con đi khám?

Cha mẹ nên trao đổi với bác sĩ nếu con tăng trưởng chậm rõ rệt, chiều cao liên tục tụt trên biểu đồ hoặc có những biểu hiện sức khỏe đáng lo đi kèm.

Bác sĩ sẽ dựa vào quá trình phát triển, tiền sử và thăm khám để quyết định có cần xét nghiệm hay đánh giá tuổi xương hay không. Không phải cứ thấp hơn bạn là cần làm hàng loạt kiểm tra; nhiều trẻ thấp nhưng khỏe mạnh, tăng trưởng bình thường.

Thay vì liên tục hỏi “bao giờ con cao bằng bạn”, cha mẹ có thể bắt đầu bằng một cuốn sổ theo dõi, những bữa ăn phù hợp, giờ ngủ đều đặn và thời gian vui chơi mỗi ngày. Khi có dấu hiệu bất thường, các số liệu đã ghi lại sẽ giúp buổi khám hữu ích hơn.

Nguồn: Sohu