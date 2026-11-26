Có những em bé tối nào cũng đòi bà bế mới chịu ngủ, nửa đêm tỉnh giấc cũng tìm bà, còn mẹ vừa đưa tay ra ôm đã quay đi. Với những người mẹ phải đi làm cả ngày, về nhà khi con đã được ông bà chăm sóc gần như mọi việc, cảm giác chạnh lòng ấy không hề xa lạ. Nhiều người bắt đầu tự hỏi: Có phải vì mình không trực tiếp ru con ngủ nên con không còn quấn mẹ? Liệu việc ngủ với ông bà từ nhỏ có ảnh hưởng đến tính cách và mối quan hệ của trẻ với bố mẹ sau này?

Trên mạng xã hội, không ít quan niệm cho rằng trẻ ngủ với ai sẽ thân với người đó nhất, thậm chí tính cách khi trưởng thành cũng chịu ảnh hưởng từ người nằm cạnh mình mỗi tối. Nhưng theo các chuyên gia tâm lý trẻ em, câu chuyện không đơn giản như vậy. Điều quan trọng không nằm ở việc ai là người ru con ngủ, mà là cách người lớn đáp ứng nhu cầu và xây dựng mối quan hệ với trẻ trong suốt quá trình trưởng thành.

Hai năm đầu đời: Trẻ cần cảm giác an toàn hơn là một người ngủ cạnh mình

Trong những năm đầu đời, đặc biệt là năm đầu tiên, trẻ bắt đầu hình thành mối quan hệ gắn bó với những người chăm sóc mình. Đây là nền tảng quan trọng giúp trẻ cảm nhận thế giới xung quanh an toàn, từ đó dần học cách tin tưởng và kết nối với người khác.

Khi chưa biết nói, em bé chỉ có thể dùng tiếng khóc để báo hiệu mình đói, buồn ngủ, khó chịu hoặc cần được vỗ về. Nếu những tín hiệu ấy thường xuyên được đáp lại bằng sự quan tâm và chăm sóc phù hợp, trẻ dần hiểu rằng khi mình cần, sẽ có người ở bên.

Người mang lại cảm giác an toàn ấy có thể là bố, mẹ, ông bà hoặc người trực tiếp chăm sóc trẻ. Từ việc cho ăn, thay tã, dỗ dành khi con khóc đến ôm con trước giờ đi ngủ, mỗi tương tác đều góp phần xây dựng sự gắn bó.

Vì thế, nếu một em bé ngủ với bà ngoại mỗi tối và có vẻ quấn bà hơn mẹ, điều đó có thể phản ánh việc bà đang dành nhiều thời gian chăm sóc, hiểu và đáp ứng nhu cầu của con. Không phải cứ ngủ cùng ai thì trẻ sẽ yêu người đó nhất; ngược lại, trẻ thường muốn ở bên người mà mình cảm thấy thân thuộc và an toàn.

Giấc ngủ chỉ là một phần trong mối quan hệ ấy, không phải thước đo duy nhất của tình cảm.

Con quấn ông bà hơn bố mẹ: Đừng vội nghĩ mình đã mất đi vị trí quan trọng

Với những gia đình có bố mẹ đi làm cả ngày, ông bà thường là người cho trẻ ăn, tắm rửa, chơi cùng và dỗ ngủ. Khi con có xu hướng tìm bà mỗi lúc buồn ngủ hoặc khóc đòi ông bế, bố mẹ không tránh khỏi cảm giác mình đang dần trở thành người ngoài cuộc trong thế giới của con.

Tuy nhiên, trẻ gần gũi ông bà không có nghĩa là không yêu bố mẹ. Sự gắn bó với một người không đồng nghĩa tình cảm dành cho những người khác sẽ ít đi. Trẻ có thể hình thành mối quan hệ thân thiết với nhiều người chăm sóc, miễn là những mối quan hệ ấy mang lại sự quan tâm và an toàn.

Hơn nữa, nhu cầu của trẻ thay đổi theo từng giai đoạn. Khi còn nhỏ, con phụ thuộc nhiều vào người đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Khi lớn hơn, trẻ bắt đầu muốn trò chuyện, vui chơi, khám phá thế giới và chia sẻ cảm xúc. Đây cũng là lúc bố mẹ có thêm cơ hội kết nối với con theo những cách mới.

Điều đáng quan tâm không phải là làm sao để con chỉ quấn mình, mà là làm thế nào để trẻ luôn cảm thấy được yêu thương và có thể tìm đến bố mẹ khi cần.

Nếu không thể ở bên con cả ngày, cha mẹ vẫn có thể dành thời gian chất lượng khi trở về nhà: lắng nghe con kể chuyện, chơi cùng con mà không liên tục nhìn điện thoại, ôm con khi con cần được vỗ về hoặc kiên nhẫn đồng hành khi con tức giận, thất vọng.

Đôi khi, một khoảng thời gian ngắn nhưng thực sự chú tâm còn ý nghĩa hơn nhiều giờ ở cạnh nhau mà mỗi người đều bận rộn với thế giới riêng.

Ngủ với ai có quyết định tính cách của trẻ sau này?

Không ít cha mẹ lo rằng con ngủ với ông bà từ nhỏ sẽ mang tính cách của ông bà, hoặc trẻ ngủ cùng mẹ sẽ có xu hướng tình cảm và gần gũi gia đình hơn. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ sức khẳng định rằng chỉ riêng việc ngủ cùng một người sẽ quyết định tính cách tốt hay xấu của trẻ.

Tính cách là kết quả của một quá trình phát triển lâu dài, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như khí chất bẩm sinh, môi trường gia đình, cách người lớn tương tác, trải nghiệm xã hội và những thay đổi trong từng giai đoạn trưởng thành.

Nhà tâm lý học Erik Erikson từng nhấn mạnh rằng con người đối mặt với những thách thức tâm lý khác nhau ở mỗi giai đoạn phát triển. Cách mỗi người trải nghiệm và vượt qua những thách thức ấy góp phần định hình sự phát triển tâm lý về sau. Điều đó cho thấy tính cách không phải thứ được quyết định hoàn toàn từ những năm đầu đời.

Vậy tại sao trẻ đôi khi có cách nói chuyện, hành vi hoặc thói quen giống người thường xuyên chăm sóc mình?

Câu trả lời có thể nằm ở việc quan sát và bắt chước. Trẻ nhỏ học hỏi từ những người gần gũi nhất. Nếu thường xuyên ở bên ông nội điềm đạm, con có thể bắt chước cách nói chuyện chậm rãi của ông. Nếu mẹ có thói quen đọc sách, con có thể dần tò mò với sách vở. Những hành vi lặp lại hằng ngày có thể ảnh hưởng đến cách trẻ ứng xử, nhưng không đồng nghĩa tính cách của con đã bị định hình theo một người.

Một đứa trẻ có thể học được sự điềm tĩnh từ ông bà, sự cởi mở từ bố mẹ và tinh thần hợp tác từ bạn bè ở trường. Quá trình trưởng thành còn mang đến nhiều mối quan hệ và trải nghiệm mới, tiếp tục tác động đến cách trẻ suy nghĩ và hành xử.

Vì vậy, thay vì lo lắng con ngủ với ai sẽ trở thành người như thế nào, bố mẹ nên quan tâm hơn đến môi trường mà con đang lớn lên: Trẻ có được lắng nghe không? Khi mắc lỗi, con có được hướng dẫn thay vì chỉ trích? Khi buồn bã, con có được phép bộc lộ cảm xúc? Người lớn xung quanh có làm gương bằng những hành vi tích cực?

Tuổi thơ không chỉ được tạo nên từ những đêm ngủ cạnh ai, mà còn từ hàng nghìn khoảnh khắc nhỏ trong ngày: một cái ôm khi con khóc, một lời động viên khi con thất bại, một lần người lớn kiên nhẫn nghe con nói hết câu.

Bố mẹ không cần có mặt trong mọi khoảnh khắc để trở thành người quan trọng trong cuộc đời con. Điều trẻ cần là những người lớn đủ yêu thương, ổn định và đáng tin cậy để con biết rằng mình luôn có nơi an toàn để trở về.