Vẫn biết BÉ CÚP BÔNG là cái tên hot rần rần mỗi dịp Tết đến xuân về, khiến hội mẹ bỉm đứng ngồi không yên để săn bằng được những bộ cánh xinh yêu cho các bé. Thế nhưng, nếu các mẹ chưa kịp săn được mẫu áo dài ưng ý hay bỏ lỡ size của con thì cũng đừng vội tiếc nuối. Thị trường thời trang trẻ em Việt còn có rất nhiều thương hiệu sở hữu những thiết kế áo dài Tết đẹp mắt, chỉn chu và mang màu sắc riêng.

Baonii House

Nếu các mẹ muốn tìm kiếm những bộ cánh mang đậm nét đẹp văn hóa truyền thống cho bé gái thì Baonii House là một gợi ý không nên bỏ qua. Mùa Tết năm nay, thương hiệu mang đến những thiết kế lấy cảm hứng từ cổ phục Việt với màu sắc nổi bật, vừa mang nét đẹp hoài cổ, vừa toát lên vẻ đáng yêu, duyên dáng của các bé.

Đặc biệt, chiếc mấn đội đầu được phối đồng điệu cùng trang phục cũng là điểm nhấn giúp tổng thể thêm phần ấn tượng và chỉn chu. Những gam màu rực rỡ đậm sắc xuân cùng kiểu dáng mang hơi hướng cổ điển hứa hẹn sẽ giúp các bé hóa thân thành những nàng tiểu thư nhí đầy kiêu sa. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho các mẹ muốn thực hiện một bộ ảnh Tết mang đậm bản sắc Việt cho con.

Ahimum Kids

Nếu yêu thích những bộ trang phục mang đậm bản sắc văn hóa Việt, các mẹ chắc chắn không nên bỏ qua Ahimum Kids. Những thiết kế của thương hiệu này ghi điểm nhờ cách đưa các yếu tố dân gian vào trang phục trẻ em một cách gần gũi, đáng yêu mà không hề tạo cảm giác già dặn.

Các mẹ có thể tìm thấy ở đây những mẫu áo dài vừa có nét đẹp truyền thống, vừa mang sự hồn nhiên đúng với lứa tuổi của các bé. Đây cũng là gợi ý lý tưởng cho những gia đình muốn thực hiện một bộ ảnh Tết mang hơi hướng hoài cổ, đậm chất xuân Việt.

D.Lee

Nếu gu của mẹ là những bộ áo dài có vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế và không quá nhiều chi tiết rườm rà thì D.Lee là cái tên đáng để lưu lại.

Điểm thu hút trong những thiết kế của thương hiệu nằm ở cách biến tấu phom dáng, kết hợp nét đẹp của tà áo dài truyền thống với tinh thần thời trang hiện đại. Không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm, bản thân những bộ trang phục cũng đủ tạo nên diện mạo duyên dáng, sang trọng cho các bé.

Đậu - Kids & Mom

Mang đậm hơi thở vintage nhẹ nhàng, những thiết kế áo dài Tết đến từ Đậu - Kids & Mom dễ dàng chinh phục hội mẹ bỉm yêu thích phong cách hoài cổ. Những mẫu áo dài hoa được kết hợp khéo léo cùng mấn hay khăn đội đầu, gợi nhớ đến vẻ đẹp nền nã, duyên dáng của những ngày Tết xưa.

Không chỉ chú trọng vào kiểu dáng và họa tiết, Đậu - Kids & Mom còn tinh tế trong việc lựa chọn những chất liệu mang hơi hướng cổ điển như nhung, voan... Nếu chất nhung mang đến vẻ đẹp sang trọng, đài các thì chất voan lại tạo cảm giác mềm mại, bay bổng. Đây chắc chắn là gợi ý khó bỏ qua dành cho những mẹ mê phong cách Tết xưa, mộc mạc mà vẫn đầy cuốn hút.





Tết là dịp để các mẹ thỏa sức làm điệu cho con, nhưng bên cạnh kiểu dáng và màu sắc, đừng quên ưu tiên những bộ trang phục có chất liệu dễ chịu, phom dáng vừa vặn để các bé có thể thoải mái vui chơi. Với nhiều lựa chọn đến từ các brand Việt, chẳng cần phải săn bằng được một mẫu áo dài đang hot, các mẹ vẫn có thể giúp con sở hữu những bộ cánh đón xuân xinh yêu và mang dấu ấn riêng.