Có những buổi tối, mẹ chỉ mong được ngồi yên vài phút. Thế nhưng vừa đặt lưng xuống ghế, con đã mang đồ chơi đến, kéo tay, gọi liên tục. Mẹ nhắc mình đang mệt, con vẫn nằng nặc muốn được chú ý.

Một tiếng quát bật ra, rồi cả mẹ lẫn con đều buồn. Cách xử lý được gợi ý là giúp trẻ hiểu ba điều: Mẹ đang thế nào, con có thể làm gì trong lúc chờ và mẹ sẽ quay lại khi nào.

1. “Mẹ đang mệt, mẹ cần ngồi nghỉ một chút”

Người mẹ không cần cố tỏ ra ổn khi đã quá sức. Nhận ra mình đang căng thẳng và chủ động nghỉ ngắn là một cách chăm sóc bản thân. UNICEF cũng khuyến khích cha mẹ chú ý những dấu hiệu cần nghỉ ngơi, có thể bắt đầu bằng một cốc nước, khoảng đi bộ ngắn hoặc bài tập thở.

Chẳng hạn, thay vì đợi đến lúc không chịu nổi rồi quát “Để mẹ yên”, mẹ có thể nói sớm hơn: “Hôm nay mẹ làm nhiều việc nên hơi mệt. Mẹ muốn ngồi ở đây một lát”.

Câu nói nên ngắn, vừa đủ để con hiểu. Không cần kể hết những vất vả trong ngày hay khiến trẻ cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho sự mệt mỏi của mẹ.

2. “Con chọn vẽ tranh hay xếp hình bên cạnh mẹ nhé”

Trong lúc chờ, trẻ cần một việc cụ thể để làm. Hai lựa chọn quen thuộc thường dễ tiếp nhận hơn lời yêu cầu chung chung “Con tự chơi đi”.

Mẹ có thể đặt giấy bút hoặc hộp đồ chơi ở gần chỗ ngồi. Khoảng nghỉ lúc này không nhất thiết là mẹ vào một phòng riêng, còn con phải ở một mình. Cách sắp xếp cần phù hợp với độ tuổi và khả năng tự chơi của trẻ.

Nếu con vẫn muốn được bế, mẹ có thể nhắc lại nhẹ nhàng: “Mẹ biết con muốn ngồi cùng mẹ. Bây giờ mẹ nghỉ một chút, con ngồi cạnh mẹ trước nhé”.

Việc đưa ra lựa chọn và báo trước điều sẽ xảy ra giúp lời đề nghị cụ thể hơn, thay vì chỉ để lại cho trẻ cảm giác bị từ chối.

3. “Uống xong cốc nước này, mẹ sẽ xem tranh cùng con”

Một lời hẹn có điểm kết thúc rõ ràng sẽ dễ hình dung hơn “lát nữa”. Nhưng điều quan trọng là mẹ chọn một lời hứa mình thực hiện được và quay lại với con như đã nói.

Không cần bù đắp bằng một cuộc chơi thật dài. Mẹ có thể ngồi xem bức tranh, nghe con kể về chiếc xe vừa lắp hoặc hỏi con muốn cùng làm gì tiếp theo.

Nếu trước đó đã lỡ lớn tiếng, đây cũng là lúc nối lại cuộc trò chuyện: “Nãy mẹ nói to làm con buồn. Mẹ xin lỗi. Lần sau mẹ sẽ nói sớm khi cần nghỉ”.

Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ gợi ý rằng khi cảm xúc dâng cao, cha mẹ có thể tạm dừng ngắn để bình tĩnh, dùng kỹ thuật thở hoặc nhờ người thân hỗ trợ, sau đó quay lại tương tác với con.

Ba câu nói không phải công thức khiến trẻ lập tức ngừng mè nheo. Có hôm con hợp tác, có hôm mẹ vẫn phải nhắc lại nhiều lần.

Cha mẹ cũng cần những khoảng nghỉ thực sự và sự chia sẻ từ người lớn khác. Chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần của mình là điều có lợi cho cả cha mẹ lẫn con, không phải việc cần cảm thấy có lỗi.