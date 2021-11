Trẻ bị tiêu chảy, táo bón và biếng ăn, mẹ sắm ngay sữa non này giúp con tăng sức đề kháng

Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng, trong tổng số trẻ tới tư vấn và khám bệnh có trên 47% trẻ biểu hiện rối loạn tiêu hóa. Còn theo số liệu báo cáo của Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội, tỷ lệ này lên tới 59% ở trẻ dưới 12 tháng tuổi và 40% ở trẻ từ 1 - 2 tuổi. Trong đó, các chứng rối loạn tiêu hóa thường gặp nhất là trẻ bị tiêu chảy, táo bón và biếng ăn.

Một giải pháp dành cho các mẹ đó là cho con uống sữa non. Sữa non được xem là ''giọt vàng dinh dưỡng'' quý giá đầu đời, là ''liều vaccine tự nhiên'' đầu tiên. Sữa non cung cấp hàm lượng chất dinh dưỡng cao, đặc biệt giàu các kháng thể IgG, IgA, IgE…, các yếu tố miễn dịch và kích thích tăng trưởng.

PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai nói về lợi ích của sữa non ColostroNoni

Đặc biệt theo nghiên cứu, sữa non của bò được xác định là có cấu trúc gần giống với sữa non của mẹ, nhưng chứa hàm lượng kháng thể rất cao, các yếu tố miễn dịch và tăng trưởng cao hơn gấp 4 lần sữa người, cung cấp đầy đủ dưỡng chất quan trọng, thiết yếu và nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể.

Vì thế, sự kết hợp của bộ đôi noni Tahiti (Pháp) và sữa non để tạo ra sản phẩm sữa non ColostroNoni sẽ có tác động rất lớn trong việc điều hoà hệ trục não-ruột và tái tạo niêm mạc tiêu hoá giúp cải thiện hệ tiêu hóa, bổ sung dưỡng chất và tăng cường hệ miễn dịch của trẻ nhỏ.

Sữa non này giúp bé trong việc cải thiện hệ tiêu hóa và tăng sức đề kháng.

Về sự kết hợp này, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: ''Tôi đánh giá cao sự kết hợp sữa non và trái noni Tahiti Pháp của các nhà khoa học Ý, giúp đem lại giải pháp toàn diện trong việc chăm sóc sức khoẻ trẻ em khi tác động trên cả hệ miễn dịch và tiêu hóa.

Thứ nhất là tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng của trẻ nhỏ, phòng ngừa sự tấn công của vi khuẩn, virus gây bệnh, nhất là trong dịp giao mùa và dịch bệnh như hiện tại. Thứ hai là điều hoà hệ trục não - ruột, cân bằng hệ vi khuẩn chí đường ruột và tái tạo niêm mạc ruột, giúp cải thiện các tình trạng rối loạn tiêu hoá như tiêu chảy, hội chứng ruột kích thích, đầy bụng''.

Sữa non ColostroNoni.

Năm 2006, sau nhiều năm nghiên cứu và nhận chuyển giao công nghệ chiết xuất Noni Tahiti Pháp được Mỹ cấp bằng sáng chế năm 1994, các nhà khoa học tại Guna đã sản xuất thành công Colostrononi. Đây là sản phẩm đầu tiên và duy nhất trên thế giới kết hợp bộ đôi sữa non bò chứa hàm lượng kháng thể tự nhiên cao nhất (IgG 24%) với dịch chiết trái Noni Tahiti (Pháp) quý hiếm.

Sau nhiều năm nhận được sự tin dùng của các chuyên gia y tế và người dân Châu Âu, Colostrononi đã được FDA Mỹ cấp phép lưu hành và được nhập khẩu nguyên hộp về Việt Nam từ năm 2020.