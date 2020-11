Bổ sung kháng thể IgG từ sữa non Mỹ giúp trẻ tăng cường miễn dịch ngay từ giai đoạn đầu đời

Vì sao sữa non được ví như "vàng lỏng" trong giai đoạn đầu đời của trẻ?

Không phải ngẫu nhiên mà sữa non được coi như "vàng lỏng", là vắc xin đầu đời của trẻ. Bởi trong sữa non có vô vàn những dưỡng chất cần thiết cho trẻ, đặc biệt giúp trẻ tăng cường đề kháng, miễn dịch khoẻ mạnh.

Theo các nghiên cứu khoa học, sữa non có hàm lượng dinh dưỡng cao, dạng đặc sánh, giàu chất đạm, các kháng thể và Vitamin giúp trẻ tiêu hoá tốt, bảo vệ trẻ khỏi các tác nhân gây bệnh bên ngoài. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng sữa non có lượng đạm cao gấp 10 lần so với sữa trưởng thành. Đặc biệt hơn nữa, trong sữa non còn chứa kháng thể là các phân tử Immunoglobulin, đặc biệt là Immunoglobulin G hay còn gọi là IgG có tác dụng vô hiệu hóa các tác nhân lạ như vi khuẩn hoặc vi rút giúp trẻ đề kháng khoẻ mạnh.

Chọn Totikao Colostrum để con yêu lớn lên khỏe mạnh

Totikao Colostrum là sản phẩm dinh dưỡng cao cấp hội tụ kháng thể IgG hàm lượng chuẩn khoa học 1000mg từ Sữa non nhập khẩu từ Mỹ giúp trẻ tăng cường miễn dịch. Đặc biệt hơn, với các chấy quý khác như HMO, FOS/Inulin có trong Totikao Colotrum sẽ giúp trẻ tiêu hoá tốt và bảo vệ đường ruột cho trẻ. Với tiêu chí cung cấp nguồn dinh dưỡng để trẻ phát triển toàn diện, sản phẩm cao cấp Totikao Colostrum còn giúp trẻ ngủ ngon hơn với Lactium, thông minh nhanh nhẹn hơn với DHA và Taurine.

Chính bởi hệ dưỡng chất ưu việt đó, Totikao Colostrum đã dành được rất nhiều yêu mến và tin tưởng của các mẹ. Chọn Totikao Colostrum chính là sự lựa chọn toàn diện cho con yêu, giúp tăng cường miễn dịch, đảm bảo cho con hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giúp bé ngủ ngon sâu giấc, hỗ trợ não bộ và thị giác đồng thời giúp bé phát triển tăng cân và chiều cao.

Bộ sản phẩm dinh dưỡng Totikao phát triển toàn diện

Chị Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ: "Khi sinh em bé đầu tiên, được một người bạn gợi ý, mình đã cho bé dùng bổ sung thêm sữa Totikao Colostrum. Trộm vía bé không dị ứng sữa ngoài, uống khá đều, đêm ngủ ngon và phát triển bình thường về cân nặng, chiều cao giống như các bạn khác cùng lứa."

Đồng tình với quan điểm trên, chị Bích Thủy (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng: "Mình rất yên tâm khi cho con sử dụng thêm các sản phẩm dinh dưỡng từ bên ngoài, đặc biệt là Totikao Colostrum giúp con khoẻ mạnh từ bên trong từ đó phát triển toàn diện về tiêu hoá, cân nặng, trí não và chiều cao."

Mẹ Việt nhớ nhé, Sản phẩm dinh dưỡng Totikao Colostrum 2+ dành cho trẻ trên 2 tuổi – Kháng thể IgG từ sữa non & 2’FL-HMO giúp tăng cường miễn dịch. Đây chính là trợ thủ đắc lực giúp mẹ nuôi con khoẻ mạnh và là bạn đồng hành tin cậy của con yêu.

Chi nhánh Công ty TNHH Megafood Việt Nam tại Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 32A, đường Điện Biên Phú, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc