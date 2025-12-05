Top 5 sữa công thức pha sẵn thương hiệu Việt uy tín, hỗ trợ phát triển trí não cho bé

Khi bé bước vào giai đoạn đi nhà trẻ, nhiều mẹ bắt đầu đối mặt với nỗi băn khoăn quen thuộc: lựa chọn loại sữa công thức pha sẵn nào vừa tiện lợi, vừa đảm bảo dinh dưỡng cho con. Ở độ tuổi này, trẻ phải làm quen với môi trường mới, giờ giấc sinh hoạt mới và các hoạt động liên tục trong ngày. Vì vậy, nguồn năng lượng và dinh dưỡng từ sữa càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, giữa hàng loạt thương hiệu với lời quảng cáo hấp dẫn, việc chọn được sản phẩm phù hợp không phải là điều đơn giản.

Nhu cầu bổ sung dưỡng chất giúp phát triển não bộ cho trẻ ngày càng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt khi trẻ bước vào giai đoạn đi trẻ, đi học. Bên cạnh sữa bột truyền thống, sữa công thức pha sẵn đang trở thành lựa chọn tiện lợi nhờ tính an toàn, chuẩn định lượng và dễ mang theo.

Điều đầu tiên mẹ cần quan tâm là độ tuổi sử dụng. Mỗi dòng sữa được thiết kế với hàm lượng đạm, chất béo và vi chất khác nhau, đáp ứng nhu cầu phát triển từng giai đoạn của trẻ. Tiếp theo là thành phần dinh dưỡng, đặc biệt chú ý đến DHA, ARA, Omega 3-6, chất xơ hòa tan FOS/ GOS và nhóm vitamin – khoáng chất hỗ trợ miễn dịch. Đây là những yếu tố quan trọng giúp bé tăng cường đề kháng và tập trung tốt hơn khi tham gia các hoạt động ở lớp.

Bên cạnh đó, mẹ cũng nên ưu tiên các sản phẩm có quy trình sản xuất đạt chuẩn, bao bì tiệt trùng, dễ mang theo và thuận tiện cho cô giáo hỗ trợ bé uống tại trường. Hương vị tự nhiên, độ ngọt vừa phải và dễ uống sẽ giúp trẻ tiếp nhận sữa tốt hơn, hạn chế tình trạng bỏ sữa khi thay đổi môi trường.

Cuối cùng, việc lựa chọn sữa không có đáp án cố định. Mẹ nên theo dõi phản ứng của con trong vài tuần đầu: bé có tiêu hóa tốt không, có hứng thú với sữa không, cân nặng và sức khỏe ổn định không. Khi tìm được loại phù hợp, đó sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời giúp bé tự tin và khỏe mạnh trong hành trình đến lớp mỗi ngày.

Dưới đây là 5 sản phẩm sữa pha sẵn thương hiệu Việt nổi bật, tập trung vào hỗ trợ trí não và thị giác cho trẻ.

1. Vinamilk Optimum Gold

Thành phần (trong 110ml) Hàm lượng Năng lượng 84,9 kcal Đạm 3,2 g DHA 9,4 mg Cholin / Taurin 26,4 mg / 9,4 mg Axit folic 23,1 mcg

Vinamilk Optimum Gold là dòng sữa công thức cao cấp của Vinamilk, được nghiên cứu chuyên sâu để hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch, phát triển trí não cho trẻ trong giai đoạn vàng từ 1–6 tuổi. Sản phẩm có phiên bản pha sẵn tiện lợi, phù hợp cho các bé đi học, đi chơi, hoặc sử dụng khi ba mẹ bận rộn, không có thời gian pha sữa bột.

Công thức HMO tăng cường miễn dịch: Optimum Gold bổ sung 2'-FL HMO – dưỡng chất quý có nhiều trong sữa mẹ, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, tăng cường hàng rào miễn dịch tự nhiên, giảm tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm khuẩn thông thường ở trẻ nhỏ.

Hỗ trợ tiêu hóa lành mạnh: Sản phẩm chứa chất xơ hòa tan FOS, probiotics (lợi khuẩn) giúp bé hấp thu tốt, giảm táo bón, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh – yếu tố quan trọng để trẻ ăn uống ngon miệng và phát triển toàn diện.

Phát triển trí não: Optimum Gold bổ sung DHA từ tảo (nguồn tinh khiết); Lutein; Cholin và Taurin giúp hỗ trợ cấu trúc não bộ, cải thiện khả năng ghi nhớ và tư duy của trẻ trong giai đoạn học hỏi mạnh mẽ.

Dinh dưỡng cân đối theo chuẩn quốc tế: Tỷ lệ đạm – béo – vitamin – khoáng chất được thiết kế phù hợp với nhu cầu của trẻ nhỏ Việt Nam, cung cấp năng lượng ổn định cho bé suốt ngày dài.

Dạng pha sẵn tiện dụn, đóng hộp 110ml và 180ml, chỉ cần lắc nhẹ và dùng trực tiếp, không cần đun nóng, không cần pha. Tiệt trùng an toàn, giữ trọn hương vị tươi ngon.

Sữa Optimum Gold pha sẵn là lựa chọn phù hợp cho bé chuẩn bị đi nhà trẻ, bé hay vận động, bé cần tăng sức đề kháng hoặc hỗ trợ tiêu hóa, gia đình bận rộn nhưng muốn đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho con.

Giá tham khảo

Loại sản phẩm Giá bán lẻ ước tính Giá bán lẻ ước tính Vinamilk Optimum Gold 110ml Khoảng 42.000 - 46.000 Khoảng 428.400 - 500.000 Vinamilk Optimum Gold 180ml Khoảng 67.000 - 73.000 Khoảng 683.400 - 800.000

2. Vinamilk Dielac Alpha Gold

Thành phần (trong 110ml) Hàm lượng Năng lượng 85,3 kcal Đạm 3,2 g DHA 10,5 mg Cholin / Taurin 24,2 mg / 10,1 mg Axit folic 22 mcg

Vinamilk Dielac Alpha Gold là dòng sữa công thức pha sẵn được thiết kế dành cho trẻ trong giai đoạn vàng của sự phát triển trí tuệ và thể chất. Với ưu điểm tiện lợi – mở ra là uống, công thức Alpha Gold mang đến giải pháp dinh dưỡng cân bằng, phù hợp cho những bé bắt đầu đi học, vận động nhiều hoặc cần bổ sung thêm dưỡng chất mỗi ngày.

Dielac Alpha Gold được Vinamilk phát triển dựa trên nền tảng khoa học dinh dưỡng dành cho trẻ em Việt Nam, tập trung vào hỗ trợ não bộ, hệ miễn dịch và tăng trưởng. Sản phẩm nổi bật với hệ dưỡng chất gồm DHA – ARA – Choline – Taurine hỗ trợ hoàn thiện tế bào thần kinh, giúp tăng khả năng tập trung và học hỏi. Bên cạnh đó, sữa còn cung cấp lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu như Canxi, Vitamin D3, K2 giúp phát triển chiều cao và xương khớp chắc khỏe.

Là sản phẩm pha sẵn, Dielac Alpha Gold có hương vị dễ uống, đóng hộp nhỏ gọn, phù hợp mang theo khi bé đến trường hoặc sử dụng như bữa phụ tiện lợi tại nhà. Công thức được tiệt trùng hiện đại đảm bảo an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Vinamilk.

Vinamilk Dielac Alpha Gold hiện là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình mong muốn tìm kiếm một dòng sữa Việt chất lượng, giàu dinh dưỡng và hỗ trợ toàn diện cho sự phát triển của bé.

Giá tham khảo

Sản phẩm Quy cách đóng gói Giá tham khảo (VND) Sữa bột pha sẵn Vinamilk Dielac Alpha Gold 110ml Thùng 48 hộp Khoảng 358.000 – 425.088 Sữa bột pha sẵn Vinamilk Dielac Alpha Gold 180ml Thùng 48 hộp Khoảng 510.000 – 600.000

3. TH true FORMULA

Thành phần (trong 100ml) Hàm lượng Năng lượng 73,3 kcal Đạm 3 g DHA 6,6 mg Cholin / Taurin 18 mg / 3 mg Axit folic 25 mcg

TH true FORMULA là dòng sữa công thức pha sẵn của Tập đoàn TH, phát triển dựa trên tiêu chí “tinh túy thiên nhiên” kết hợp cùng nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại dành cho trẻ em Việt Nam. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền khép kín, sử dụng nguồn sữa tươi sạch từ trang trại TH, giúp giữ trọn vẹn dưỡng chất tự nhiên và đảm bảo độ an toàn cao cho trẻ nhỏ.

Định vị là dòng sữa công thức pha sẵn chất lượng cao, TH true FORMULA tập trung vào hỗ trợ phát triển trí não, tăng chiều cao, tăng cường miễn dịch và cải thiện tiêu hóa. Công thức của sản phẩm được bổ sung DHA từ tảo, Choline, vitamin nhóm B và các khoáng chất thiết yếu giúp hỗ trợ hình thành tế bào não, tăng khả năng ghi nhớ và tiếp thu ở trẻ. Bên cạnh đó, hệ dưỡng chất Canxi – Vitamin D3 – K2 giúp củng cố hệ xương và hỗ trợ phát triển chiều cao tối ưu.

Một điểm mạnh của TH true FORMULA là tỷ lệ chất béo và đạm được điều chỉnh phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam, giúp bé phát triển cân bằng mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Sản phẩm có hương vị thanh nhẹ, dễ uống, phù hợp với trẻ từ giai đoạn ăn dặm cho đến khi đi học mầm non.

Với thiết kế hộp nhỏ gọn, tiện mang theo và công thức tiệt trùng an toàn, TH true FORMULA trở thành giải pháp dinh dưỡng tiện lợi cho những bữa phụ tại nhà hoặc khi bé đi học, đi chơi. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc của các bậc phụ huynh mong muốn tìm một sản phẩm sữa công thức pha sẵn thương hiệu Việt, giàu dưỡng chất và có định hướng phát triển toàn diện cho trẻ.

Giá tham khảo

Loại sản phẩm Quy cách đóng gói Giá bán tham khảo TH true FORMULA 110ml (1-2 tuổi) Lốc 4 hộp Khoảng 24.000 - 30.000 VNĐ/lốc TH true FORMULA 110ml (1-2 tuổi) Thùng (24 hộp) Khoảng 140.000 - 180.000 VNĐ/thùng TH true FORMULA 180ml (Trên 2 tuổi) Lốc 4 hộp Khoảng 36.000 - 45.000 VNĐ/lốc TH true FORMULA 180ml (Trên 2 tuổi) Thùng (24 hộp) Khoảng 210.000 - 280.000 VNĐ/thùng

4. Abbott Similac IQ

Thành phần (trong 100ml) Hàm lượng Năng lượng 77 kcal Đạm 3,1 g DHA 4,51 mg Cholin / Taurin 19,8 mg / 5,3 mg Axit folic 19,8 mcg

Abbott Similac IQ là dòng sữa công thức pha sẵn thuộc thương hiệu dinh dưỡng nổi tiếng Abbott (Hoa Kỳ), được thiết kế nhằm hỗ trợ toàn diện cho sự phát triển trí não và miễn dịch của trẻ trong những năm đầu đời. Với ưu điểm “mở ra dùng ngay”, sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tiện lợi của trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn bé đi nhà trẻ hoặc di chuyển nhiều.

Điểm nổi bật của Similac IQ nằm ở hệ dưỡng chất Eye-Q Plus, bao gồm DHA, Lutein và Vitamin E tự nhiên – bộ ba đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện chức năng thị giác và phát triển não bộ. DHA hỗ trợ dẫn truyền thần kinh, Lutein giúp bảo vệ võng mạc khỏi ánh sáng xanh, còn Vitamin E tự nhiên giúp chống oxy hóa và duy trì chất lượng màng tế bào não.

Bên cạnh đó, Abbott Similac IQ sử dụng công thức không dầu cọ, giúp tối ưu hấp thu chất béo, canxi và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn. Hệ chất xơ hòa tan FOS cùng các vitamin A, C, D và khoáng chất thiết yếu giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ bảo vệ bé khỏi các tác nhân gây bệnh thường gặp.

Sản phẩm được tiệt trùng trong môi trường khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hương vị được điều chỉnh gần với sữa mẹ hơn, phù hợp với trẻ mới cai sữa hoặc trẻ có khẩu vị nhạy cảm.

Với thiết kế hộp nhỏ gọn, Similac IQ pha sẵn mang lại sự tiện lợi cho những bữa phụ trên lớp, khi đi chơi hoặc khi cha mẹ bận rộn. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho phụ huynh mong muốn tìm một sản phẩm sữa công thức pha sẵn cao cấp, chú trọng phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ.

Giá tham khảo

Loại Sản Phẩm Quy Cách Đóng Gói Giá Tham Khảo (VNĐ) Đối tượng sử dụng Similac IQ Plus 110ml Lốc 4 hộp Khoảng 51.000 – 55.000 Trẻ từ 1 tuổi trở lên Similac IQ Plus 110ml Thùng (48 hộp) Khoảng 595.000 – 625.000 Trẻ từ 1 tuổi trở lên Similac IQ 180ml Lốc 4 hộp Khoảng 72.000 – 77.000 Trẻ từ 1 tuổi trở lên Similac IQ 180ml Thùng (48 hộp) Khoảng 850.000 – 890.000 Trẻ từ 1 tuổi trở lên

5. Nutifood Sweden GrowPLUS+ Sữa non

Thành phần (trong 100ml) Hàm lượng Năng lượng 94 kcal Đạm 3,6 g DHA 5,2 mg Cholin / Taurin 27,5 mg / 10,3 mg Axit folic 27,5 mcg

Nutifood Sweden GrowPLUS+ Sữa non là sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn được nghiên cứu bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thụy Điển (NutiScience), dành cho trẻ cần tăng cân, hỗ trợ miễn dịch và phát triển toàn diện trong giai đoạn đầu đời. Với công thức bổ sung sữa non Colostrum – nguồn kháng thể tự nhiên quan trọng – sản phẩm mang lại giải pháp dinh dưỡng tiện lợi và an toàn cho những bé hay ốm vặt, sức đề kháng còn yếu hoặc biếng ăn.

Điểm khác biệt nổi bật của GrowPLUS+ Sữa non nằm ở bộ ba miễn dịch gồm: Colostrum, HMO (2’-FL) và Beta-Glucan, giúp tăng cường đề kháng, bảo vệ đường ruột và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Đây là nhóm dưỡng chất tự nhiên được nghiên cứu rộng rãi về hiệu quả trong việc củng cố hệ miễn dịch từ sớm.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn bổ sung DHA, Lutein và Cholin, hỗ trợ phát triển não bộ và thị giác trong những năm tháng nền tảng. Công thức giàu năng lượng, kết hợp đạm whey dễ tiêu và hệ chất xơ hòa tan FOS/Inulin, giúp bé hấp thu tốt hơn, hạn chế táo bón và cải thiện tình trạng chậm tăng cân.

Nutifood Sweden GrowPLUS+ Sữa non cũng được thiết kế không chứa dầu cọ, giúp tăng khả năng hấp thu canxi và bảo vệ hệ tiêu hóa của trẻ. Sản phẩm đóng hộp tiệt trùng, tiện lợi khi mang theo đến trường, khi đi chơi hoặc dùng trong các bữa phụ hàng ngày.

Với nền tảng nghiên cứu quốc tế từ Thụy Điển và công thức phù hợp thể trạng trẻ em Việt Nam, Nutifood Sweden GrowPLUS+ Sữa non là lựa chọn đáng tin cậy cho những phụ huynh tìm kiếm một sản phẩm sữa pha sẵn vừa hỗ trợ tăng cân, vừa tăng cường đề kháng cho bé.

Giá tham khảo