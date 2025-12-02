Top 5 sữa công thức pha sẵn thương hiệu Việt hỗ trợ phát triển cân nặng cho trẻ

Khi con đến tuổi đi trẻ, rất nhiều mẹ bắt đầu băn khoăn chuyện chọn sữa công thức pha sẵn sao cho tiện lợi mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng, đặc biệt với những bé chậm tăng cân hoặc hay biếng ăn.

Ở trường, con hoạt động nhiều hơn, tiêu hao năng lượng nhiều hơn nên nhu cầu về một loại sữa dễ uống, giàu năng lượng, hỗ trợ tăng cân càng trở nên quan trọng. Nhiều mẹ chia sẻ ở độ tuổi này sữa công thức pha sẵn khá là phù hợp vì bé không còn muốn nằm ngửa bú bình, hơn nữa gia đình đi chơi, đi du lịch việc chuẩn bị đồ nghề pha sữa cho con cũng vô cùng lỉnh kỉnh. Vì vậy, sữa pha sẵn trở thành lựa chọn an toàn: chuẩn công thức, chuẩn định lượng, sạch - tiện - nhanh, giúp con uống đủ mà không lo pha sai hay bảo quản không đúng cách.

Nhưng thị trường hiện nay có quá nhiều loại, khiến mẹ càng thêm lúng túng. Mỗi bé mỗi cơ địa, song điểm chung là mẹ nào cũng mong tìm được dòng sữa vừa hợp vị, vừa giúp con lên cân đều, vừa tiện mang theo mỗi ngày đến lớp. Và hành trình đó, dù hơi đau đầu, nhưng là cách mẹ gửi gắm thêm một lớp yêu thương để con luôn khoẻ mạnh và đủ chất khi bước vào môi trường mới.

Trong vài năm trở lại đây, thị trường sữa công thức pha sẵn tại Việt Nam phát triển mạnh với nhiều lựa chọn dành cho trẻ gặp khó khăn trong việc tăng cân. Ưu điểm của dòng sữa pha sẵn là tiện lợi, đảm bảo định lượng chuẩn và phù hợp cho những gia đình bận rộn hoặc cần mang theo khi ra ngoài.

Dưới đây là 5 thương hiệu sữa pha sẵn của Việt Nam được đánh giá cao về khả năng hỗ trợ tăng cân và cải thiện dinh dưỡng cho trẻ.

1. NutiFood GrowPLUS+ Đỏ

Thành phần Hàm lượng Năng lượng 99 kcal Đạm 3,59 g DHA 3,85 mg Canxi 125 mg

NutiFood GrowPLUS+ Đỏ là một trong những dòng sữa pha sẵn được nhiều phụ huynh lựa chọn khi tìm giải pháp tăng cân và phục hồi dinh dưỡng cho trẻ nhẹ cân, thấp còi hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng. Sản phẩm được nghiên cứu bởi Viện Dinh dưỡng NutiFood Thụy Điển (NutiFood Sweden) với công thức tập trung vào tăng năng lượng và cải thiện thể trạng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

GrowPLUS+ Đỏ nổi bật nhờ hàm lượng năng lượng cao cùng hệ đạm - béo - tinh bột được thiết kế dễ hấp thu, giúp trẻ nạp năng lượng nhanh và hiệu quả. Sản phẩm cũng bổ sung MCT, loại chất béo chuyển hóa nhanh, phù hợp với những bé hấp thu kém. Bên cạnh đó, công thức còn chứa DHA, vitamin D3, canxi, lysine, chất xơ hòa tan FOS/INULIN giúp hỗ trợ tiêu hóa, kích thích ăn ngon và cải thiện miễn dịch.

Dạng pha sẵn đóng hộp mang đến sự tiện lợi tối đa cho cha mẹ có con đi nhà trẻ, đi học hoặc cần bổ sung dinh dưỡng khi ra ngoài. Mỗi hộp đều được tiệt trùng theo tiêu chuẩn, đảm bảo vệ sinh và giữ nguyên tỷ lệ dinh dưỡng chuẩn.

Nhờ hương vị dễ uống và hiệu quả đã được nhiều mẹ ghi nhận, GrowPLUS+ Đỏ trở thành lựa chọn quen thuộc cho các bé cần tăng cân nhanh, an toàn, bền vững.

Đối tượng: Trẻ 1 tuổi trở lên.

Giá thành

Sản phẩm Quy cách đóng gói Giá tham khảo Nutifood GrowPLUS+ đỏ 110ml Lốc 4 hộp Khoảng 50.000 – 70.000 VNĐ/lốc Nutifood GrowPLUS+ đỏ 180ml Lốc 4 hộp Khoảng 70.000 – 90.000 VNĐ/lốc Nutifood GrowPLUS+ đỏ 110ml Thùng 48 hộp Khoảng 408.000 VNĐ/thùng Nutifood GrowPLUS+ đỏ 180ml Thùng 48 hộp Khoảng 568.000 VNĐ/thùng

2. Vitadairy Colosbaby Gold

Thành phần Hàm lượng Năng lượng 105 kcal Đạm 3,8 g DHA 6,7 mg Canxi 201 mg

VitaDairy ColosBaby Gold pha sẵn là dòng sữa công thức được nhiều phụ huynh lựa chọn khi muốn tăng cường miễn dịch - tiêu hoá - dinh dưỡng toàn diện cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Sản phẩm kế thừa tinh thần của thương hiệu ColosBaby nổi tiếng với sữa non Colos IgG 24h nhập khẩu Mỹ, giúp hỗ trợ đề kháng vượt trội cho trẻ trong giai đoạn hay ốm vặt, đặc biệt là khi con bắt đầu đi nhà trẻ.

Điểm mạnh nổi bật của ColosBaby Gold pha sẵn là sự kết hợp giữa:

- Sữa non IgG hàm lượng cao – hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường hô hấp.

- HMO và chất xơ hòa tan FOS/Inulin – nuôi dưỡng lợi khuẩn, giúp trẻ tiêu hoá tốt, giảm táo bón và hấp thu dinh dưỡng hiệu quả.

- DHA, ARA, Taurine, Cholin – hỗ trợ phát triển trí não và thị giác.

- Vitamin D3 – Canxi – Kẽm – giúp trẻ phát triển chiều cao và tăng trưởng thể chất.

Dạng pha sẵn hộp tiện lợi cho bé mang đến lớp, đi chơi hoặc dùng xen giữa các bữa ăn. Công thức được chuẩn hóa theo tỷ lệ dinh dưỡng của hãng, giúp cha mẹ yên tâm vì không lo pha sai hoặc nhiễm khuẩn trong quá trình pha.

Nhờ vị nhạt thanh, dễ uống và tập trung mạnh về miễn dịch + tiêu hoá, ColosBaby Gold pha sẵn là lựa chọn phù hợp cho các bé hay nhiễm bệnh, hấp thu kém, hoặc đang trong giai đoạn tăng đề kháng khi đi học.

Đối tượng: Trẻ từ 1 tuổi.

Giá Thành

Loại sản phẩm Đơn vị đóng gói Mức giá tham khảo Sữa Colosbaby Gold 110ml Lốc 4 hộp Khoảng 43.000 VNĐ Sữa Colosbaby Gold 110ml Thùng 48 hộp Khoảng 380.000đ - 440.000 VNĐ Sữa Colosbaby Gold 180ml Lốc 4 hộp Khoảng 66.000đ - 68.000 VNĐ Sữa Colosbaby Gold 180ml Thùng 48 hộp Khoảng 650.000 VNĐ

3. VitaDairy Colos Gain

Thành phần Hàm lượng Năng lượng 93,4 kcal Đạm 3,2 g DHA 1,4 mg Canxi 114,4 mg

VitaDairy Colos Gain pha sẵn là dòng sữa công thức được thiết kế đặc biệt cho trẻ biếng ăn, nhẹ cân hoặc cần phục hồi dinh dưỡng. Sản phẩm kết hợp công thức hiện đại với thành phần sữa non Colos IgG 24h, giúp trẻ tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phát triển toàn diện.

Ưu điểm nổi bật:

- Sữa non Colos IgG 24h: tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ ốm vặt, bảo vệ sức khỏe trẻ.

- Chất xơ hòa tan FOS/Inulin: giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện tiêu hóa, giảm táo bón.

- DHA, ARA, Taurine, Choline: hỗ trợ phát triển trí não và thị giác.

- Canxi, Vitamin D3, Kẽm: thúc đẩy tăng trưởng chiều cao, phát triển thể chất.

- Năng lượng và protein cao: hỗ trợ tăng cân ổn định, đặc biệt với trẻ biếng ăn hoặc đang phục hồi sức khỏe.

Dạng pha sẵn tiện lợi, tiệt trùng an toàn, phù hợp cho trẻ mang đến lớp, đi chơi hoặc dùng xen bữa.

Với hương vị thanh dễ uống và công thức tập trung vào tăng cân, cải thiện hấp thu và miễn dịch, VitaDairy Colos Gain pha sẵn là lựa chọn đáng cân nhắc cho các bé đang gặp vấn đề về cân nặng hoặc sức đề kháng.

Đối tượng: Trẻ từ 1 tuổi.

Giá Thành

Sản Phẩm Quy cách đóng gói Khoảng giá (tham khảo) VitaDairy Colos Gain 110 ml Lốc 4 hộp Khoảng 29.000 VNĐ - 32.000 VNĐ VitaDairy Colos Gain 180 ml Lốc 4 hộp Khoảng 43.000 VNĐ VitaDairy Colos Gain 110 ml Thùng 48 hộp Khoảng 380.000 VNĐ - 440.000 VNĐ VitaDairy Colos Gain 180 ml Thùng 48 hộp Khoảng 718.000 VNĐ

4. Abbott Pediasure PA

Thành phần Hàm lượng Năng lượng 110 kcal Đạm 3,3 g DHA 6 mg Canxi 110 mg

Abbott Pediasure PA pha sẵn là dòng sữa công thức nhập khẩu, được nghiên cứu dành riêng cho trẻ chậm tăng cân, biếng ăn hoặc cần bổ sung dinh dưỡng toàn diện. Sản phẩm hỗ trợ tăng cân ổn định, phát triển chiều cao, trí não và cải thiện sức đề kháng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

Ưu điểm nổi bật:

- Công thức năng lượng cao: hỗ trợ trẻ tăng cân, bổ sung năng lượng cần thiết cho giai đoạn hoạt động nhiều.

- Đạm whey dễ hấp thu: giúp phát triển cơ bắp và thể trạng khỏe mạnh.

- DHA, ARA, Taurine và Choline: hỗ trợ phát triển trí não và thị giác, tăng khả năng học hỏi.

- Vitamin và khoáng chất đầy đủ: bao gồm canxi, vitamin D3, kẽm, giúp xương chắc khỏe và tăng trưởng chiều cao.

- Hệ chất xơ hòa tan FOS/Inulin: cải thiện tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón, tăng hấp thu dưỡng chất.

Dạng pha sẵn tiện lợi, tiệt trùng an toàn, dễ mang theo khi đi nhà trẻ, đi chơi hoặc dùng xen giữa các bữa ăn.

Với hương vị dễ uống, giàu năng lượng và dinh dưỡng, Abbott Pediasure PA pha sẵn là lựa chọn lý tưởng cho các bé cần tăng cân, cải thiện thể trạng và sức đề kháng, đặc biệt trong giai đoạn hoạt động nhiều hoặc bước vào tuổi đi học.

Đối tượng: Trẻ từ 1 tuổi.

Giá Thành

Loại sản phẩm Quy Cách Đóng Gói Mức Giá Tham Khảo Sữa nước PediaSure 110ml (hương Vani, Ít ngọt) Lốc 4 hộp Khoảng 97.000đ Sữa nước PediaSure 110ml (hương Vani, Ít ngọt) Thùng 48 hộp Khoảng 1.100.000đ đến 1.200.000đ Sữa nước PediaSure 180ml (hương Vani) Lốc 4 hộp Khoảng 152.000đ Sữa nước PediaSure 180ml (hương Vani) Thùng 48 hộp Khoảng 1.160.000đ

5. Vinamilk Dielac Grow Plus

Thành phần Hàm lượng Năng lượng 105 kcal Đạm 3,8 g DHA 6,7 mg Canxi 201 mg

Vinamilk Dielac Grow Plus pha sẵn là sản phẩm dinh dưỡng đặc chế, được chứng minh lâm sàng giúp hỗ trợ trẻ em suy dinh dưỡng và thấp còi tăng cân và phát triển chiều cao hiệu quả. Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

- Tăng cân và chiều cao: Công thức giàu năng lượng kết hợp protein chất lượng cao (đạm whey, alpha-lactalbumin), cùng canxi, phốt pho, vitamin D3 và kẽm giúp xương chắc khỏe và hỗ trợ phát triển chiều cao vượt trội.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Chứa chất xơ hòa tan FOS/Inulin, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hấp thu dưỡng chất tốt và ngăn ngừa táo bón.

- Phát triển trí não và thị giác: Bổ sung DHA, i-ốt, lutein, cholin, hỗ trợ phát triển trí não, thị giác và khả năng học hỏi cho trẻ.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất thiết yếu, kết hợp với sữa non (trong một số dòng sản phẩm), giúp tăng cường sức đề kháng cho bé, giảm nguy cơ ốm vặt.

Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho trẻ từ 1 tuổi trở lên gặp các tình trạng: Suy dinh dưỡng; Thấp còi; Biếng ăn, chậm tăng cân; Cần bổ sung dinh dưỡng để phát triển toàn diện

Giá thành: