Đừng bắt vợ mình phải kiểm soát cảm xúc vào những ngày "rớt dâu", khi mà việc gì cũng vẫn đến tay cô ấy

Là một mẹ bỉm vừa đi làm, vừa chăm con, vừa cơm nước phục vụ cả nhà đôi khi tôi cảm giác mình giống như một con AI phải vận hành 24/24, lúc nào cũng phải có mặt bất kể thời gian, bất kể thời tiết.

Sáng mở mắt đã cuống cuồng chuẩn bị cho con ăn, đưa con đi học rồi tất tả chạy đến công ty. Chiều tan làm lại vội vã lao về đón con, nấu cơm, dọn dẹp, tắm rửa cho con. Rồi đến khi đặt lưng xuống giường đã là nửa đêm đi chăng nữa thì cũng phải chạy nốt đống deadline dang dở.

Một ngày chỉ có 24 tiếng, nhưng việc của mẹ thì lúc nào cũng dài như vô tận.

Thế nhưng, phụ nữ chúng tôi không phải siêu nhân.

Chúng tôi cũng có những lúc mệt mỏi, kiệt sức, và đặc biệt là những ngày đến "rớt dâu". Những ngày nayg cơ thể lẫn cảm xúc đều chông chênh, nhạy cảm hơn bình thường.

Chúng tôi đau bụng, mệt mỏi, bức bối, cộng thêm áp lực công việc và gia đình… đôi khi chỉ cần một lời nói không khéo, một câu vô tình cũng khiến chúng tôi "lên cơn" hoặc cáu gắt.

Nhưng mà các anh ạ! Các anh cứ thử ngẫm lại mà xem. Nếu các anh lấy được một cô vợ vừa đi làm, vừa chăm con, vừa chăm sóc cả gia đình chu toàn thì các anh thật sự là người may mắn.

Cô ấy không phải siêu nhân nhưng vẫn làm hết mọi việc trong nhà để các anh ra ngoài xã hội kia vẫy vùng. Vậy nên, khi vợ các anh đến kỳ kinh nguyệt mà có khó tính, cáu bẳn một chút , xin các anh đừng hơn thua với cô ấy làm gì.

Đừng cố dạy vợ phải bình tĩnh, đừng bắt cô ấy học cách kiểm soát cảm xúc, cũng đừng tỏ vẻ như mình chẳng làm gì sai nên chẳng việc gì phải nhún nhường.

Đừng so đo rằng tại sao chỉ là vài ngày phụ nữ nào chẳng thế mà cô ấy lại cư xử cục cằn. Đừng đẩy một người đang mệt mỏi vào góc của tội lỗi.

Chỉ cần các anh nhẫn nhịn một chút, dịu dàng một chút và nịnh vợ một chút, như “em mệt không, để anh làm nốt cho”, hay đơn giản là "đây để anh" thì mọi chuyện sẽ mềm đi ngay lập tức.

Thật lòng mà nói, nhịn vợ 1 chút c ác anh chẳng thiệt gì đâu.

Nhưng với người vợ, người đang dành cả thanh xuân để xây dựng gia đình cùng các anh thì điều đó là cả một sự trân trọng, là nguồn năng lượng ấm áp giúp cô ấy vượt qua những ngày khó chịu nhất.

Một người phụ nữ được yêu thương đúng lúc thì sẽ mềm mại, dịu dàng, và hạnh phúc. Một người vợ được thấu hiểu sẽ luôn cố gắng gấp đôi để giữ gìn mái ấm này.

Vậy nên, các anh ơi…

Nếu đã chọn một người phụ nữ để cùng đi suốt đời, thì xin hãy thương cô ấy một chút, nhất là những ngày “bão tố âm thầm” mà chính cô ấy cũng không kiểm soát nổi.



