Top 5 sữa công thức pha sẵn thương hiệu Việt hỗ trợ tăng chiều cao cho bé

Nhiều bà mẹ hiện nay đang gặp không ít băn khoăn khi lựa chọn sữa hỗ trợ tăng chiều cao cho con. Bởi lẽ, trên thị trường có hàng chục thương hiệu với vô vàn lời giới thiệu hấp dẫn, khiến mẹ khó biết sản phẩm nào thật sự phù hợp. Thực tế, để giúp trẻ phát triển chiều cao tối ưu, sữa chỉ là một phần trong tổng thể dinh dưỡng - vận động - giấc ngủ. Tuy nhiên, chọn đúng loại sữa có thể giúp “đẩy tốc độ” tăng trưởng tốt hơn, nhất là với những bé biếng ăn, thiếu vi chất hoặc đang trong giai đoạn vàng tăng chiều cao.

Điều khiến mẹ phân vân nhất thường là câu hỏi: Nên chọn sữa giàu canxi, hay chọn loại bổ sung thêm vitamin D3 – K2, hay chọn sữa tăng chiều cao chuyên biệt? Câu trả lời là tùy vào thể trạng và khẩu phần ăn hằng ngày của con. Bé ăn uống kém, hiếm khi uống sữa hoặc không được phơi nắng nhiều thường cần loại sữa có bộ ba Canxi – Vitamin D3 – K2 giúp hấp thụ tốt hơn. Bé đang tuổi dậy thì hoặc cần bứt phá chiều cao có thể phù hợp với các dòng sữa tăng chiều cao chuyên sâu, giàu đạm, Lysine và các khoáng chất hỗ trợ tăng trưởng xương.

Việc bổ sung dinh dưỡng đúng cách trong giai đoạn phát triển vàng (0–6 tuổi) có thể quyết định tới 60% tiềm năng chiều cao của trẻ. Bên cạnh bữa ăn hằng ngày, nhiều phụ huynh ưu tiên sử dụng sữa công thức pha sẵn – giải pháp tiện lợi, đảm bảo chuẩn dinh dưỡng và đặc biệt phù hợp cho trẻ đi học, đi chơi.

Một vấn đề khác khiến mẹ lo lắng là khẩu vị của bé. Nhiều loại sữa tốt nhưng bé không chịu uống, gây áp lực cho cả mẹ và con. Do đó, việc thử từng lượng nhỏ, chọn vị nhạt dễ uống, hoặc dùng phiên bản pha sẵn tiện lợi có thể giúp bé hợp tác hơn.

Dưới đây là TOP 5 sữa công thức pha sẵn thiên về phát triển chiều cao, được đánh giá cao về thành phần Canxi – Vitamin D – đạm chất lượng cao.

1. Nutifood Sweden GrowPLUS+ bạc

Thành phần Hàm lượng Năng lượng 91 kcal Đạm 3,6 g DHA 4,7 mg Canxi 167 mg Vitamin D3 204 IU

Nutifood GrowPLUS+ Bạc pha sẵn là sản phẩm dinh dưỡng tiện lợi dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên, được thiết kế đặc biệt cho các bé chậm tăng cân, biếng ăn, hoặc cần bổ sung năng lượng để bắt kịp chuẩn tăng trưởng. Với công thức được phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng Nutifood Thụy Điển, sản phẩm mang đến nguồn dinh dưỡng khoa học, phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam.

Dòng GrowPLUS+ Bạc pha sẵn nổi bật bởi hệ dưỡng chất giàu năng lượng, đạm whey dễ hấp thu, chất béo MCT giúp chuyển hóa nhanh, cùng chất xơ hòa tan FOS hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đặc biệt, sản phẩm được bổ sung HMO – dưỡng chất quan trọng nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giúp tăng sức đề kháng tự nhiên và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa ở trẻ.

Ngoài hỗ trợ tăng cân, sữa còn chứa Canxi, Vitamin D3, DHA, Cholin giúp phát triển chiều cao, hoàn thiện trí não và khả năng học hỏi của bé. Nhờ dạng pha sẵn tiện lợi, mẹ có thể mang theo khi đưa con đi học, đi chơi, hoặc dùng khi bé lười uống sữa bột.

Với hương vị thơm ngon, dễ uống và công thức cân đối, Nutifood GrowPLUS+ Bạc pha sẵn là lựa chọn phù hợp cho mẹ muốn hỗ trợ con tăng cân khỏe mạnh – tiêu hóa tốt – đề kháng vững vàng mỗi ngày.

Giá tham khảo

Loại Sản Phẩm Quy Cách/Trọng Lượng Độ Tuổi Sử Dụng Giá Tham Khảo (VNĐ) Sữa Bột Hộp 800g 1 - 2 tuổi 350.000 - 400.000 Sữa Bột Hộp 800g Trên 2 tuổi 350.000 - 400.000 Sữa Pha Sẵn Lốc 4 hộp x 110ml Từ 1 tuổi ~29.000 (lốc) Sữa Pha Sẵn Thùng 24 hộp x 110ml Từ 1 tuổi ~170.000 - 180.000 (thùng) Sữa Pha Sẵn Lốc 4 hộp x 180ml Từ 1 tuổi ~43.000 (lốc) Sữa Pha Sẵn Thùng 24 hộp x 180ml Từ 1 tuổi ~250.000 - 260.000 (thùng)

2. Vinamilk Dielac Grow

Thành phần Hàm lượng Năng lượng 84,4 kcal Đạm 3,46 g DHA 4,1 mg Canxi 167 mg Vitamin D3 200 IU

Sữa công thức pha sẵn Vinamilk Dielac Grow là sản phẩm dinh dưỡng được nghiên cứu đặc biệt dành cho trẻ trong giai đoạn vàng phát triển chiều cao. Với công thức Grow-Pro tiên tiến, sản phẩm cung cấp hệ dưỡng chất tối ưu giúp trẻ phát triển xương, cơ và thể chất một cách toàn diện.

Dielac Grow pha sẵn sử dụng nguồn đạm chất lượng cao, kết hợp cùng Canxi, Photpho, Vitamin D3 và hệ vi chất thiết yếu, hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương và thúc đẩy tăng trưởng chiều cao. Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung DHA, Cholin, Taurin giúp hỗ trợ phát triển trí não và thị giác cho trẻ, đồng thời cung cấp năng lượng phù hợp cho các hoạt động vận động hằng ngày.

Điểm cộng lớn của dòng pha sẵn là sự tiện lợi tuyệt đối: không cần pha chế, không lo sai định lượng, dễ mang theo đến trường, khi đi chơi hoặc du lịch. Hương vị thơm ngon, dễ uống, phù hợp với đa số khẩu vị của trẻ nhỏ.

Đối tượng sử dụng: Trẻ từ 1 tuổi trở lên, đặc biệt là những bé đang trong giai đoạn cần tăng chiều cao, cần bổ sung dinh dưỡng hoặc có nhu cầu sử dụng sữa tiện lợi hằng ngày.

Vinamilk là thương hiệu uy tín với hệ thống sản xuất đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng, độ an toàn và nguồn nguyên liệu minh bạch. Đây là lựa chọn phù hợp cho các bậc phụ huynh muốn đồng hành cùng con trong hành trình phát triển chiều cao và thể chất.

Giá tham khảo

Loại sản phẩm Quy Cách Đóng Gói Dung Tích Hộp Giá Tham Khảo (VNĐ) Dielac Grow Plus Lốc 4 hộp 110ml ~39.000 Dielac Grow Plus Thùng (48 hộp) 110ml ~425.000 - 468.000 Dielac Grow Plus Lốc 4 hộp 180ml ~59.000 Dielac Grow Plus Thùng (48 hộp) 180ml ~657.000 - 700.000

3. Abbott Grow Gold

Thành phần Hàm lượng Năng lượng 89 kcal Đạm 3,47 g DHA 2,18 mg Canxi 158 mg Vitamin D3 55 IU

Abbott Grow Gold là dòng sữa công thức pha sẵn thuộc thương hiệu dinh dưỡng Abbott Hoa Kỳ, được phát triển dành riêng cho trẻ em trong giai đoạn tăng trưởng mạnh về chiều cao, cân nặng và trí não. Với công thức khoa học Grow Active – giàu dưỡng chất thiết yếu, sản phẩm mang đến giải pháp tiện lợi, giúp bố mẹ dễ dàng bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày cho trẻ, đặc biệt là những bé đang cần tăng trưởng vượt trội.

Hỗ trợ phát triển chiều cao: Abbott Grow Gold chứa hàm lượng canxi, vitamin D và phốt pho tối ưu, giúp xương chắc khỏe và thúc đẩy phát triển chiều cao theo đúng chuẩn khuyến nghị quốc tế.

Tăng cân khỏe mạnh: Công thức cân đối năng lượng – đạm – carbohydrate giúp bé tăng cân đều đặn mà không gây áp lực lên hệ tiêu hoá.

Hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu: Sản phẩm bổ sung chất xơ FOS giúp cải thiện nhu động ruột, hạn chế táo bón – vấn đề thường gặp ở trẻ uống sữa công thức.

Tăng cường sức đề kháng: Vitamin A, C, E cùng các khoáng chất như kẽm, selen giúp xây dựng nền tảng miễn dịch tốt, hỗ trợ bé ít ốm vặt hơn.

Phát triển trí não: DHA, taurin, cholin được bổ sung theo tỷ lệ phù hợp, giúp hỗ trợ chức năng não bộ và thị giác trong những năm vàng phát triển.

Dùng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên; trẻ cần bổ sung dinh dưỡng trong giai đoạn tăng trưởng; trẻ còi xương, chậm lớn hoặc có nhu cầu phát triển chiều cao – cân nặng tốt hơn; phụ huynh tìm giải pháp tiện lợi, không cần pha, phù hợp khi đi học – đi chơi – du lịch

Tiện lợi, hợp vệ sinh, có thể dùng ngay

Định lượng chuẩn, tránh pha sai công thức

Vị sữa dễ uống, thơm nhẹ, phù hợp với phần lớn khẩu vị của trẻ Việt

Giá tham khảo

Loại sản phẩm Quy cách đóng gói Đối tượng sử dụng Giá tham khảo Abbott Grow Gold 110ml Lốc 4 hộp Trẻ từ 1 tuổi Khoảng 55.000 Abbott Grow Gold 110ml Thùng 48 hộp Trẻ từ 1 tuổi Khoảng 550.000 - 650.000 Abbott Grow Gold 180ml Lốc 4 hộp Trẻ từ 1 tuổi Khoảng 77.000đ/lốc Abbott Grow Gold 180ml Thùng 48 hộp Trẻ từ 1 tuổi Khoảng 750.000- 850.000

4. Nutifood NuVi Grow

Thành phần Hàm lượng Năng lượng 93 kcal Đạm 3,5 g DHA 5,5 mg Canxi 123 mg Vitamin D3 99 IU

Nutifood NuVi Grow là sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn tiện lợi thuộc thương hiệu NuVi – dòng sữa được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NutiHealth). Sản phẩm hướng đến hỗ trợ trẻ em Việt Nam phát triển đồng đều về trí não – thể chất – miễn dịch, đặc biệt phù hợp cho trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Điểm nổi bật của NuVi Grow pha sẵn nằm ở công thức NuVi Power độc quyền, thiết kế theo nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em châu Á. Công thức bổ sung hàm lượng đạm chất lượng, canxi, vitamin D3 cùng bộ ba dưỡng chất quan trọng DHA – Choline – Taurine giúp hỗ trợ phát triển não bộ, tăng khả năng ghi nhớ và tập trung.

Bên cạnh đó, NuVi Grow còn bổ sung các vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp trẻ tăng trưởng chiều cao, duy trì sức khỏe xương, đồng thời tăng cường miễn dịch tự nhiên. Sản phẩm được đóng hộp tiện lợi, giúp trẻ dễ dàng sử dụng tại trường học, khi đi chơi hay du lịch mà không cần pha chế.

Với hương vị thơm ngon, dễ uống, Nutifood NuVi Grow là lựa chọn phù hợp cho các mẹ muốn tìm một dòng sữa pha sẵn tiện lợi – dinh dưỡng cân bằng – hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

Giá tham khảo

Dung tích (ml) Đơn vị bán hàng Giá tham khảo (VNĐ) Ghi chú 110ml Lốc (4 hộp) ~28.000 Giá có thể thay đổi tùy nơi bán 110ml Thùng (48 hộp) ~380.000 Mua theo thùng thường tiết kiệm hơn 180ml Thùng (48 hộp) ~560.000 Giá cho lốc 4 hộp 180ml sẽ khác nhau tùy nhà bán hàng

5. Nutricare Smarta Grow

Thành phần Hàm lượng Năng lượng 81,7 kcal Đạm 2,97 g DHA 3,12 mg Canxi 164 mg Vitamin D3 82 IU

Nutricare Smarta Grow là dòng sữa công thức pha sẵn của Nutricare, được nghiên cứu bởi các chuyên gia dinh dưỡng nhằm hỗ trợ tối ưu cho sự phát triển chiều cao và cân nặng của trẻ. Đây là lựa chọn được nhiều phụ huynh tin dùng khi tìm kiếm một sản phẩm giúp con phát triển toàn diện nhưng vẫn đảm bảo tính tiện lợi trong sử dụng hằng ngày.

Smarta Grow nổi bật với hệ dưỡng chất Canxi Nano – Vitamin D3 – Photpho được thiết kế theo tỷ lệ vàng, giúp bé hấp thu canxi tốt hơn, hỗ trợ xương chắc khỏe và phát triển chiều cao vượt trội. Nhờ công nghệ Nano, canxi được đưa vào cơ thể trẻ dưới dạng phân tử siêu nhỏ, dễ hấp thu và hạn chế tình trạng dư thừa.

Bên cạnh đó, sản phẩm cung cấp đạm whey chất lượng cao, năng lượng dồi dào và hệ dưỡng chất cân bằng giúp bé tăng cân ổn định, phù hợp cho trẻ biếng ăn, chậm lớn hoặc cần cải thiện thể trạng.

Nutricare Smarta Grow còn chứa DHA, Choline và Taurine, là những dưỡng chất quan trọng cho não bộ và thị giác. Nhờ đó, bé được hỗ trợ phát triển trí tuệ, tăng khả năng tập trung, ghi nhớ và phản xạ tốt hơn.

Sữa còn bổ sung chất xơ hòa tan FOS và lợi khuẩn, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm nguy cơ táo bón – vấn đề thường gặp ở trẻ dùng sữa công thức.

Với dạng pha sẵn tiện lợi, Smarta Grow rất phù hợp cho bé mang đến trường, đi du lịch hoặc sử dụng khi gia đình bận rộn. Hương vị dễ uống, gần với sữa mẹ, giúp bé hợp tác tốt ngay từ lần đầu.

Nutricare Smarta Grow là lựa chọn lý tưởng cho các mẹ muốn tìm một sản phẩm vừa hỗ trợ tăng chiều cao – tăng cân – phát triển trí não, lại tiện lợi và an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Giá tham khảo