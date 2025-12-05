2 em bé hôm nào cũng háo hức, mong đợi đến giờ nghỉ trưa để khám phá bí mật "hôm nay mẹ cho ăn món gì"?

Làm mẹ, đôi khi hạnh phúc đến từ những điều thật giản dị. Với chị Lê Hồng Thư, 35 tuổi, ở Hưng Yên, niềm vui ấy lại bắt đầu từ những hộp cơm nhỏ xinh mà chị chuẩn bị cho hai con.

Chị kể, động lực lớn nhất để bắt đầu là khi thấy các con năn nỉ, mong muốn được giống bạn bè có hộp cơm mẹ chuẩn bị. Sau vài tháng, chị mới dám thử và từ đó, niềm vui nho nhỏ trong căn bếp cứ nhân lên mỗi ngày.

Tổ ấm nhỏ của chị Hồng Thư

Những hộp cơm của các em bé được thiết kế 4 ngăn: một ngăn cơm trắng, một ngăn món chính giàu đạm như thịt, cá hay tôm, một ngăn rau củ luộc hấp và một ngăn hoa quả theo mùa. Nhờ vậy, bữa ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, khiến con hứng thú hơn khi ăn. Thực đơn thay đổi liên tục theo mùa, để các con không cảm thấy chán, vừa có rau củ tươi, vừa có trái cây ngọt mát.

May mắn là trường học của các con gần nhà, lại là trường tư, nên đến giờ ăn, chị có thể trực tiếp đưa cơm cho con. Ăn cơm mẹ nấu đúng khẩu vị, quen với sở thích của bé, nên con ăn được nhiều và luôn háo hức với từng bữa.

"Rất may là trường gần nhà, đi bộ được, mình lại làm công việc chủ động được thời gian nên sáng sáng ôm ấp con rồi gần trưa lại tung tung tăng đi gửi cơm cho con. Hôm nào cũng háo hức đợi tụi nhỏ về feedback, trộm vía chưa thấy chê mẹ ngày nào nên vui ơi là vui. Mỗi hộp cơm là bao nhiêu tình yêu ở đó.

Ngày nào cũng háo hức chờ tụi nhỏ về feedback. Trộm vía, chưa bao giờ các con chê mẹ ngày nào. Mỗi hộp cơm là cả một 'núi' tình yêu ở đó", chị chia sẻ.



Mỗi tối, gia đình tíu tít kể hôm nay ăn món gì, bạn khen món nào ngon, rồi mẹ được khen tí thôi cũng cười tít cả mắt.

Chị Thư cho biết điều khó nhất là lên thực đơn, nhưng chị đã tìm ra cách đơn giản: giao quyền lựa chọn món cho các con, chị chỉ việc nấu theo. Nhờ vậy mà mỗi bữa cơm trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ, và trở thành những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ giữa mẹ và con.

Với chị, việc chuẩn bị cơm hộp không chỉ là nấu ăn. Đó là cách chị xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh cho con, trao gửi tình yêu và tạo nên những ký ức tuổi thơ ấm áp. Mỗi hộp cơm không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là câu chuyện nhỏ đầy tiếng cười và hạnh phúc giữa mẹ và con.

Hy vọng sẽ là gợi ý hữu ích cho các mom khác đang tìm cách biến bữa cơm hàng ngày trở nên vui vẻ, đa dạng và đầy dinh dưỡng.