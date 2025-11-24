Yêu cầu gỡ sữa công thức nhiễm khuẩn gây ngộ độc khỏi sàn thương mại điện tử tại Việt Nam

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 19/11 hệ thống cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông báo về vụ trẻ sơ sinh tại Hoa Kỳ bị ngộ độc botulism liên quan đến việc tiêu thụ sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula nhiễm khuẩn. Tính đến 17/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã ghi nhận 23 trường hợp nghi ngờ và xác nhận ở 13 bang, tất cả đều phải nhập viện. Cơ quan y tế Mỹ khuyến cáo các bậc cha mẹ ngừng sử dụng toàn bộ sản phẩm sữa công thức ByHeart, bất kể lô sản xuất hay quy cách đóng gói. Nhà sản xuất - Công ty ByHeart Inc (Hoa Kỳ) hiện đang tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sản phẩm trên thị trường.

Sữa nhiễm khuẩn được rao bán trên sàn thương mại điện tử Lazada.

Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong nước, ngày 20/11 Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn 2347/ATTP-SP gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố, yêu cầu triển khai khẩn các nội dung gồm: rà soát hồ sơ công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart đang lưu hành tại Việt Nam (nếu có); làm việc với đơn vị sở hữu bản công bố, yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng về việc dừng sử dụng sản phẩm, đồng thời tổ chức thu hồi theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất; báo cáo số lượng nhập - bán - tồn và đề xuất biện pháp xử lí; tuyên truyền tới người dân để ngừng sử dụng toàn bộ sản phẩm sữa công thức ByHeart thuộc tất cả các lô.

Theo Cục An toàn thực phẩm, một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam như Lazada vẫn có sản phẩm ByHeart Whole Nutrition Infant Formula được rao bán. Vì vậy, cơ quan này đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu các sàn gỡ bỏ toàn bộ thông tin, sản phẩm liên quan nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và tiếp nhận, xử lí các kiến nghị hoặc khiếu nại (nếu có).

Liên quan đến sản phẩm sữa này, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết Công ty ByHeart Inc đã thu hồi hai lô sữa mang số 206VABP/251261P2 và 206VABP/251131P2, sau khi nhiều trẻ phải nhập viện vì đã sử dụng sản phẩm từ hai lô này. Sản phẩm ByHeart được bán trực tuyến và tại nhiều chuỗi bán lẻ, chiếm khoảng 1% thị phần sữa công thức toàn nước Mỹ.

Các bậc cha mẹ và người chăm sóc tại Mỹ được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay các sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, bao gồm tất cả số lô, tất cả kích cỡ lon và gói dùng một lần. Thực hiện vệ sinh kĩ các dụng cụ đã tiếp xúc với sữa. Trẻ đã uống sữa và có dấu hiệu bú kém, yếu cơ, khó nuốt, giảm biểu cảm cần được đưa đi khám ngay.