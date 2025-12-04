"Hotgirl trứng rán" Thanh Tâm chi ngay 300 triệu để làm 1 việc giống Hà Hồ, Đông Nhi... khi con gái vừa chào đời

Sự xuất hiện của bé Bún trong cuộc sống của vợ chồng Trần Thanh Tâm - hotmom được biết đến với biệt danh "hotgirl trứng rán", là một điều thiêng liêng và vô cùng đặc biệt. Từ những ngày đầu mang thai, Tâm đã không giấu được sự háo hức lẫn xúc động khi chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Và cũng chính vì tình yêu dành cho con lớn đến mức nào, vợ chồng cô luôn muốn Bún nhận được những điều tốt đẹp nhất ngay từ giây phút đầu đời.

Chi 300 triệu để lưu trữ tế bào gốc cuống rốn cho con khi trào đời

Sau một thời gian dài tìm hiểu, trao đổi với chuyên gia và tham khảo ý kiến của những phụ huynh đi trước, Thanh Tâm cùng ông xã đã đưa ra quyết định đầu tư hơn 300 triệu đồng để lưu trữ tế bào gốc từ cuống rốn và máu cuống rốn cho bé trong suốt 60 năm.

"Việc Bún đến với cuộc đời ba mẹ là một điều rất thiêng liêng và hạnh phúc nên ba mẹ luôn muốn đem lại những điều tốt nhất cho Bún. Thế là sau một khoảng thời gian tìm hiểu thì ba mẹ đã quyết định chốt gói lưu trữ tế bào gốc từ cuống rốn, máu cuống rốn 60 năm cho Bún và đây là một trong những quyết định ba mẹ cảm thấy rất đúng đắn" - hotmom chia sẻ.

Đây không chỉ là một khoản chi phí mà còn là cách ba mẹ gửi gắm kỳ vọng bảo vệ sức khỏe dài lâu cho Bún. Với Tâm, khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời cũng chính là khoảnh khắc duy nhất có thể thu thập được lượng tế bào gốc "0 tuổi" tinh khiết và quý giá nhất. Bởi vậy, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này dù chỉ một lần trong đời.

"Việc lưu trữ được tế bào gốc này rất tốt vì có thể bảo vệ Bún trước hơn 80 bệnh lý trong suốt cả cuộc đời và đặc biệt người thân gia đình cũng có thể xin xài ké của em Bún nữa.

Tuy nhiên, không phải muốn làm lúc nào cũng được tại vì chỉ có đúng 1 cơ hội lúc em bé vừa chào đời thì mới lấy được tế bào gốc tốt nhất thôi, người ta hay gọi tế bào từ cuống rốn của em bé là tế bào 0 tuổi" - mẹ bỉm Thanh Tâm chia sẻ.

Lưu trữ tế bào gốc cuống rốn: Tại sao lại đắt đỏ như vậy?

Mẹ bỉm Thanh Tâm chia sẻ rằng việc lưu trữ tế bào gốc được xem như một phương pháp dự phòng sinh học hiện đại, mang ý nghĩa như "tấm khiên bảo vệ" cho con trước nhiều nguy cơ sức khỏe trong tương lai.

Phương pháp lưu trữ tế bào gốc cuống rốn đắt là bởi vì quá trình không đơn giản: Ngay sau khi em bé chào đời, máu cuống rốn và/hoặc mô cuống rốn phải được thu thập, vận chuyển, xét nghiệm, xử lý, cô đặc và đóng băng - toàn bộ đều cần thiết bị y khoa chuyên dụng, nhân viên có chuyên môn, và kho bảo quản lạnh sâu để giữ tế bào lâu dài.

Ngoài ra, nhiều mẫu được thu về có thể bị loại bỏ nếu không đủ số lượng tế bào đạt chuẩn (có những ngân hàng báo rằng từ 60% - 80% đơn vị thu được bị vứt bỏ), nên chi phí trung bình để xử lý và lưu giữ mỗi mẫu tương ứng cao.

Chi phí này gồm phí thu thập, phân tích mẫu, xét nghiệm an toàn, xử lý, đóng gói, vận chuyển, rồi phí lưu trữ mỗi năm sau đó, đó là lý do vì sao nhiều gia đình đầu tư vài chục đến vài trăm triệu đồng để đảm bảo "bảo hiểm sinh học" cho con.

Một số tài liệu y khoa hiện nay ghi nhận tế bào gốc có thể được nghiên cứu ứng dụng trong điều trị nhiều bệnh lý liên quan đến máu, miễn dịch và một số rối loạn bẩm sinh. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, người thân trong gia đình cũng có thể sử dụng nếu phù hợp về mặt chuyên môn. Điều này càng khiến vợ chồng Thanh Tâm tin rằng khoản đầu tư cho Bún là hoàn toàn xứng đáng.

Với Thanh Tâm, quyết định lưu trữ tế bào gốc không chỉ thể hiện sự chuẩn bị chu đáo mà còn là món quà vô hình ba mẹ dành tặng cho con, như một lời khẳng định rằng ngay từ giây phút đầu tiên, Bún đã được yêu thương và bảo vệ hết lòng. Đó cũng là lựa chọn mà nhiều bậc phụ huynh ngày nay đang hướng đến, mong muốn tạo nền tảng sức khỏe tốt nhất cho con trong suốt hành trình trưởng thành.

Việc lưu trữ tế bào gốc cuống rốn là một phương pháp được nhiều gia đình hiện đại quan tâm bởi tính chất đặc biệt của loại tế bào này: khả năng tự tái tạo, phân chia và hỗ trợ phục hồi mô tổn thương.

Ví dụ, tại Việt Nam, hot mom Kathy Uyên sinh con đầu lòng ở tuổi 40 cũng từng thông báo lưu trữ tế bào gốc cuống rốn cho con trai. Hay như gia đình Ông Cao Thắng - Đông Nhi, từ trước khi sinh con, đã chia sẻ về chuyện lưu trữ tế bào gốc cho con gái đầu lòng Winnie. Theo tiết lộ từ hai vợ chồng Nhi - Thắng, lý do quan trọng nhất dẫn đến quyết định lưu trữ tế bào gốc cho con là việc tế bào gốc sẽ hỗ trợ điều trị lên đến 80 căn bệnh nguy hiểm. Điều này giúp cả hai yên tâm trong quá trình nuôi dạy bé.

Cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng từng chia sẻ về thông tin lưu trữ tế bào gốc cho cặp song sinh Lisa - Leon. Theo đó trong quá trình tìm hiểu về cách chăm sóc sức khỏe cho con, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã chọn ra được giải pháp ý nghĩa là lưu trữ tế bào gốc. Cặp đôi lựa chọn ngân hàng lưu trữ tế bào gốc cho hai con giống với Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Rất nhiều gia đình đã quyết định lưu trữ tế bào gốc cho con để tránh tối đa mọi rủi ro bệnh tật về sau. Được biết chi phí cho việc lưu trữ tế bào gốc dao động từ 115 - 290 triệu đồng.