Lười ăn tới mấy cũng phải "bị hạ gục" trước thực đơn như thế giới chuyện cổ tích của mẹ 3 con

Chị Lan Phương, bà mẹ 3 con từng trải qua giai đoạn lo lắng khi các con biếng ăn. Lần đầu làm mẹ, chị không tránh khỏi sự lúng túng: từ tìm đến các trung tâm dinh dưỡng, đổi nhiều loại vitamin cho đến thử mọi cách để con chịu ăn. Việc chăm con trong những năm đầu khiến chị không ít lần cảm thấy bất lực.

Trong lúc tìm hiểu thêm về dinh dưỡng, chị tình cờ tiếp cận những bài viết và sách hướng dẫn tạo hình đồ ăn cho trẻ. Sự thay đổi bắt đầu từ những dĩa cơm đơn giản chị thử làm cho con. Khi thấy các bé thích thú trước những phần ăn được tạo hình đáng yêu, chị nhận ra đây là một cách hiệu quả để kích thích sự hào hứng của trẻ đối với bữa ăn. Những phản ứng vui vẻ của con trở thành động lực để chị tiếp tục thử nghiệm thêm nhiều món mới, đa dạng hơn.

Biểu cảm khi được ăn ngon là thế này đây

Dù bận rộn với công việc văn phòng, chị Phương vẫn duy trì thói quen chuẩn bị nguyên liệu vào cuối tuần: cà chua bi, đậu Hà Lan, măng tây, các loại hạt… để sẵn trong tủ lạnh. Buổi trưa tại công ty, chị tranh thủ tìm ý tưởng cho bữa tối từ các bài viết và hội nhóm dành cho mẹ bỉm.

Chiều tan làm, chị ghé siêu thị mua thêm cá, tôm, thịt cho gia đình. Về đến nhà, chị nấu cơm, nấu canh rồi đón con về cùng tham gia bày trí món ăn.

Bận rộn công sở rồi lại tất bật với ba đứa nhỏ, vậy mà tối nào chị Phương cũng cố gắng biến bữa ăn thành khoảnh khắc ấm áp để con thích thú và tự giác ngồi vào bàn

Những món ăn được luộc – hấp đơn giản, nhưng dưới bàn tay chị Phương lại hóa thành chiếc xe, con vật hay nhân vật ngộ nghĩnh, khiến ba bé vừa nhìn đã cười tít mắt

Đó không chỉ là bữa ăn mà còn là những ký ức tuổi thơ mà chị muốn lưu giữ cho con mãi về sau.

"Mình thấy vui vì bạn nhỏ mắt chữ o miệng chữ a, vì cơm được biến hình thành xe, thành bạch tuộc. Vô tình lại tạo thành những kỉ niệm ấm áp của mấy mẹ con, thật sự là còn hơn cả ăn ngon", chị Phương nói.

Những phần ăn được chế biến bằng phương pháp luộc và hấp để giữ nguyên dưỡng chất, sau đó được tạo hình thành chiếc xe hơi, chú bạch tuộc hay các nhân vật ngộ nghĩnh tùy hứng. Theo chị, việc cùng con trang trí món ăn không chỉ giúp trẻ thích thú hơn khi ăn uống mà còn tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa hai mẹ con sau một ngày dài.

Những bữa ăn chứa đựng tâm huyết của mẹ

Ai cũng ngưỡng mộ bàn tay khéo léo của chị Phương

Việc chuẩn bị bữa tối đều đặn mỗi ngày khiến chị đôi lúc mệt mỏi, nhưng những biểu cảm thích thú của con khi nhìn thấy món ăn đã khiến mọi nỗ lực trở nên xứng đáng. Chị xem đây là cách xây dựng cho con thói quen ăn uống lành mạnh, đồng thời tạo nên những ký ức ấm áp trong gia đình.

Chị hy vọng những gợi ý này sẽ mang lại thêm lựa chọn cho gia đình và giúp bữa ăn trở nên vui vẻ, trọn vẹn hơn.