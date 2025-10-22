"Tôi thà sinh 2 con trai còn hơn sinh con gái”: Lý do của bà mẹ 9X khiến ai cũng nhói lòng

Tiểu Vy, sinh năm 1998, vừa sinh một bé trai. Người thân, bạn bè đều đến chúc mừng, ai cũng hy vọng lần tới cô sẽ sinh thêm một bé gái để “đủ nếp đủ tẻ”, gia đình thêm viên mãn. Không ngờ Tiểu Vy lại nói: “Tôi thà sinh hai con trai, chứ không muốn sinh con gái.” Ban đầu, mọi người nghĩ cô có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhưng khi nghe lý do, ai cũng lặng người.

Người ta vẫn nói: “Sinh con trai hay con gái đều là báu vật, chỉ cần là con mình là đủ.” Bất kể giới tính, việc trở thành người một nhà đã là cái duyên lớn trong đời. Vậy tại sao Tiểu Vy lại nghĩ như vậy?

Sau khi chính sách sinh hai con, ba con được nới lỏng, nhiều gia đình mong muốn sinh cả trai lẫn gái để “đủ chữ Hảo (好)”. Đặc biệt là người lớn tuổi, vẫn còn tâm lý thích có con trai để “nối dõi tông đường”.

Rất nhiều bà mẹ chia sẻ rằng họ không dám nhớ lại nỗi đau khi sinh nở – cảm giác như “chết đi sống lại”, không lời nào có thể diễn tả, chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình.

Mỗi đứa trẻ chào đời đều là một lần mẹ đối diện sinh tử. Khi nghe tiếng con khóc đầu tiên, cả nhà hân hoan chào đón một sinh linh mới – nhưng đó cũng là kết quả của hành trình mẹ đánh đổi bằng cả tính mạng. “Đổi mạng lớn lấy mạng nhỏ” – nói như vậy thật chẳng sai.

Tiểu Vy kể: sau khi sinh xong, cô đã trải qua cơn đau rách ruột gan. Cô không muốn thấy con gái mình sau này phải chịu đựng nỗi đau và rủi ro đó. “Nếu được chọn, tôi chỉ muốn sinh con trai.” Cơn đau trên bàn sinh, chỉ ai từng làm mẹ mới hiểu.

Nhiều người mẹ trong lúc vượt cạn đã hét lên: “Đau quá, tôi không sinh nữa!” Nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu đựng, thậm chí phải rạch tầng sinh môn hoặc mổ lấy thai. Không ai có thể thay mẹ chịu đựng nỗi đau này.

Nỗi đau của phụ nữ không kết thúc sau khi sinh

Nhà văn Gorky từng nói: “Tất cả vinh quang và kiêu hãnh trên đời đều bắt nguồn từ người mẹ.”

Khi em bé chào đời, cả nhà vui mừng, nhưng chính người mẹ phải đối mặt với hàng loạt di chứng: són tiểu, bệnh phụ khoa, tắc sữa, rạn da, béo phì, trĩ, trầm cảm sau sinh...

Những điều người khác thấy nhỏ nhặt lại là nỗi khổ không nói nên lời với mẹ. Có người trở nên cực đoan, dễ xúc động, thường xuyên bật khóc và thấy cuộc sống vô nghĩa. Nếu người chồng có thể sớm nhận ra, thấu hiểu và yêu thương, người vợ mới dần thoát khỏi trầm cảm.

Nhớ lại những tháng ngày nghén ngẩm – ăn gì nôn đó, chịu đủ mệt mỏi, đau đớn, rồi lại phải mất nhiều thời gian hồi phục sau sinh. Thân thể biến dạng, tinh thần kiệt quệ.

Một người mẹ từng nói với con gái:

“Chúc mừng con đã trở thành vợ của ai đó. Trong tương lai, việc sinh con là điều con không thể tránh. Mẹ chỉ hy vọng con sinh con khi con thật sự sẵn sàng – khi con muốn làm mẹ từ tận đáy lòng. Chỉ như vậy con mới chịu đựng nổi nỗi đau sinh nở.”

Quả đúng vậy. Mười tháng mang nặng, một ngày vượt cạn – khi trở thành mẹ, người phụ nữ gần như mất đi tự do và không gian riêng. Nếu không thật sự muốn làm mẹ, sao có thể chịu đựng những ngày tháng đầy thử thách ấy?

Nhiều bà mẹ như Tiểu Vy, không muốn sinh con gái – chỉ vì không muốn con gái phải đi lại con đường đầy đau đớn và sợ hãi như mình.

Không muốn sinh con gái

Hầu như người mẹ nào cũng sợ con gái mình lấy chồng rồi không hạnh phúc. Khi đã về nhà chồng, cha mẹ không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ. Đó là lý do khiến nhiều phụ nữ không muốn sinh con gái.

Thứ nhất, sợ con gái không tự bảo vệ được mình.

Con gái vốn yếu đuối. Khi còn nhỏ, bố mẹ có thể che chở. Nhưng khi trưởng thành, có công việc, có gia đình riêng, bố mẹ không thể kề bên mãi mãi. Họ chỉ biết lo lắng.

Một người cha từng nói: “Nếu sinh con gái, nuôi nấng vất vả bao năm rồi lại gả cho người ta, không được ở bên cạnh mình nữa, lại còn phải mạo hiểm tính mạng để sinh con cho nhà chồng – nghĩ mà xót, thà đừng sinh con gái.”

Thứ hai, lo con gái sau khi kết hôn không hạnh phúc.

Từng là “báu vật trong lòng cha mẹ”, lấy chồng xong lại thành người làm dâu, người chăm sóc, thậm chí là nơi để người khác trút giận.

Nhất là những cô gái lấy chồng xa, khi tủi thân cũng không thể ngay lập tức trở về nhà.

Người ta nói: “Một cô gái phải trải qua bao nhiêu khổ đau vô hình mới có thể trưởng thành.”

Quả thật, từ nhỏ đến lớn, phụ nữ phải chịu quá nhiều thiệt thòi — bị trêu chọc ở trường, bị quấy rối trên đường, bị đánh giá khi làm việc chăm chỉ: “Cố thế làm gì, rồi cũng phải cưới chồng sinh con thôi!”

Thứ ba, sợ con gái phải chịu đựng nỗi đau sinh nở.

Mang thai và sinh con là một cuộc “vượt ải sinh tử”. Chỉ ai đã trải qua mới hiểu thế nào là đau đớn tột cùng.

Sau khi kết hôn, nếu chậm có con, người đời thường quy trách nhiệm cho phụ nữ. Sinh con xong, muốn chồng cùng chia sẻ việc chăm con thì bị chê “làm quá”.

Trong công việc, phụ nữ còn phải chịu bất công – bị lo ngại “sẽ sinh con, nghỉ việc.”

Chính vì thế, nhiều người cảm thấy sinh con trai sẽ “nhẹ gánh” hơn.

Người ta nói: “Sinh con gái, cha mẹ phải lo cả đời.”

Trước khi cưới thì sợ con không bảo vệ được mình; sau khi cưới thì lo con chịu khổ ở nhà chồng; sinh con thì lo con phải chịu đớn đau.

Lời nhắn cho các bậc cha mẹ

Nếu bạn sinh con gái, hãy sớm giáo dục con về cơ thể, quyền riêng tư và sự tự tôn.

Việc sinh nở, nuôi dạy con là hành trình đầy gian nan – là trách nhiệm và lòng kiên cường của người phụ nữ.

Hy vọng mọi người mẹ đều được tôn trọng, yêu thương và bảo vệ trên con đường làm mẹ.

Dù bạn sinh con trai hay con gái – bạn nghĩ sao về điều này?

Nguồn: Tencent News