Sữa rửa mặt dùng loại bình dân 120k nhưng serum phải đầu tư loại 3,8 triệu

Làn da căng bóng, trong trẻo luôn là một trong những "vũ khí" giúp các idol Hàn tỏa sáng trên sân khấu cũng như trong đời thường. Mới đây, Giselle - thành viên nhóm nhạc aespa - đã chia sẻ bí quyết chăm sóc da của mình, gây bất ngờ cho nhiều fan. Không phải chu trình cầu kỳ với hàng chục sản phẩm đắt đỏ, cô nàng lựa chọn dưỡng da tối giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn khoa học. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ: Giselle chỉ dùng sữa rửa mặt và kem dưỡng bình dân, nhưng lại sẵn sàng đầu tư vào dầu dưỡng cao cấp, sản phẩm được xem là "chìa khóa" giúp duy trì làn da rạng rỡ lâu dài.

Cùng khám phá bộ ba sản phẩm chăm da được Giselle yêu thích:

1. Sữa rửa mặt Senka Perfect Whip - Dịu nhẹ, sạch sâu, giá bình dân

Senka Perfect Whip vốn là "ngôi sao" trong làng sữa rửa mặt nhờ mức giá dễ tiếp cận nhưng hiệu quả làm sạch không hề thua kém những sản phẩm cao cấp. Kết cấu bọt bông mịn, giàu amino acid, giúp lấy đi bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm mà không gây khô căng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những bạn muốn tìm một loại sữa rửa mặt lành tính, làm sạch sâu nhưng vẫn duy trì được độ ẩm tự nhiên của da.

Với Giselle, bước làm sạch nhẹ nhàng chính là nền tảng cho toàn bộ chu trình dưỡng da sau đó. Không cần sản phẩm xa xỉ, chỉ cần chọn đúng loại hợp da là đủ.

Nơi mua: Senka - Giá: 120k/120g

2. Kem dưỡng Torriden - Cấp ẩm tối ưu cho làn da căng mướt

Sau bước rửa mặt, Giselle sử dụng kem dưỡng Torriden - thương hiệu Hàn Quốc nổi tiếng nhờ công thức lành tính và hiệu quả dưỡng ẩm vượt trội. Torriden tập trung vào việc bổ sung độ ẩm, phục hồi hàng rào bảo vệ da nhờ các thành phần như Hyaluronic Acid đa phân tử và Panthenol.

Kết cấu kem nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn dính, phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là da dễ mất nước. Việc lựa chọn kem dưỡng bình dân nhưng hiệu quả như Torriden cho thấy cách chăm sóc da thông minh: đầu tư vừa phải nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ độ ẩm - yếu tố cốt lõi để da luôn căng mướt.

Nơi mua: Torriden - Giá: 380k/60ml

3. Dầu dưỡng da Clé de Peau Beauté - Khoản đầu tư "đắt xắt ra miếng"

Nếu sữa rửa mặt và kem dưỡng chỉ cần loại bình dân, thì Giselle lại không ngần ngại chi tiền cho dầu dưỡng da cao cấp từ Clé de Peau Beauté. Đây là thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ nổi tiếng của Nhật Bản, luôn nằm trong danh sách "must-have" của nhiều tín đồ làm đẹp.

Dầu dưỡng của Clé de Peau Beauté nổi bật với khả năng nuôi dưỡng chuyên sâu, giúp da phục hồi, tái tạo và duy trì sự đàn hồi. Nhờ chứa nhiều dưỡng chất quý hiếm cùng công nghệ độc quyền, sản phẩm không chỉ mang lại lớp màng dưỡng ẩm bảo vệ mà còn giúp da sáng mịn, săn chắc theo thời gian.

Việc Giselle đầu tư vào dầu dưỡng đắt đỏ cho thấy cô hiểu rõ tầm quan trọng của sản phẩm này. Dầu dưỡng không chỉ cấp ẩm mà còn khóa chặt các dưỡng chất từ những bước trước, giúp làn da hấp thụ tối đa và duy trì hiệu quả lâu dài. Đây chính là "bảo bối" giúp da idol luôn trong trạng thái khỏe khoắn, ngậm nước dù lịch trình bận rộn.

Nơi mua: Clé de Peau Beauté - Giá: 3.800k/75ml

Qua bí quyết của Giselle, có thể thấy dưỡng da không nhất thiết phải theo chu trình phức tạp hay toàn đồ đắt tiền. Điều quan trọng là hiểu rõ nhu cầu của làn da và biết nên đầu tư vào đâu.

- Sữa rửa mặt: chỉ cần loại bình dân, làm sạch dịu nhẹ, hợp da là đủ.

- Kem dưỡng: ưu tiên sản phẩm lành tính, tập trung cấp ẩm và phục hồi.

- Dầu dưỡng: đây mới là "ngôi sao" cần đầu tư, bởi nó quyết định độ căng bóng, rạng rỡ và sức khỏe lâu dài của làn da.

Cách dưỡng da của Giselle cũng là gợi ý tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm chu trình chăm sóc vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả. Hãy học idol Hàn: chi tiêu thông minh, đầu tư đúng chỗ, và luôn ưu tiên sự khỏe mạnh bền vững cho làn da.