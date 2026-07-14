Ở tuổi ngoài 70, người phụ nữ này gây ấn tượng với mái tóc bạc phơ nhưng vẫn sở hữu làn da hồng hào, mịn màng đáng ngưỡng mộ. Vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi khiến nhiều chị em liên tục "xin vía" dưới các đoạn video chia sẻ bí quyết chăm sóc da, tò mò muốn biết bí quyết giúp bà duy trì làn da khỏe đẹp dù đã bước sang tuổi xế chiều.

Cận cảnh làn da tuổi U70 của bà. Kênh TikTok "Bà ngoại skincare" của bà chia sẻ rất nhiều cách chăm sóc da từ những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp của mỗi nhà.

Theo bà, điều khiến bà yên tâm nhất chính là nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên nên ít gây ảnh hưởng đến làn da nếu sử dụng đúng cách. "Những gì từ thiên nhiên thì sẽ giúp da đẹp hơn chứ không làm hư da. Vì vậy tôi cũng mạnh dạn thử".

Trong số đó, công thức mặt nạ từ khoai tây và nước vo gạo là bí quyết bà yêu thích nhất bởi vừa đơn giản, tiết kiệm vừa giúp cải thiện tình trạng da dầu, thâm nám và đồi mồi sau một thời gian sử dụng.

Chia sẻ về lý do tìm đến công thức đắp mặt nạ khoai tây, bà cho biết bản thân vốn sở hữu làn da sáng màu nhưng lại tiết nhiều dầu. "Trước đây, cứ ngồi một lúc là tôi phải lấy khăn lau mặt vì dầu tiết ra rất nhiều. Tôi mới nghĩ thử xem nếu đắp mặt nạ này thì liệu có hút bớt lượng dầu đó hay không" - bà chia sẻ.

* Cách thực hiện:

- Khoai tây được hấp chín rồi nghiền thật nhuyễn.

- Sau đó trộn cùng một lượng vừa đủ nước vo gạo để trộn và tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Rửa sạch mặt và đắp mặt nạ khoai tây lên da tầm 15 - 20 phút, rồi rửa lại bằng nước sạch.

Bà kiên trì áp dụng phương pháp này liên tục trong 2 tháng và nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.

Không chỉ giảm bóng dầu, bà còn nhận thấy các đốm đồi mồi và vùng da xỉn màu dần mờ hơn, da trở nên mềm mại và sáng khỏe hơn trước. Đến nay, bà chỉ duy trì đắp mặt nạ khoảng 2 lần/tuần để giữ độ ẩm cho da.

Khoai tây chứa vitamin C, vitamin B6 và các chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ làm sáng da, cải thiện tình trạng xỉn màu và góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Đồng thời, lượng tinh bột tự nhiên trong khoai tây còn giúp làm dịu và giữ cho làn da mềm mại hơn.

Trong khi đó, nước vo gạo chứa tinh bột, một lượng nhỏ vitamin nhóm B, axit amin và các chất chống oxy hóa. Khi dùng làm mặt nạ, nước vo gạo có thể giúp cấp ẩm nhẹ, hỗ trợ làm mềm lớp sừng trên bề mặt da, giúp da trông mịn màng và đều màu hơn.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy thành phần inositol trong nước vo gạo có khả năng hỗ trợ quá trình phục hồi hàng rào bảo vệ da, dù hiệu quả còn phụ thuộc vào cơ địa và cách sử dụng của mỗi người.

Bà cũng luôn nhấn mạnh một điều mà nhiều người dễ bỏ qua: Chống nắng là bước quan trọng nhất trong chăm sóc da. Theo bà, dù đắp mặt nạ hay áp dụng bất kỳ công thức dưỡng da nào thì cũng không thể bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV nếu không sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài.

Dù không phải bí quyết nào cũng mang lại hiệu quả giống nhau với mọi làn da, những chia sẻ của "Bà ngoại skincare" vẫn được nhiều người đón nhận nhờ tính đơn giản, dễ áp dụng.

Bà cũng nhấn mạnh rằng để duy trì làn da khỏe đẹp, cần kết hợp dưỡng ẩm đầy đủ, chống nắng hằng ngày và lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp với tình trạng da.

Nguồn: @bangoaiskincare