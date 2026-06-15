Tóc đã bạc phơ nhưng làn da tuổi U70 vẫn hồng hào, căng mịn: Người phụ nữ tiết lộ bí quyết chăm da mà ai cũng có thể học theo

Giữa vô số kênh chia sẻ về làm đẹp với đủ loại mỹ phẩm đắt đỏ và công nghệ hiện đại, kênh "Bà ngoại skincare" lại tạo được sức hút theo một cách rất riêng. Ấn tượng đầu tiên khi ghé thăm kênh là hình ảnh một người phụ nữ đã bước vào tuổi U70 với mái tóc bạc phơ, nhưng sở hữu làn da hồng hào, căng mịn và gần như không thấy những nếp nhăn lão hóa rõ rệt.

Điều khiến kênh của bà được yêu thích không chỉ nằm ở vẻ ngoài sang trọng cùng làn da hồng hào tươi trẻ, mà còn ở cách bà chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc da vô cùng giản dị. Trên kênh, bà hướng dẫn rất nhiều phương pháp dưỡng da từ nguyên liệu tự nhiên như dưỡng trắng bằng khoai tây, xông mặt để hỗ trợ làm sạch lỗ chân lông, rửa mặt bằng nước trà xanh mỗi ngày...

Mỗi video đều thu hút hàng nghìn lượt bình luận từ nhiều độ tuổi khác nhau, từ những người trẻ 30 - 40 tuổi cho đến các cô, các bác U60 cũng vào học hỏi và chia sẻ trải nghiệm thực hiện tại nhà.

Rửa mặt bằng nước chè xanh (chè tươi)

Một trong những thói quen được bà duy trì suốt nhiều năm là rửa mặt bằng nước chè xanh. Thay vì dùng sữa rửa mặt vào mỗi buổi sáng, bà hãm một bình trà xanh để uống rồi tận dụng chính nước trà để rửa mặt.

Bà chia sẻ những năm 90 khi còn trẻ, bà cũng rửa mặt bằng nướ chè xanh. "Hồi ấy cũng không biết là có nước tẩy trang hay sữa rửa mặt chưa, tôi không có tiền nên cũng không tìm hiểu. Đến giờ tôi vẫn nấu nước chè xanh hàng ngày để uống và để rửa mặt. Tôi rửa ngày 2 lần sáng - tối. Bình thường mua chè xanh sẽ có cả gốc và ngọn nên về phải nhặt từng lá, lấy ngọn thôi bỏ phần gốc đi. Còn giờ tôi mua 1 túi lá chè xanh ở siêu thị khoảng 15 nghìn thì nấu nước uống cũng được 5-6 lần".

Theo chia sẻ của bà, lá chè xanh sau khi mua về sẽ được nhặt bỏ phần cành già, chỉ giữ lại lá non, rửa sạch rồi vò nhẹ trước khi hãm với nước sôi.

* Cách làm của bà:

- Rửa sạch lá chè xanh rồi vò nát.

- Cho lá vào bình và đun nước sôi đổ vào để hãm trà.

- Đổ nước đầu tiên đi và lấy nước thứ 2 để uống và rửa mặt.

- Khi rửa mặt lấy cả lá chè lau lên đa, lá chè như kiểu bông tẩy trang làm sạch, giúp loại bỏ bụi bẩn tích tụ trên da.

Nếu phải đi du lịch hoặc không có điều kiện nấu nước chè xanh, bà vẫn sử dụng sữa rửa mặt và sản phẩm tẩy trang như bình thường. Tuy nhiên, ở nhà bà luôn ưu tiên nước chè xanh vì sự tiện lợi và thói quen đã duy trì nhiều năm.

Sau khi rửa mặt thì bà sẽ dùng khăn lau sạch mặt. Làn da hồng hào, căng mịn của bà thật sự khiến phái đẹp phải ngưỡng mộ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, trà xanh chứa các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và catechin, có khả năng hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của gốc tự do, đồng thời giúp làm dịu da và giảm tình trạng oxy hóa.

Chè xanh mang đến rất nhiều lợi ích cho làn da.

Đắp mặt nạ với nước cốt vo gạo

Ngoài nước chè xanh, mặt nạ nước vo gạo cũng là bí quyết được bà thường xuyên chia sẻ. Theo bà, trước khi đắp bất kỳ loại mặt nạ nào cũng cần làm sạch da kỹ để hạn chế bít tắc lỗ chân lông. Mặt nạ chỉ nên lưu trên da khoảng 15 - 20 phút rồi rửa sạch, sau đó bổ sung thêm bước dưỡng ẩm kết hợp massage nhẹ để da hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

* Cách làm mặt nạ từ nước vo gạo của bà:

- Khi vo gạo bỏ nước đầu tiên chỉ lấy nước vo thứ 2, sau đó cho vào bát và cất tủ lạnh khoảng 1 ngày.

- Khi nước vo gạo lắng xuống thành 2 lớp (lớp trên trong, lớp dưới đặc), lọc bỏ lớp nước trong đi, giữ lại lớp nước đục.

- Tiếp tục để tủ lạnh sang ngày hôm sau, và cứ lọc như vậy tổng cộng 3 lần để lấy được nước cốt vo gạo.

- Làm như vậy trong 5-7 ngày thì được nước vo gạo đậm đặc. Sau đó mới đắp lên da.

- Đắp 15 - 20 phút rồi rửa sạch mặt.

Trong nước vo gạo có chứa tinh bột cùng một lượng nhỏ vitamin nhóm B và các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp da mềm mại và hỗ trợ cải thiện độ sáng khi sử dụng đúng cách.

Bà cũng luôn nhấn mạnh một điều mà nhiều người dễ bỏ qua: Chống nắng là bước quan trọng nhất trong chăm sóc da. Theo bà, dù đắp mặt nạ hay áp dụng bất kỳ công thức dưỡng da nào thì cũng không thể bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV nếu không sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài.

Không có công thức làm đẹp nào phù hợp với tất cả mọi người, nhưng những chia sẻ của "Bà ngoại skincare" vẫn nhận được sự yêu thích bởi sự giản dị và gần gũi. Dù lựa chọn phương pháp nào, việc lắng nghe làn da, dưỡng ẩm đầy đủ và chống nắng cẩn thận vẫn là những nguyên tắc quan trọng để duy trì một làn da khỏe mạnh theo thời gian.

(Nguồn: @bangoaiskincare)



