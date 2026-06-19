Phụ nữ Nhật tuổi 40 "nuôi" tóc bạc suốt 12 năm: Tiết lộ bảo bối "khử vàng" cho tóc, giúp vẻ ngoài tươi trẻ, hiện đại hơn

Bắt đầu xuất hiện những sợi tóc bạc đầu tiên từ năm 28 tuổi, đến nay, Hiko - một phụ nữ Nhật Bản 40 tuổi, tính đến nay Hiko đã có 12 năm "sống chung" với mái tóc hoa râm của mình. Những ngày đầu, Hiko cũng như bao người phụ nữ khác, mang tâm lý e ngại và tìm mọi cách nhuộm màu để che giấu dấu vết thời gian.

Thế nhưng, lời động viên chân thành từ người chồng (một hair stylist có salon tóc tại Nhật Bản) đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô: "Tóc bạc cũng là một điểm nhấn riêng biệt, nó không hề khiến em già đi hay xuống sắc" . Từ khoảnh khắc đó, Hiko quyết định giải phóng bản thân, tự tin biến mái tóc bạc thành một nét quyến rũ mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nuôi tóc bạc không có nghĩa là già nua, luộm thuộm hay bỏ bê bản thân

Là một người phụ nữ đã "sống chung" với mái tóc bạc suốt 12 năm qua, Hiko phản đối gay gắt luồng suy nghĩ cho rằng việc để tóc bạc là biểu hiện của sự cẩu thả hay luộm thuộm. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Đằng sau quyết định giữ nguyên mái tóc bạc, Hiko vẫn duy trì những phương pháp nhất định để tổng thể từ mái tóc đến làn da luôn rạng rỡ và không bị già nua.

Cô đầu tư thời gian và tâm sức vào việc chăm sóc da đầu và mái tóc mỗi tối, điểm xuyết cho mái tóc bằng những món phụ kiện nhỏ xinh. Hiko sử dụng tinh chất dưỡng ẩm chuyên sâu, kết hợp các động tác mát-xa thư giãn, đồng thời luôn gội sạch và sấy khô tóc cẩn thận mỗi ngày. Với cô, mái tóc bạc tự nhiên chỉ thực sự tỏa sáng khi nó được nuôi dưỡng để trở nên khỏe mạnh.

Mái tóc bạc tự nhiên cần được chăm sóc cẩn thận hơn

Có một thực tế mà những ai đang để bị tóc bạc sớm đều nhận ra: Tóc bạc rất dễ bị khô xơ và xoăn cứng lỉa chỉa. Hiko chia sẻ, tình trạng này xuất phát từ những thay đổi sâu bên trong cấu trúc của sợi tóc.

Lõi tóc rỗng xốp do mất melanin: Sự thiếu hụt hắc tố tạo ra các khoảng trống bên trong lõi, khiến sợi tóc bạc trở nên lỏng lẻo, dễ bị biến dạng và uốn lượn lỉa chỉa hơn hẳn so với tóc đen.

Mất cân bằng độ ẩm: Cấu trúc protein bên trong phân bố không đồng đều khiến tóc bạc cực kỳ nhạy cảm với môi trường, rất dễ bị xù rối và cong vểnh theo độ ẩm thời tiết.

Thiếu hụt dầu tự nhiên: Lượng bã nhờn tiết ra ở nang tóc giảm sút đáng kể. Mất đi lớp màng bảo vệ này, bề mặt tóc bạc nhanh chóng trở nên khô ráp và kém bóng bẩy.

Để khắc phục nhược điểm này, giải pháp của Hiko chính là bù đắp lượng dầu và độ ẩm cần thiết thông qua các dòng dầu dưỡng tóc, duy trì thói quen massage da đầu và đặc biệt chú ý đến kỹ thuật sấy tóc.

Cách chăm sóc mái tóc bạc của phụ nữ Nhật tuổi 40

Không cần những liệu trình phức tạp, Hiko áp dụng nguyên tắc chăm sóc vô cùng tỉ mỉ ngay tại nhà

Thấm khô thật nhẹ nhàng: Sau khi gội đầu, cô dùng một chiếc khăn bông mềm thấm bớt nước trên tóc. Tuyệt đối không vò hay chà xát mạnh tay làm lớp biểu bì tóc bị tổn thương.

Dùng dầu dưỡng trước khi sấy tóc: Luôn thoa dầu dưỡng khi tóc còn đang giữ độ ẩm để tạo lớp màng bao bọc, bảo vệ tóc khỏi sức nóng của máy sấy.

Kiểm soát nhiệt độ: Chỉ nên dùng mức nhiệt trung bình và mát. Tóc bạc vốn đang bị "rỗng" bên trong nên chúng cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ cao và dễ mất nước hơn tóc đen.

Hướng gió máy sấy xuôi chiều với tóc: Luôn chĩa mũi máy sấy hướng từ chân tóc xuống ngọn tóc (thuận theo chiều mọc của biểu bì). Cách này giúp vuốt phẳng các vảy sừng trên nang tóc và hạn chế xơ rối.

Khi tóc gần khô, chuyển sang sấy mát: Gió lạnh sẽ "khóa" chặt biểu bì tóc, giúp giữ lại lượng độ ẩm tự nhiên bên trong lõi tóc.

Bảo bối khử sắc vàng dành cho mái tóc bạc tự nhiên

Ngoài dầu dưỡng hay dầu gội tím phổ biến, Hiko còn tích cực sử dụng một dòng sản phẩm đặc biệt: Kem ủ lên màu (Color Treatment). Tóc bạc nếu để tự nhiên rất dễ ngả vàng do oxy hóa, khiến tổng thể xỉn màu.

Việc dùng kem ủ lên màu sẽ khử đi các sắc tố này, giúp tóc trông mềm mượt và bóng khỏe hơn. Và đây là hai sản phẩm kem ủ mà Hiko từng dùng:

Kem ủ lên màu Blaune: Từng được cô sử dụng trong giai đoạn muốn che phủ phần tóc bạc một cách kỹ càng.

Kem ủ nhuộm tóc Kao Blaune là dòng sản phẩm nội địa Nhật nổi tiếng với khả năng phủ bạc hoàn hảo và lên màu tự nhiên chỉ sau khoảng 15 - 20 phút ủ. Sản phẩm chứa dưỡng chất từ mật ong và rong biển giúp tóc mềm mượt, không bị xơ rối.

Nơi mua: Kem ủ tóc Blaune Giá: Khoảng 250k

Kem ủ lên màu Schwarzkopf: Đây là sản phẩm "chân ái" cô rất yêu thích hiện tại. Cô đang sử dụng màu Platinum (bạch kim). Ánh sắc bạch kim giúp khử triệt để các sắc tố ố vàng, giúp mái tóc bạc trở nên đều màu hơn, nhờ vậy mái tóc nhìn cũng trẻ trung và hiện đại hơn.

Nơi mua: Kem ủ lên màu Schwarzkopf

Những ai đang nuôi tóc bạc tự nhiên, Hiko khuyên nên dùng các dòng sản phẩm Color Treatment. Đây là giải pháp tối ưu để khử sắc vàng ố do oxy hóa tự nhiên trên tóc bạc. Chúng trung hòa ánh vàng, mang lại màu tóc bạc trắng sáng hoặc xám khói, đồng thời nuôi dưỡng sợi tóc vốn thường bị khô xơ.

Nguồn: @hisako_shindo

