"Fomo" theo cách chườm nóng - lạnh giúp da căng mịn của phụ nữ Hàn, tôi "chốt đơn" món đồ chỉ khoảng 20 - 30k để việc chăm da nhàn hơn hẳn

Không ít người vẫn nghĩ bí quyết giữ da đẹp chỉ dành cho các cô gái trẻ, nhưng thực tế, nhiều phụ nữ Hàn ở độ tuổi U60, U70 vẫn duy trì những thói quen chăm da đơn giản mà đáng để học hỏi. Chính sự kiên trì với những bước skincare cơ bản mỗi ngày đã giúp họ giữ được làn da khỏe khoắn và rạng rỡ theo thời gian.

Sáng chườm lạnh, tối chườm nóng: Bí quyết chăm da 30 năm của phụ nữ Hàn tuổi U70

Sarah Ahn - một TikToker Hàn Quốc với kênh TikTok @ahnestkitchen, thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên mẹ, từ chuyện bếp núc, chăm sóc gia đình cho đến các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Dù nội dung không quá cầu kỳ, những video của cô vẫn thu hút đông đảo người xem nhờ cảm giác gần gũi và chân thực.

Cận cảnh làn da ở tuổi U70 của mẹ Sarah Ahn.

Trong số đó, đoạn video ghi lại cận cảnh làn da của mẹ Sarah Ahn ở tuổi 66 nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Không ít người bất ngờ trước làn da căng mịn, đều màu và tươi tắn của bà, đồng thời tò mò về quy trình chăm sóc da mà bà đã duy trì đều đặn suốt nhiều năm để có được diện mạo trẻ trung hơn tuổi.

Cách chăm sóc da của mẹ tôi (Sarah Ahn) mỗi sáng thức dậy. Đoạn clip nhận về hơn 4 triệu lượt xem.

Trong video được Sarah Ahn chia sẻ, mẹ cô (66 tuổi) gần như không bỏ qua bước chườm mặt mỗi ngày suốt hơn 30 năm. Theo bà, đây mới là "nền tảng" để làn da luôn khỏe mạnh, hồng hào, còn mỹ phẩm chỉ phát huy hiệu quả tốt hơn khi làn da được chuẩn bị đúng cách.

Buổi sáng, bà chườm khăn lạnh sau khi rửa mặt

Chiếc khăn được làm lạnh khoảng vài phút rồi đắp lên da trong 1-2 phút. Cảm giác mát lạnh giúp khuôn mặt tỉnh táo hơn sau khi thức dậy, đồng thời hỗ trợ giảm sưng và mang lại cảm giác da săn chắc hơn.

Buổi tối, bà chuyển sang chườm khăn ấm

Khăn được làm nóng vừa phải rồi đắp lên mặt khoảng 1 phút trước khi skincare. Hơi ấm giúp da thư giãn sau một ngày dài, tạo cảm giác dễ chịu và là bước đệm để các sản phẩm dưỡng da được thoa sau đó.

Điều đáng nói là cả 2 bước đều rất đơn giản, không đòi hỏi thiết bị cầu kỳ hay mỹ phẩm đắt tiền. Quan trọng nhất vẫn là duy trì đều đặn mỗi sáng - tối để có được làn da căng mịn hồng hào như cách mà mẹ của Sarah Ahn vẫn thực hiện.

Hội mê skincare Hàn đang "fomo" theo cách chườm này, nhưng biến tấu theo hướng thuận tiện hơn

Nghe thì đơn giản nhưng ai từng thử chườm khăn đều hiểu "điểm trừ" lớn nhất là khăn rất dễ tuột, phải dùng tay giữ liên tục nên khó tranh thủ làm việc khác.

Chính vì vậy, nhiều chị em đang chuyển sang dùng mặt nạ khăn - một món đồ chỉ khoảng 20 - 30k nhưng giúp việc chườm nóng hoặc lạnh trở nên nhàn hơn rất nhiều. Thiết kế có thêm dây móc qua tai giúp cố định mặt nạ ôm sát khuôn mặt, không bị xê dịch hay rơi xuống khi di chuyển.

Chỉ cần làm lạnh hoặc làm ấm chiếc mặt nạ khăn rồi đeo lên mặt, bạn vẫn có thể đọc sách, lướt điện thoại, làm việc nhà hay chuẩn bị skincare mà không phải một tay giữ khăn như trước. Cách làm vẫn giữ đúng tinh thần chườm nóng - lạnh được nhiều phụ nữ Hàn yêu thích, nhưng tiện lợi hơn đáng kể cho nhịp sống bận rộn.

* Cách chườm lạnh vào buổi sáng

- Làm ướt mặt nạ khăn, sau đó cho vào tủ lạnh làm mát.

- Đắp lên da sẽ thấy làn da sảng khoái và thư thái hơn.

- Công dụng chủ yếu khi chườm lạnh là se khít lỗ chân lông, cải thiện độ đàn hồi cho da, giúp giảm sưng mặt vào buổi sáng.

* Cách chườm nóng vào buổi tối:

- Có thể dùng ở bước làm sạch da, và trước bước dùng serum, kem dưỡng.

Với bước làm sạch da: Ngâm mặt nạ khăn vào nước ấm, vắt khô khăn và chườm lên da. Nhiệt độ ấm sẽ giúp lỗ chân lông mở ra, bạn dễ dàng làm sạch da với bước tẩy trang và dùng sữa rửa mặt.

Dùng trước khi bôi serum, kem dưỡng: Chườm ấm da sẽ giúp lỗ chân lông mở ra, kích thích các tế bào da hấp thụ dưỡng chất đầy đủ hơn.

Sau khi lớp serum kem dưỡng và serum thấm thấu trên da, bạn có thế chườm lạnh thêm một lần nữa để se khít lỗ chân lông, cải thiện độ đàn hồi trên da.

Với mức giá chỉ 20 - 30k, đây là món phụ kiện nhỏ nhưng khá đáng thử nếu bạn muốn duy trì thói quen chườm mặt mỗi ngày. Biết đâu, chính sự đều đặn này lại là yếu tố giúp làn da luôn giữ được vẻ hồng hào, căng mịn theo đúng tinh thần chăm da của phụ nữ Hàn.