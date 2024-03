Tinh chất ốc sên có gì "thần thánh" mà gái Hàn say như điếu đổ?

Mới nghe qua, tinh chất ốc sên hẳn sẽ làm nhiều chị em dè chừng, nhưng thực chất, đây là một trong những bí quyết dưỡng da được các cô gái Hàn Quốc yêu thích vì khả năng phục hồi và cung cấp độ ẩm cho làn da.

Trong chất nhầy của ốc sên thường giàu protein, glycolic acid và elastin, tinh chất này giúp nuôi dưỡng da mềm mại, mịn màng và cải thiện độ đàn hồi. Không chỉ thế, các thành phần như chất chống oxy hóa trong tinh chất ốc sên còn bảo vệ da khỏi lão hoá, làm lành các vết thương nhỏ và mờ vết thâm, nám.

Tinh chất ốc sên từ lâu cực kỳ phổ biến trong các dòng sản phẩm chăm sóc da ở Hàn Quốc và được coi là "thần dược" cho những ai mong muốn làn da không tuổi. Sự nhẹ nhàng và hiệu quả của tinh chất ốc sên đã làm nó trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình dưỡng da hàng ngày của phụ nữ Hàn.

Cùng khám phá 4 sản phẩm có chứa tinh chất ốc sên được gái Hàn mê mẩn thời gian qua nhé.

Goodal Premium Snail Tone Up Cream

Goodal Premium Snail Tone Up Cream nổi tiếng với khả năng cung cấp độ ẩm, làm sáng da và giúp da căng mịn tự nhiên. Được chiết xuất từ dịch nhầy ốc sên, kem dưỡng này giàu collagen và elastin, hai thành phần quan trọng giúp cải thiện độ đàn hồi và giảm thiểu nếp nhăn.

Ngoài ra, sản phẩm còn chứa các thành phần chiết xuất từ thực vật, cung cấp dưỡng chất và giúp da trở nên rạng rỡ. Kem có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và không gây cảm giác nhờn rít, thích hợp cho mọi loại da.

Sử dụng Goodal Premium Snail Tone Up Cream đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ nhận thấy làn da mình được cải thiện rõ rệt, từ đó tăng cường sự tự tin với vẻ ngoại hình của mình.

Nơi mua: Hasaki



Jumiso Snail Mucin 95 + Peptide Essence

Serum ốc sên Jumiso Snail Mucin 95 + Peptide Essence là một sản phẩm dưỡng da đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng tái tạo và phục hồi làn da một cách hiệu quả. Với thành phần chính là chất nhầy ốc sên chiếm đến 95%, serum này cung cấp độ ẩm sâu, kích thích sản sinh collagen và elastin giúp da trở nên mịn màng, đàn hồi.

Thêm vào đó, sự kết hợp cùng peptit trong serum hỗ trợ làm lành vết thương, giảm thiểu sẹo và các vết đốm màu trên da. Sản phẩm còn chứa nhiều thành phần dưỡng chất khác như hyaluronic acid, giúp da giữ nước và duy trì độ ẩm, cũng như các chiết xuất thực vật lành tính, đem lại cảm giác dễ chịu sau khi thoa.

Jumiso Snail Mucin 95 + Peptide Essence dễ sử dụng, nhanh chóng thấm sâu vào da mà không để lại cảm giác nhờn dính, đặc biệt là khi thoa lên da còn tạo độ bóng và hiệu ứng căng mọng cực kỳ thích cho làn da.

Nơi mua: Jumiso Vietnam



Cosrx Advanced Snail 92 All in One Cream

Cosrx Advanced Snail 92 All in One Cream là một sản phẩm chứa tới 92% dịch nhầy ốc sên, được biết đến với nhiều lợi ích như làm dịu da, giảm mờ sẹo và tăng cường độ đàn hồi cho da.

Khi sử dụng sản phẩm, bạn sẽ cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng và làn da được cấp ẩm sâu mà không gây cảm giác nhờn rít. Cosrx Advanced Snail 92 All in One Cream phù hợp với mọi loại da và có thể sử dụng được cả ngày và đêm. Bạn chỉ cần một lượng nhỏ sản phẩm để massage nhẹ nhàng trên da sau các bước làm sạch và toner, kem sẽ thẩm thấu nhanh chóng, để lại làn da căng mọng và tươi mới.

cosrx Advanced Snail 92 All in One Cream này đã trở thành một trong những kem dưỡng ốc sên bán chạy nhất trên thị trường, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía người tiêu dùng. Cosrx Advanced Snail 92 All in One Cream không chỉ mang lại hiệu quả tức thì về độ ẩm mà còn giúp cải thiện làn da lâu dài, đem lại vẻ đẹp khỏe mạnh và tự nhiên.

Nơi mua: Cosrx Official Store



Some By Mi Snail Truecica Miracle Repair Cream

Some By Mi Snail Truecica Miracle Repair Cream là một trong những sản phẩm dưỡng da đặc trị, được yêu thích nhờ khả năng phục hồi và làm dịu làn da tổn thương. Với thành phần chính từ dịch nhầy ốc sên cùng trứ danh complex Truecica™, kem không chỉ hỗ trợ cải thiện các vết thâm, sẹo mụn, mà còn giúp tăng cường khả năng tái tạo da, mang lại vẻ đẹp mịn màng, tươi mới. Sản phẩm này phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm nhất.

Truecica Miracle Repair Cream từ Some By Mi chứa các thành phần lành tính, không chứa chất gây kích ứng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng hàng ngày. Người dùng có thể cảm nhận sự thay đổi rõ rệt sau một thời gian ngắn sử dụng, khi làn da trở nên mềm mại hơn, đồng thời giảm thiểu tình trạng viêm da và mụn trứng cá.