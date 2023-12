10 chai tinh chất vitamin C làm sáng da, ngừa lão hóa đang được giảm giá mạnh dịp 12/12

Serum vitamin C là 1 trong những sản phẩm quan trọng nhất khi dưỡng da. Vitamin C giúp làm sáng da, làm đều màu da, mờ thâm nám, ngoài ra còn giúp ngừa lão hóa, giảm thiểu nếp nhăn. Tranh thủ dịp 12/12 này đang có nhiều loại serum vitamin C giảm giá mạnh, bạn có thể tranh thủ sắm ngay để nâng cấp chu trình dưỡng da.

Serum Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution là 1 trong những sản phẩm bán chạy nhất của Kiehl's. Thành phần chính của sản phẩm là Vitamin C, giúp làm sáng da, đồng thời cải thiện tình trạng da không đều màu và mờ các vết thâm nám.

Serum hỗ trợ giảm thâm sạm làm sáng da và ngăn chặn hình thành hắc sắc tố Clinique Even Better Clinical Dark Spot Corrector + Interrupter đang có chương trình tặng quà siêu hời khi mua serum 30ml, tặng 3 minisize 10ml. Bạn còn chờ gì mà không chốt ngay deal hời mua 1 tặng 1 này.

Nơi mua: Clinique

Serum vitamin C Obagi Professional-C 10% hoạt động hiệu quả trong việc ngăn ngừa lão hoá, giảm thiểu các biểu hiện của nếp nhăn, bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím cũng như môi trường bên ngoài.

Nơi mua: Obagi

Serum vitamin C và kem chống nắng là bộ đôi hoàn hảo giúp ngừa lão hóa và bảo vệ da. Bởi vậy Cocoon đã cực kỳ tinh tế khi mua serum vitamin tặng kem chống nắng giúp bạn dưỡng da khỏe đẹp.

Nơi mua: Cocoon

Mua 1 món, tặng 1 đống quà với chiếc deal siêu hời của belif. Sắm chai serum vitamin 8% của hãng, bạn không chỉ được giảm giá trực tiếp, mà còn được nhận nhiều món minisize có thể sử dụng trong những dịp du lịch cuối năm.

Nơi mua: belif

Serum của Neogen có chứa 22 % dẫn xuất Vitamin C SAP có pH 6-6.5, chiết xuất từ 5 loại trái cây họ cam quýt, Tocopherol (Vitamin E) và Panthenol (Vitamin B5), Niacinamide (B3), HA giúp làm sáng da, mờ thâm nám và dưỡng ẩm cho da.

Nơi mua: Neogen

Hộp 30 viên nang tinh chất làm sáng da Elizabeth Arden Vitamin C Ceramide Capsules Radiance Renewal Serum sẽ phù hợp với những cô nàng thường xuyên đi du lịch, công tác. Thiết kế dạng viên nang không chỉ tiện dụng, nhỏ gọn, mà còn giúp bảo vệ dưỡng chất bên trong hiệu quả.

Nơi mua: Elizabeth Arden

Serum vitamin C của Balance là sản phẩm được nhiều cô nàng yêu thích vì thành phần ổn định, giá cả phải chăng. Hiện tại sản phẩm còn đang trong chương trình mua 1 tặng 1 của Watsons.

Nơi mua: Watsons

Laneige Radian-C Spot Serum nhận được nhiều khen ngợi vì khả năng mờ thâm hiệu quả. Sản phẩm có dung tích nhỏ, hạn chế việc bị oxy hóa sau khi mở nắp. Sản phẩm hiện cũng đang có chương trình tặng quà dịp 12/12.

Nơi mua: Laneige

Hội săn sale thông thái không thể bỏ qua chiếc deal mau 1 tặng 1 với set tinh chất sáng da căng bóng chứa AHA/PHA giúp da săn chắc rạng rỡ Ohui Miracle Toning Glow Serum Special. Không chỉ được tặng 1 serum cùng dung tích, bạn còn nhận được quà minisize của hãng.