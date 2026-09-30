Bé gái ăn sống “thịt bò Wagyu cao cấp”, phụ huynh bị chỉ trích: Có tiền nhưng thiếu hiểu biết

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc truyền tay nhau hình ảnh 1 bé gái còn khá nhỏ tuổi đang ăn thịt bò sống dưới sự ủng hộ của bố mẹ vì cho rằng đây là "thịt bò Wagyu cao cấp". Hình ảnh

Gần đây, trào lưu ăn đồ sống ngày càng phổ biến. Một số phụ huynh cứ thấy thịt bò Wagyu cao cấp, cách trình bày kiểu sashimi Nhật Bản là cho rằng đó mới là biết chăm con. Nhưng thịt bò không phải thực phẩm mặc nhiên an toàn để ăn sống. Đằng sau vẻ sang trọng ấy có thể là những nguy cơ sức khỏe thực sự.

Vấn đề rất đơn giản: thịt bò sống có thể chứa sán dây bò, ký sinh trùng Toxoplasma hoặc vi khuẩn E. coli. Ngay cả khi nguyên liệu được xử lý cẩn thận, thớt, dao và bàn chế biến tại nhà hàng vẫn có thể trở thành nguồn gây nhiễm bẩn.

Nhiều người chỉ quan tâm thịt có đắt tiền hay không mà chẳng nghĩ đến nguy cơ nhiễm chéo. Họ tưởng mình đang thưởng thức chất lượng, nhưng thực tế lại đang đánh cược với sự an toàn.

Điều khó chấp nhận nhất không phải chuyện người lớn thích ăn món lạ, mà là một số phụ huynh cho trẻ ăn rồi còn xem đó là điều đáng tự hào.

Nói thẳng ra, đây không còn là sự cầu kỳ trong ăn uống, mà là lấy con để thể hiện đẳng cấp của bản thân. Thứ trẻ đưa vào cơ thể không chỉ là một món ăn theo trào lưu, mà còn có thể là nguy cơ gây bệnh.

Những hậu quả có thể từ đau bụng, sốt cao đến tổn thương nghiêm trọng ở gan hoặc não. Đến lúc xảy ra chuyện, hối hận cũng đã muộn.

Nhiều người dễ bị cuốn theo vì cho rằng thứ gì đắt tiền, mang phong cách thời thượng hoặc ít gặp thì chắc chắn cao cấp hơn. Nhưng khi nuôi con, điều đáng lo nhất chính là suy nghĩ chủ quan như vậy.

Cha mẹ có trách nhiệm cần tìm hiểu món nào phù hợp, món nào nên tránh trước khi chạy theo xu hướng. Sự an toàn phải được đặt trước vẻ ngoài đẹp mắt.

Vấn đề lớn nhất của trào lưu ăn đồ sống không nằm ở cách ăn mới lạ, mà ở việc một số người chưa tìm hiểu kiến thức cơ bản đã vội tin vào quảng cáo, rồi cho con làm theo. Cái giá của sự “tinh tế” ấy có thể quá lớn.

Nếu phải lựa chọn, hãy ưu tiên thức ăn được nấu chín, vệ sinh thực phẩm và khả năng tiêu hóa của trẻ, thay vì những lời quảng bá hào nhoáng.

Ăn an toàn quan trọng hơn ăn cho “sang”. Nuôi con cần hiểu biết, chứ không phải một đĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt.

Nguồn: Sohu