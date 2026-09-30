Theo quan niệm dân gian, trẻ có những đặc điểm này là “cứng đầu, bướng bỉnh”?

Trong những lời truyền miệng dân gian, một số đặc điểm trên cơ thể trẻ được xem là “mật mã tính cách”.

Móng chân cong lên, sụn tai nhô ra, đầu có nhiều xoáy tóc… đều bị cho là dấu hiệu cho thấy lớn lên trẻ sẽ ngang bướng, khó bảo, càng cấm càng thích làm ngược lại.

Nhưng những nhận định ấy có cơ sở khoa học không? Hãy cùng phân tích từng quan niệm.

Trẻ có móng chân cong lên sẽ bướng bỉnh hơn?

Dạng móng dân gian thường gọi là “móng phản cốt” có tên y học là móng hình thìa (Koilonychia).

Đặc điểm điển hình là phần giữa móng hơi lõm, các mép cong lên, trông giống một chiếc thìa nhỏ.

Móng hình thìa sinh lý rất thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy tình trạng này liên quan đến tính cách.

Móng tay, móng chân của trẻ còn mỏng, mềm, khả năng nâng đỡ hạn chế nên khi mọc dài sẽ dễ cong lên.

Trong giai đoạn tập đi, lực tác động lên móng cũng thay đổi. Khi ngón chân cái đạp xuống đất, phần giữa bản móng chịu sức ép, trong khi phần đầu móng không còn chịu lực ép nên có thể cong lên.

Khi trẻ lớn hơn, bản móng dày và cứng hơn, tình trạng móng hình thìa sinh lý sẽ dần cải thiện.

Điều cha mẹ thực sự cần chú ý là: móng có đau, đổi màu, dày bất thường hoặc bong, rụng hay không; đồng thời cần kiểm tra xem trẻ có kèm tình trạng thiếu máu do thiếu sắt không.

Hình dạng móng tay quyết định tính cách?

Có lời đồn rằng nhìn móng tay dài hay ngắn, dày hay mỏng, hình dạng ra sao, có đường vân hay không là có thể biết tính khí của trẻ.

Cách suy đoán này cũng không có cơ sở.

Chiều dài, độ cong, độ dày, vùng bán nguyệt ở chân móng cùng những đặc điểm hình thái khác chủ yếu do các yếu tố sau quyết định:

Di truyền. Sự khác biệt trong quá trình phát triển ngoại bì. Ma sát và lực tác động tại chỗ.

Những đặc điểm ấy chủ yếu liên quan đến cấu trúc giải phẫu, quá trình tăng trưởng, phát triển và di truyền.

Các nghiên cứu da liễu hiện đại chưa ghi nhận mối liên hệ giữa hình dạng móng và tính cách.

Càng nhiều xoáy tóc càng ngang bướng?

Đầu có bao nhiêu xoáy tóc sẽ quyết định trẻ có bướng bỉnh hay không? Đây là quan niệm được lưu truyền khá rộng rãi trong dân gian.

Sự hình thành xoáy tóc chủ yếu chịu ảnh hưởng của:

Yếu tố di truyền: Hướng mọc của nang tóc có tính di truyền.

Môi trường cơ học trong quá trình phát triển phôi thai: Lực cơ học trong các mô, tín hiệu phát triển và những yếu tố khác cùng định hình cách sắp xếp, hướng mọc của nang tóc trong giai đoạn phôi thai.

Hiện chưa có dữ liệu đáng tin cậy cho thấy số lượng hoặc hướng xoáy tóc có thể dự đoán trí thông minh, tính cách hay khả năng điều tiết cảm xúc của trẻ.

Nói cách khác, xoáy tóc nhiều hay ít, xoay theo hướng nào cũng không nói lên tính khí của một đứa trẻ.

Vành tai nhô ra là dấu hiệu của tính cách cứng đầu?

Quan niệm này cũng thiếu cơ sở khoa học.

Kích thước, hình dạng vành tai, dái tai có dính liền với phần đầu hay không… về bản chất đều là những đặc điểm giải phẫu chịu ảnh hưởng lớn của di truyền.

Các nghiên cứu hệ gen quy mô lớn cho thấy hình dạng vành tai ở người do nhiều vị trí gen cùng quyết định. Những gen này chủ yếu tham gia vào quá trình phát triển sụn và da, không liên quan đến việc điều tiết cảm xúc hay hệ thống chất dẫn truyền thần kinh.

Điều thực sự cần quan tâm là vành tai có bất thường về cấu trúc hoặc dị dạng hay không. Một số dị dạng vành tai bẩm sinh có thể được can thiệp ngay trong giai đoạn sơ sinh bằng dụng cụ chỉnh hình không cần phẫu thuật. Can thiệp càng sớm, hiệu quả càng tốt.

Thực tế, tính cách của trẻ chịu ảnh hưởng của khí chất bẩm sinh, sự phát triển não bộ và cách cha mẹ tương tác với nhau, chứ không được quyết định bởi hình dáng bên ngoài!

Nguồn: Sohu